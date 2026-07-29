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Sofía Castro generó debate al revelar lo que, según ella, vale la pena comprar sin importar el precio: incluyó una cirugía

La creadora de contenido compartió una lista de productos, servicios y experiencias que considera una inversión para el bienestar

Sofía Castro desata debate con su lista de cosas en las que sí vale la pena gastar dinero - crédito @sofiaalcastro/tiktok

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La creadora de contenido Sofía Castro volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que compartió una lista de artículos, tratamientos y servicios que, desde su experiencia, considera que vale la pena adquirir sin importar su costo.

La publicación rápidamente se hizo viral en redes sociales y provocó un intenso debate entre quienes coincidieron con sus recomendaciones y quienes señalaron que varias de ellas reflejan una realidad económica que no representa a la mayoría de los colombianos.

El contenido formaba parte de una tendencia en plataformas digitales en la que los usuarios enumeran productos o experiencias por las que consideran que vale la pena pagar un poco más, debido a los beneficios que ofrecen. En el caso de Sofía Castro, su selección incluyó desde elementos relacionados con el cuidado de la salud hasta objetos para el hogar y el bienestar diario.

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En el video, la influenciadora mencionó ejemplos de compras e inversiones que hizo para mejorar su calidad de vida. Entre ellas incluyó no solo adquisiciones materiales, sino también intervenciones médicas y servicios profesionales que llamaron la atención de sus seguidores.

El video de Sofía Castro divide a las redes por una lista de compras sin límite de precio - crédito @sofiaalcastro/IG
El video de Sofía Castro divide a las redes por una lista de compras sin límite de precio - crédito @sofiaalcastro/IG

Cirugía ortognática bimaxilar con condilectomía, un tapete que te caliente los pies, ropa interior 100% algodón, apadrinar uno o muchos perritos, un buen ginecólogo, terapia e in-ears hechos a tu medida”, expresó la creadora de contenido en su publicación.

Poco después de compartir el video, Sofía añadió una aclaración para evitar que algunos de sus seguidores interpretaran que todas las recomendaciones eran aplicables para cualquier persona y en un texto que acompañó la publicación precisó que tanto la cirugía como los protectores auditivos personalizados responden a necesidades específicas y no constituyen una recomendación general.

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El primero es para casos muy específicos, no para todo el mundo y el último también”, escribió.

La publicación despertó la curiosidad de varios usuarios, quienes aprovecharon la sección de comentarios para preguntarle por algunas de las marcas o productos que mencionó.

Una seguidora le consultó sobre la ropa interior de algodón que suele utilizar y la creadora de contenido respondió señalando dos marcas que, según explicó, son de su preferencia, aunque aclaró que ese tipo de prendas pueden encontrarse en diferentes establecimientos.

La aclaración de Sofía Castro sobre la cirugía y los in-ears que recomendó en su video viral - crédito @sofiaalcastro/IG
La aclaración de Sofía Castro sobre la cirugía y los in-ears que recomendó en su video viral - crédito @sofiaalcastro/IG

“Me gusta la de Skims y la de Victoria’s Secret, pero en todo lado de ropa interior hay”, respondió.

Otra usuaria quiso conocer dónde había adquirido el tapete térmico que recomendó, pues aseguró que buscaba un regalo para su madre.

“Mi reina, pero el tapete ¿de dónde es? Se lo quiero dar a mi mami que igual tiene hipotiroidismo”, preguntó una internauta y frente a esa inquietud, Sofía respondió que el producto lo compró a través de Amazon. Además, aprovechó para insistir en otra de sus recomendaciones relacionadas con el cuidado de la audición: el uso de tapones para los oídos hechos a la medida, especialmente durante conciertos o eventos con altos niveles de sonido.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el video no tardó en dividir opiniones. Mientras varios seguidores aseguraron que invertir en salud, bienestar y cuidado personal siempre será una buena decisión, otros cuestionaron que algunas de las sugerencias implican costos elevados y no resultan accesibles para buena parte de la población.

La influenciadora contestó dudas sobre la ropa interior de algodón y el tapete térmico que mencionó, mientras su publicación seguía sumando reacciones divididas por el precio de varias de sus sugerencias - crédito Jesús Tovar Sosa/Infobae
La influenciadora contestó dudas sobre la ropa interior de algodón y el tapete térmico que mencionó, mientras su publicación seguía sumando reacciones divididas por el precio de varias de sus sugerencias - crédito Jesús Tovar Sosa/Infobae

Entre los comentarios de apoyo se leyeron mensajes como: “Lo de la ropa interior es tan real”, “Cualquier cosa de cuidado personal totalmente vale la pena”.

Sin embargo, también aparecieron críticas relacionadas con el componente económico de las recomendaciones. Algunos usuarios consideraron que la lista reflejaba una realidad privilegiada y distante de quienes tienen presupuestos más limitados.

“Qué gomela eres, amor”, “¿Por qué no recomiendas algo más económico, como el desodorante del D1?”, “El trend hecho por privilegiados”, “¿Y si no tengo ese dinero?", expresaron.

Algunas opiniones también estuvieron dirigidas a la recomendación de la cirugía ortognática, pues una usuaria, que aseguró haberse sometido a ese procedimiento, compartió su experiencia personal: “Yo no recomiendo la cirugía, es una mierda los tres primeros meses y aún no tengo sensibilidad”, escribió.

Aunque Sofía Castro aclaró que algunas de sus sugerencias estaban dirigidas únicamente a personas con necesidades específicas, su video terminó convirtiéndose en un espacio de discusión sobre el costo del autocuidado, el acceso a ciertos tratamientos y la percepción que tienen los usuarios frente a los contenidos que recomiendan productos o servicios de alto valor económico.

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