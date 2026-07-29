Rey Felipe VI de España confirmó su presencia en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: “Intercambio entre dos naciones unidas”

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará el 7 de agosto de 2026 - crédito Diego Radamés/Europa Press/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó que el rey Felipe VI de España estará presente en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará el 7 de agosto de 2026.

“Su Majestad el Rey Felipe VI de España confirmó su asistencia a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella (sic)“, indicó.