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Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

La artista recordó que el regreso a la rutina fue más duro de lo esperado, porque coincidió con cambios familiares, una nueva ciudad y la sensación de haber quedado emocionalmente vacía tras la experiencia

La creadora de contenido y cantante aseguró que el choque fue duro al salir a la realidad y darse cuenta de los errores que cometió - crédito @los40colombia/IG

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Alexa Torrex confesó recientemente que atraviesa un proceso de sanación luego de meses de su salida de La casa de los famosos Colombia, y vinculó ese momento con una ruptura afectiva, un cambio de ciudad y una caída de su autoestima.

En una entrevista con la emisora Los 40 Colombia, la cantante dijo que su presente no pasa por los rumores sobre Tebi Bernal ni por las escenas de su paso por el programa, sino por la recuperación emocional que inició después de su eliminación.

La exconcursante sostuvo que el impacto más fuerte llegó al regresar al exterior y descubrir que su relación de tres años ya no existía. “Ha sido un duro proceso y hoy en día entiendo el porqué”, señaló.

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Torrex añadió que está en terapia y que también se apoyó en la iglesia para afrontar esa etapa. “Lo he trabajado, estoy en la iglesia. Tampoco me da pena porque es importante tener a Dios en el corazón de todo el mundo y eso es lo que me ha ayudado”, explicó.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El impacto de la salida del ‘reality’ y la ruptura

La exparticipante fue eliminada de la edición 2026 del reality en una salida que parte de la audiencia consideró sorpresiva. Al dejar la casa estudio, admitió que cometió “un errorcito” que, según su lectura, influyó en su salida anticipada, aunque aclaró que no se arrepentía de lo ocurrido.

Durante la entrevista con el medio radial, Torrex describió el contraste entre la intensidad del encierro y el regreso a su vida cotidiana. “Yo entregué mucho de mí en esa casa y no me arrepiento de nada, tanto con RCN como con el formato”, dijo.

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La artista sostuvo que vivió con profundidad su participación y que eso agravó el impacto posterior. “Cuando yo salí, el choque fue muy fuerte. Ahora me entero de que ya mi pareja de tres años no estaba. Tengo que aprender a estar sola, porque eso es duro”, agregó.

Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
Prometido de Alexa Torrex lanzó comentario sobre las regalías que pedirá por la viralización del sencillo 'Santo cachón' - crédito @jhormantol/IG

Ese cuadro, según su relato, coincidió con otros cambios personales: la convivencia con su familia, una nueva casa, una nueva ciudad y el inicio de proyectos profesionales. Torrex se definió además como “el torbellino morado”, en alusión al respaldo de sus seguidores.

La terapia y la autoestima

En su explicación sobre el presente, Torrex ubicó el problema central en el plano emocional. “Lo más duro fue en estos momentos trabajar con la autoestima elevada, porque sí me sentí que me la bajaron de cierta manera o que entregué mucho y no recibí nada en cuanto a emociones en general”, declaró.

La exconcursante afirmó que buscó ayuda para atravesar ese desgaste. “Ha sido como buscar ayuda. Sí estoy en terapia, no me da pena decirlo”, sostuvo.

Alexa Torrex le confirmó a Yina Calderón que tras finalizar el 'reality' mantuvo una relación íntima con Tebi Bernal - crédito captura de pantalla Yina Calderón / YouTube
Alexa Torrex le confirmó a Yina Calderón que tras finalizar el 'reality' mantuvo una relación íntima con Tebi Bernal - crédito captura de pantalla Yina Calderón / YouTube

Dentro del reality, Torrex puso fin a su relación con Jhorman Toloza tras confesar que sentía algo por Bernal. Ese vínculo se convirtió en uno de los ejes sentimentales de la temporada y también incluyó la ruptura previa del propio Bernal con su entonces pareja.

La relación con Tebi Bernal fuera del programa

Después de salir del programa, Torrex expresó su decepción porque Bernal no la buscó y porque él declaró en entrevistas que no tenía intención de iniciar una relación sentimental con ella.

En una entrevista con la empresaria Yina Calderón, Torrex confirmó que tuvo relaciones sexuales con un excompañero del reality una vez terminado el programa.

“Sí, tuve relaciones sexuales con mi excompañero de reality, una vez se terminó el programa. Que no lo niegue”, dijo, sin mencionar un nombre, aunque parte de la audiencia lo asoció con Bernal. Según añadió, después de esa noche él dejó de hablarle por completo. Ese episodio, de acuerdo con su versión, marcó el cierre definitivo de la relación entre ambos fuera del formato.

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