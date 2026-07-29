Atentado con explosivos y balas de fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos

Ataque con explosivos y fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos en la vía hacia Sardinata - crédito Oro Noticias/X

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Un ataque con explosivos y ráfagas de fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, se registró en la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 en zona rural del municipio de El Zulia, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Banano, sobre la vía que comunica a El Zulia con Sardinata, en la zona del Catatumbo. La caravana en la que se movilizaba el oficial fue atacada cuando se dirigía hacia Sardinata, donde tenía prevista una actividad institucional.

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Según las primeras versiones, los agresores lanzaron un artefacto explosivo contra los vehículos oficiales y, segundos después, hombres armados ubicados en la parte alta de la montaña dispararon con fusiles contra la caravana.

Como consecuencia del ataque, dos uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte resultaron gravemente heridos. Se trata de Edison Duque y Freyman Ureña, quienes hacían parte del grupo de avanzada y acompañamiento de seguridad del comandante de la Policía departamental.

Los policías fueron evacuados de la zona y trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.

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Ataque armado contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, en zona rural de El Zulia dejó dos uniformados heridos - crédito Oro Noticias/X

Uno de los vehículos que hacía parte de la caravana recibió el impacto directo de la explosión y múltiples disparos, quedando con importantes daños materiales.

Tras el atentado, unidades de la Policía Nacional y del Ejército desplegaron operativos en el corredor vial entre El Zulia y Sardinata para garantizar la seguridad de la zona y ubicar a los responsables del ataque.

Por ahora, las autoridades no han atribuido oficialmente el atentado a ningún grupo armado ilegal. Sin embargo, el ataque ocurre en una zona con presencia de estructuras criminales que disputan el control territorial en el Catatumbo.

La Policía de Norte de Santander continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes estarían detrás de esta acción violenta contra la Fuerza Pública.

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Otro ataque contra la Fuerza Pública en Norte de Santander

Este atentado se suma a otro hecho violento registrado un día antes en el mismo departamento. El martes 28 de julio, el mayor José Luis Vargas, comandante de la Policía de Puerto Santander, fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos cuando se movilizaba en una camioneta oficial por el sector de Puerto Lleras, en zona rural del área metropolitana de Cúcuta.

Camioneta oficial en la que se movilizaba el mayor José Luis Vargas, comandante de la Policía de Puerto Santander, quedó destruida tras un ataque con explosivos y ráfagas de fusil en zona rural de Cúcuta - crédito @OlguinMayorgaP/X

Según información entregada por las autoridades, el oficial y su conductor salieron ilesos del ataque gracias al blindaje del vehículo. Aunque la camioneta quedó completamente destruida por los impactos y la explosión, ninguno de los dos policías resultó herido.

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El atentado ocurrió en un corredor rural ubicado a unos 30 minutos de Cúcuta, una zona considerada de alta complejidad por la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y otras estructuras criminales que tienen influencia en la región.

De acuerdo con información conocida tras el ataque, los uniformados fueron sorprendidos por hombres armados que utilizaron fusiles y explosivos para intentar afectar el vehículo oficial. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quién estaría detrás de la acción violenta.

El mayor José Luis Vargas y su conductor salieron ilesos del atentado registrado en el sector de Puerto Lleras, gracias al blindaje del vehículo en el que se desplazaban - crédito @OlguinMayorgaP/X

Uniformados que conocen la zona han señalado que se trata de un sector de alto riesgo, al punto de que algunos policías destinados a esa área deben ser trasladados mediante apoyo aéreo debido a las condiciones de seguridad del territorio.

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Los recientes ataques contra integrantes de la Policía volvieron a poner la atención sobre la situación de orden público en Norte de Santander, un departamento que el próximo Gobierno anunció como una de sus prioridades en materia de seguridad.

El pasado 8 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella visitó Cúcuta para adelantar reuniones con autoridades locales como parte de los denominados empalmes regionales. Durante esos encuentros, se aseguró que la región será uno de los primeros territorios donde se implementará la nueva estrategia de seguridad a partir del 7 de agosto.