Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

Los integrantes de las disidencias de las Farc portaban fusiles, prendas de uso militar y brazaletes de esa estructura armada - crédito Sudamérica Colombia Política - X/Captura de Video Suministrado

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Habitantes del departamento del Cauca mantienen su preocupación ante la presencia de las disidencias de las Farc en los principales corredores del suroccidente colombiano.

De hecho, se ha conocido un video en el que un grupo de por lo menos 20 hombres armados se desplazan por una carretera de la región colombiana con el aparente propósito de instalar un retén ilegal.

Los hechos, según información preliminar recopilada por Blu Radio, se habrían registrado en el tramo vial que conecta a los municipios de Caloto y Corinto (norte del Cauca).

Las imágenes, según fuentes militares citadas por el medio, fueron grabadas por habitantes de la zona que advirtieron la presencia de los hombres mientras recorrían la vía a plena luz del día.

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En el video se observa a los integrantes portando fusiles, vistiendo prendas de uso militar y brazaletes que los identifican como miembros de esa estructura armada. Uno de ellos incluso lleva un cono de señalización, mientras otros cargan elementos que serían usados para montar un puesto de control ilegal sobre la carretera. Incluso, uno de los subversivos se le vio dialogando con la comunidad residente, entre ellos, menores de edad.

Frente a esa difusión, la Tercera División del Ejército Nacional informó que estaba adelantando verificaciones en el territorio. “Los criminales pretendían usar este corredor vial como señuelo para atentar contra los soldados mediante la activación de dispositivos explosivos improvisados, en retaliación por los recientes golpes al narcotráfico”, manifestó la institución castrense.

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En ese pronunciamiento agregó que las operaciones militares en el norte del Cauca contra las disidencias no se han detenido.