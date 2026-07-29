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Abelardo de la Espriella prometió trabajo conjunto tras empalme en Ibagué: “La horrible noche está llegando a su fin”

Durante su discurso en la capital tolimense, el presidente electo adelantó que su gestión priorizará la descentralización, la lucha contra el narcotráfico y la atención a comunidades vulnerables

Abelardo de la Espriella definió prioridades: infraestructura, seguridad y oportunidades para jóvenes en el Tolima - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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En su primera visita a Ibagué, Tolima, tras haber sido elegido, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, proclamó ante autoridades locales y ciudadanos que “la horrible noche ha terminado” y anunció una nueva etapa política en la que las regiones tendrán un papel central en la reconstrucción del país.

El mandatario se dirigió a la capital del departamento del Tolima en un mensaje transmitido por X, celebrando la identidad cultural local y el compromiso de sus habitantes con el futuro nacional.

Durante su alocución, De la Espriella definió el Tolima como un territorio de “cultura, tradición y esperanza”, subrayando su relevancia para los planes de desarrollo nacional. “Llegué a Ibagué, una tierra donde el bambuco se baila con orgullo y el amor por Colombia se siente en cada rincón”, expresó el presidente electo.

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En su intervención, vinculó la tradición musical del Bunde Tolimense con la resiliencia y el espíritu solidario de la región, y reiteró el compromiso de su administración con la descentralización.

Abelardo de la Espriella prometió una “patria milagro” con protagonismo regional en su visita a Ibagué - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella prometió una “patria milagro” con protagonismo regional en su visita a Ibagué - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado resaltó la importancia de ejecutar una política pública basada en resultados concretos. “Me gusta la política grande, la que se mide por litros de agua, kilómetros de carreteras, cupos escolares, atención digna en salud, oportunidades para los jóvenes, viviendas, la retoma de los territorios en manos del narcoterrorismo”, afirmó.

Según el discurso difundido por la propia cuenta oficial de Abelardo de la Espriella, la prioridad será atender las necesidades de la población más vulnerable y fortalecer la presencia institucional en las regiones históricamente afectadas por la violencia y la pobreza.

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En presencia de la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, y varios alcaldes municipales, el presidente electo agradeció el respaldo recibido y aseguró que “la patria milagro necesita de los tolimenses para ser una realidad”.

A juicio del mandatario, la sociedad del Tolima representa “esperanza y resiliencia en medio de la adversidad”. De la Espriella reiteró que su gestión buscará unir a todo el país bajo el objetivo de “construir la patria milagro que el tigre quiere para Colombia”.

En Ibagué, Abelardo e la Espriella subrayó descentralización como eje de su próximo gobierno - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
En Ibagué, Abelardo e la Espriella subrayó descentralización como eje de su próximo gobierno - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El discurso incluyó referencias directas al conflicto armado y al desafío del narcotráfico, temas centrales de su campaña. “La retoma de los territorios en manos del narcoterrorismo” figuró entre las prioridades del programa de gobierno, junto con la expansión de servicios públicos básicos y la ampliación de oportunidades educativas para los jóvenes.

“Lo que me importa es ayudar a los más pobres. Esa es mi verdadera vocación de vida y le doy gracias a Dios por ese encargo que me ha dado, que me honra como ningún otro que he tenido antes”, sostuvo el presidente electo en su mensaje.

El énfasis en la cultura regional formó parte del hilo conductor de la jornada en Ibagué. “Que siga cantando el alma de nuestra raza en el bunde de Castilla, porque el Tolima es cultura, tradición y esperanza para Colombia“, manifestó.

En esta línea, insistió en que el desarrollo nacional solo será posible con la plena integración de las regiones, mencionando el papel destacado que espera de los tolimenses en la próxima etapa de gobierno.

Abelardo de la Espriella llamó a superar la adversidad con trabajo conjunto y compromiso regional - crédito EFE/STR
Abelardo de la Espriella llamó a superar la adversidad con trabajo conjunto y compromiso regional - crédito EFE/STR

A lo largo de su intervención, De la Espriella transmitió optimismo respecto al futuro de la nación, insistiendo en que la etapa de crisis se encuentra en su fase final.

“La horrible noche está llegando a su fin. La Patria Milagro está cada vez más cerca, y la construiremos unidos, con trabajo, autoridad, compromiso y un profundo amor por Colombia”, ratificó el presidente electo.

Su mensaje, recogido por la prensa local y nacional, fue calificado por varios asistentes como un llamado a la unidad y al trabajo conjunto entre gobierno central y administraciones regionales.

Las autoridades presentes en el acto coincidieron en destacar la relevancia del evento, que marca el inicio simbólico de una nueva relación entre el Ejecutivo y los territorios.

De la Espriella concluyó con un agradecimiento a la población local y un compromiso de lealtad institucional: “Por eso hoy más que nunca estoy firme por el Tolima y firme por la patria”, declaró.

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