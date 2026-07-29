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Rafamel Falcao, figura de la selección Colombia de fútbol, se encuentra en Panamá: jugaría en importante equipo de este país

Imágenes junto al rehabilitador Luis Fernando Lastra disparan versiones sobre una posible sesión con el San Francisco FC, mientras se somete a exámenes en el centro Avanzar en la capital del país centroamericano

Versiones periodísticas señalaron que Falcao García podría entrenarse con San Francisco, club de la primera división de Panamá-crédito Susana Vera/REUTERS-Foto de archivo
Versiones periodísticas señalaron que Falcao García podría entrenarse con San Francisco, club de la primera división de Panamá-crédito Susana Vera/REUTERS-Foto de archivo
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Radamel Falcao García apareció en Panamá el 28 de julio de 2026, tras difundirse fotografías suyas junto al preparador físico y rehabilitador colombiano Luis Fernando Lastra, y surgieron versiones sobre un posible entrenamiento con San Francisco de la primera división local.

El atacante se encuentra en condición de libre en el mercado de fichajes tras jugar en el primer semestre con Millonarios FC.

Falcao García apareció en Panamá tras difundirse fotos junto al preparador físico y rehabilitador colombiano Luis Fernando Lastra-crédito @ricardoicaza7/X
Falcao García apareció en Panamá tras difundirse fotos junto al preparador físico y rehabilitador colombiano Luis Fernando Lastra-crédito @ricardoicaza7/X

El periodista Álvaro Martínez escribió en X que el delantero “se atiende en Avanzar haciéndose pruebas médicas” y que “posiblemente entrenará mañana con San Francisco en el ‘Muquita’ Sánchez, a las 5:30 a. m.”.

De acuerdo con La Prensa, el atacante estuvo en el centro médico, pero en forma oficial aún no se conocen negociaciones por él.

“Aunque la imagen confirma que el atacante de 40 años estuvo en territorio panameño, hasta el momento no existe información oficial que indique que sostenga negociaciones con el conjunto chorrerano o con algún otro club del fútbol nacional. La incertidumbre sobre el futuro del goleador histórico de la selección colombiana comenzó tras su salida de Millonarios", detalló el medio panameño.

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El periodista Alvaro Martínez afirmó que Falcao García se atiende en Avanzar con pruebas médicas-crédito @duroalhueso/X
El periodista Alvaro Martínez afirmó que Falcao García se atiende en Avanzar con pruebas médicas-crédito @duroalhueso/X

Antes de este episodio, lo último que se conocía del goleador era su participación como analista del Mundial 2026 para Espn y la publicación de fotos familiares en redes sociales junto a su esposa Lorelei Tarón y sus hijos, durante unos días de vacaciones.

Esta es la historia del San Francisco FC, el posible equipo de Falcao

Plantel del San Francisco FC durante un partido en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, escenario emblemático del fútbol panameño-crédito @sanfrafc_pa/Instagram
Plantel del San Francisco FC durante un partido en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, escenario emblemático del fútbol panameño-crédito @sanfrafc_pa/Instagram

San Francisco FC es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol panameño. Fundado en 1971 en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, nació bajo el nombre de Club Deportivo La Previsora. El club adoptó el nombre San Francisco FC en 1991, en honor a San Francisco de Asís, patrono de la comunidad donde está ubicado.

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Desde sus orígenes, San Francisco FC ha mantenido un fuerte vínculo con su localidad, convirtiéndose en pilar del desarrollo deportivo en La Chorrera. A lo largo de su historia, el club se ha caracterizado por la promoción de jóvenes talentos y una cantera sólida, lo que le permitió consolidarse como una de las instituciones más respetadas del país.

El equipo ha sido protagonista en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), logrando múltiples campeonatos nacionales. Su primer título de liga llegó en 1994, apenas tres años después del cambio de nombre. Desde entonces, el club ha sumado varios campeonatos, destacando su consistencia y presencia en fases finales. Además, San Francisco FC ha representado a Panamá en torneos internacionales como la Liga de Campeones de la Concacaf, donde ha enfrentado a clubes de la región centroamericana y caribeña.

El estadio Agustín “Muquita” Sánchez, situado en La Chorrera, es la casa del San Francisco FC y un símbolo de la identidad del club. Este recinto ha sido sede de grandes encuentros y momentos históricos tanto para la institución como para el fútbol panameño.

San Francisco FC también es reconocido por su labor social en la comunidad, participando en actividades educativas y deportivas. Su enfoque en el trabajo con jóvenes ha permitido que varios futbolistas formados en sus filas lleguen a la selección nacional de Panamá.

A lo largo de más de cinco décadas, San Francisco FC ha consolidado su legado como referente del fútbol panameño, combinando éxitos deportivos con un fuerte compromiso social y comunitario.

Las estadísticas de Falcao en el primer semestre con el “Embajador”

Liga BetPlay I 2026 - Millonarios FC vs Águilas Doradas - Fecha 06
Falcao García marcó gol de penal con Millonarios, que fue el primero en su cuenta en 2026 - crédito Colprensa

En el semestre, Falcao disputó 11 partidos con Millonarios entre Liga y Copa Sudamericana y marcó 1 gol en 391 minutos.

  • 11 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 45 minutos y gol en el Millonarios 1-0 Águilas Doradas

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Falcao GarcíaMundial 2026San Francisco FCPrimera División de PanamáFalcaoColombia-Deportes

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