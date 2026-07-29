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Así estarían divididos los equipos en la Dimayor en la discusión por el nuevo modelo de distribución del dinero por los derechos de televisión

La asamblea extraordinaria sería el paso inicial para dar a conocer los detalles de la propuesta del G8 y además los clubes conocerán las ofertas que han llegado a la fecha al escritorio de la Dimayor

Asamblea Dimayor
La 36 presidentes de los clubes de Colombia afiliados a la Dimayor se reúnen en la sede deportiva de la FCF - crédito Colprensa
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La Dimayor celebrará el miércoles 29 de julio de 2026 una asamblea extraordinaria con los 36 representantes de lo clubes del fútbol profesional colombiano para discutir la futura distribución de los derechos de televisión, una pulseada que puede definir el nuevo contrato que empezará el primero de enero cuando termine el vínculo con Win Sports y en la que el llamado G8 ya sumó apoyos.

La reunión inició a las 10:00 a. m. en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, y llega con un requisito político decisivo: para sacar adelante un cambio se necesitan 24 votos de 36, sin embargo, el objetivo del grupo de los ocho grandes del FPC es llegar a un consenso y evitar tener que someter a votación la decisión.

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El núcleo de la propuesta parte de una fórmula mixta: una base igual para todos de 50% y el porcentaje restante repartirlo según el rendimiento deportivo y la capacidad de los clubes de conectar audiencias y generarle valor al fútbol colombiano. El grupo advirtió que, si esa idea no prospera, sus derechos de imagen no estarán disponibles para el operador que asuma las transmisiones desde el inicio del próximo contrato.

El G8 busca ampliar su mayoría antes de la asamblea extraordinaria

Dimayor - Derechos de televisión - G8
Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

El llamado G8 está integrado por Santa Fe, Millonarios, América, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Once Caldas y Junior FC, este último sumaría el apoyo del Barranquilla FC al ser un equipo de los mismos dueños.

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También habría expresado su apoyo el Deportes Tolima, aunque no apareció firmando el documento por hacer parte de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor. En el mismo lado estarían Fortaleza, Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y Deportes Quindío, que además podría agregar el voto de Boca Juniors de Cali por una situación similar a la del Junior, según El Tiempo

Joe Bonilla, abogado de la firma Muñoz Tamayo y Asociados y vocero designado por los ocho clubes, explicó a Infobae Colombia que la intención no es forzar una definición estrecha:

“No se está pensando en llegar a una votación. Esa no es la finalidad. La finalidad acá es lograr consensos entre todos los clubes, consensos que permitan tener un modelo que ayude al crecimiento de todas las instituciones. Repito, acá no se está buscando premiar a X o Y club porque es el más grande, porque tiene más hinchas, porque tiene más historias, porque tiene más campeonatos. No, acá se busca premiar unos componentes distintos, que es lo que va a llevar al crecimiento de el fútbol profesional colombiano”.

Joe Bonilla Gómez, representante legal del "grupo de los ocho", viajó con su familia en un vuelo charter al Mundial, hecho que generó molestia entre los otros clubes de la Dimayor - crédito @mta_derecho_deportivo/Instagram
Joe Bonilla Gómez, representante legal del "grupo de los ocho", viajó con su familia en un vuelo charter al Mundial, hecho que generó molestia entre los otros clubes de la Dimayor - crédito @mta_derecho_deportivo/Instagram

Bonilla también sostuvo que la meta de ese bloque pasa por instalar una metodología de trabajo y están dispuestos a escuchar nuevas ofertas: “Esta simplemente es un punto de partida en una discusión que queremos tener al interior de la institucionalidad, en donde, por supuesto, los aportes que puedan realizar los 36 clubes, las ideas que terminen construir sobre esos pilares que se están fundamentando es lo que queremos. Queremos es tener ese debate, no solo con los 36 clubes, también con la participación de la Dimayor, que como ente, que agrupa a los 36 clubes, juega un papel muy importante”.

Otro de los clubes considerados pequeños, que juega en la segunda división del fútbol colombiano le confirmó a Infobae Colombia que la discusión de los derechos de televisión es una tema que hay que abordar entre los responsables de los clubes. Además, previo al inicio de la asamblea manifestó su tranquilidad con el tema y al igual que el abogado del G8 espera llegar a un consenso.

El bloque que defiende el reparto igualitario mantiene su resistencia

Bucaramanga vs. Alianza
Alianza Valledupar ha expresado públicamente su oposición a la propuesta del G8 - crédito Colprensa

Del otro lado siguen firmes los clubes que quieren conservar el modelo actual y mantener la distribución en partes iguales. La voz más visible de ese sector ha sido Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar.

Ferreira defendió la continuidad del esquema vigente en declaraciones citadas por El Pilón. “Creo que hay un derecho adquirido que los equipos tenemos y que es muy difícil perder; no lo vamos a dejar perder. Y si nos llega mucho más dinero, pues puede hacerse una distribución un poco diferente, premiando el rendimiento deportivo”.

En la misma intervención, el directivo puso el foco en la situación de los equipos con menos peso deportivo o comercial. “Si no hay actores secundarios no habría producción. Y los actores secundarios también necesitan ganar”.

Tigres, Leones FC, Atlético FC, Real Santander, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Jaguares, Boyacá Chicó, Patriotas serían algunos de los clubes que respaldan la tesis expuesta por Carlos Orlando Ferreira.

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