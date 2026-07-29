Rey Felipe VI de España confirmó su presencia en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: “Intercambio entre dos naciones unidas”

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó que el rey Felipe VI de España estará presente en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará el 7 de agosto de 2026.
“Su Majestad el Rey Felipe VI de España confirmó su asistencia a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella (sic)“, indicó.
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