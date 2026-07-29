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Franco Armani volvió a jugar con Atlético Nacional: estas fueron sus palabras antes de saltar al campo

El guardameta jugó su primer partido después de 10 años, período en el que fue a River Plate, donde fue multicampeón, y se consagró campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022

El portero argentino, campeón de la Copa Libertadores de 2015, volvió al equipo colombiano en donde prometió terminar su carrera - crédito Atlético Nacional

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Franco Armani volvió a jugar con Atlético Nacional y asumió de inmediato un papel de liderazgo en un equipo que ya está en octavos de final de la Copa BetPlay 2026, después de eliminar a Tigres con un 0-4 global y de instalar un mensaje interno que resumió la consigna de la noche: no relajarse pese a la ventaja.

La clasificación se selló con un 0-2 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con goles de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos, y dejó definido el próximo cruce ante Deportivo Cali, con fecha y horario aún pendientes de confirmación por parte de la Dimayor. El siguiente compromiso del club antioqueño será el domingo 2 de agosto a las 3:45 p. m., frente a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería, por la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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El arquero argentino no fue titular en la vuelta de la fase 1B e ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Luis Marquínez. Su intervención más comentada no ocurrió durante el partido, sino antes del inicio, cuando encabezó una arenga en el vestuario que luego fue difundida por el propio club.

Franco Armani en su primera etapa en Atlético Nacional atajó 249 partidos y consiguió 13 títulos - crédito Atlético Nacional
Franco Armani en su primera etapa en Atlético Nacional atajó 249 partidos y consiguió 13 títulos - crédito Atlético Nacional

“Aprovechemos la ventaja que tenemos a favor, pero para seguir aumentado el marcador, no para relajarnos; eso no. Relajarnos nunca. Con este escudo nunca nos podemos relajar. Dale, que todo va a salir bien”, dijo Armani en un video de 20 segundos que el club acompañó con la frase: “Te estábamos esperando, Franco”.

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El regreso de Armani ocurrió casi ocho años después de su salida a River Plate

El reestreno oficial del guardameta con la camiseta verdolaga se produjo casi ocho años después de su salida hacia River Plate. El partido ante Tigres marcó su vuelta al arco del club en el que construyó la etapa más importante de su carrera.

La historia de Armani con Nacional comenzó en 2010. Debutó el 22 de septiembre de ese año en un partido de la Copa Colombia frente a Itagüí Ditaires, después de una lesión de Gastón Pezzuti que lo obligó a entrar de manera inesperada.

Franco Armani
Franco Armani ya se vistió con las prendas de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026 - crédito Captura de video Atlético Nacional

Desde entonces, su ciclo inicial quedó asociado a una cosecha amplia de títulos: la Copa Libertadores de 2016, seis ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas y una Recopa Sudamericana. A comienzos de 2018 fue transferido al club argentino, donde luego sumó 10 títulos más y se convirtió en el arquero más ganador de la historia de esa institución, incluida la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors.

A mediados de 2026 resolvió volver a Medellín. El medio informó que River Plate acordó la rescisión de un contrato que se extendía hasta diciembre de ese año para facilitar su regreso, después de la salida de David Ospina y con la intención de aportar experiencia a un plantel que busca competir otra vez por los títulos principales del fútbol colombiano.

Nacional dominó la serie y Lucas González destacó la ambición ofensiva

Atlético Nacional
Lucas González llegó a Nacional con la obligación de salir campeón o fracasar en el semestre - crédito Atlético Nacional

El desarrollo del partido confirmó la superioridad del equipo de Lucas González. Nacional se instaló desde el comienzo en campo rival, generó una primera ocasión clara a los 11 minutos con un cabezazo de Juan Zapata en el travesaño y abrió el marcador a los 30, cuando Nicolás Rodríguez aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y definió a la esquina inferior derecha.

El segundo gol llegó siete minutos más tarde, en una transición rápida que terminó con la definición de Morelos tras un pase de Zapata. Con esa ventaja, la serie quedó resuelta antes del descanso y el ingreso de Armani en el entretiempo concentró una parte importante de la atención en El Campín.

Su reaparición en el arco fue tranquila. El rival generó pocas aproximaciones y el arquero respondió con seguridad en las escasas intervenciones que tuvo, al controlar sin dificultades remates de Yeicar Perlaza y Orles Aragón, de acuerdo con el medio.

Después del encuentro, el entrenador valoró el comportamiento colectivo del equipo y subrayó que la ambición se sostuvo incluso con la eliminatoria decidida. “Nos acomodamos bien en campo rival, con secuencias de pases largas e hicimos que rival no saliera de su campo. Me gustó que fuimos al frente y siempre intentando marcar goles, incluso cuando la serie ya estaba 4-0. Podemos mejorar intentar recuperar la pelota un poco más rápido”, dijo González tras el partido contra Tigres.

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