Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

El material exhibe a cerca de 20 hombres con fusiles y prendas militares, mientras aparentaban preparar un puesto de control ilegal a plena luz del día

Los integrantes de las disidencias de las Farc portaban fusiles, prendas de uso militar y brazaletes de esa estructura armada - crédito Sudamérica Colombia Política - X/Captura de Video Suministrado
Los integrantes de las disidencias de las Farc portaban fusiles, prendas de uso militar y brazaletes de esa estructura armada - crédito Sudamérica Colombia Política - X/Captura de Video Suministrado
Guardar

Habitantes del departamento del Cauca mantienen su preocupación ante la presencia de las disidencias de las Farc en los principales corredores del suroccidente colombiano.

De hecho, se ha conocido un video en el que un grupo de por lo menos 20 hombres armados se desplazan por una carretera de la región colombiana con el aparente propósito de instalar un retén ilegal.

Los hechos, según información preliminar recopilada por Blu Radio, se habrían registrado en el tramo vial que conecta a los municipios de Caloto y Corinto (norte del Cauca).

Las imágenes, según fuentes militares citadas por el medio, fueron grabadas por habitantes de la zona que advirtieron la presencia de los hombres mientras recorrían la vía a plena luz del día.

PUBLICIDAD

En el video se observa a los integrantes portando fusiles, vistiendo prendas de uso militar y brazaletes que los identifican como miembros de esa estructura armada. Uno de ellos incluso lleva un cono de señalización, mientras otros cargan elementos que serían usados para montar un puesto de control ilegal sobre la carretera. Incluso, uno de los subversivos se le vio dialogando con la comunidad residente, entre ellos, menores de edad.

Frente a esa difusión, la Tercera División del Ejército Nacional informó que estaba adelantando verificaciones en el territorio. “Los criminales pretendían usar este corredor vial como señuelo para atentar contra los soldados mediante la activación de dispositivos explosivos improvisados, en retaliación por los recientes golpes al narcotráfico”, manifestó la institución castrense.

PUBLICIDAD

En ese pronunciamiento agregó que las operaciones militares en el norte del Cauca contra las disidencias no se han detenido.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcIván MordiscoPatrullaje disidenciasCaloto Corinto CaucaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Caicedo, excandidato presidencial, fue condenado por corrupción en el sector salud como alcalde de Santa Marta

La decisión de la Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá concluye un proceso extendido por más de una década, mientras la sanción queda pendiente de una diligencia posterior en la que se fijará la condena

Carlos Caicedo, excandidato presidencial, fue condenado por corrupción en el sector salud como alcalde de Santa Marta

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

La artista recordó que el regreso a la rutina fue más duro de lo esperado, porque coincidió con cambios familiares, una nueva ciudad y la sensación de haber quedado emocionalmente vacía tras la experiencia

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

Rey Felipe VI de España confirmó su presencia en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: “Intercambio entre dos naciones unidas”

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó la presencia del rey de España en la posesión de De la Espriella, a través de su cuenta oficial de X

Rey Felipe VI de España confirmó su presencia en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: “Intercambio entre dos naciones unidas”

Las propuestas con las que el alcalde Galán busca combatir el crimen y la inseguridad en Bogotá: hasta con inteligencia artificial

Una de las proposiciones que Carlos Fernando Galán le hizo la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para luchar de manera efectiva contra el multicrimen es acortar el tiempo entre la captura en flagrancia y la sentencia

Las propuestas con las que el alcalde Galán busca combatir el crimen y la inseguridad en Bogotá: hasta con inteligencia artificial

Colombia: se registró un temblor de magnitud 5.2 en Puerto Santa, Perú

Los primeros informes indican que el movimiento telúrico comenzó a las 01:34 horas locales

Colombia: se registró un temblor de magnitud 5.2 en Puerto Santa, Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

La casa de Joe Arroyo será convertida en museo para preservar su legado musical: sus hijas lo anunciaron con un sentido mensaje

Sofía Castro generó debate al revelar lo que, según ella, vale la pena comprar sin importar el precio: incluyó una cirugía

Gerard Piqué compartió con Milan y Sasha, pero sin Clara Chía: crecen los rumores de un acuerdo con Shakira

Deportes

Este es el otro canal donde se pueden ver algunos partidos del fútbol colombiano: no es Win Sports

Este es el otro canal donde se pueden ver algunos partidos del fútbol colombiano: no es Win Sports

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Radamel Falcao, figura de la selección Colombia de fútbol, se encuentra en Panamá: jugaría en importante equipo de este país

Franco Armani volvió a jugar con Atlético Nacional: estas fueron sus palabras antes de saltar al campo

Óscar Córdoba, tras polémica por el golpe de Jhon Jáder Durán al técnico de la selección Colombia, recordó anécdota con el ‘Tino’ Asprilla: “Rompió las reglas”