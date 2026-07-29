Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Atentado con explosivos y balas de fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos

El ataque ocurrió en zona rural de El Zulia, donde hombres armados lanzaron explosivos y dispararon contra el grupo de avanzada que acompañaba al oficial. Las autoridades desplegaron operativos para ubicar a los responsables

Ataque con explosivos y fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos en la vía hacia Sardinata - crédito Oro Noticias/X

Guardar

Un ataque con explosivos y ráfagas de fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, se registró en la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 en zona rural del municipio de El Zulia, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Banano, sobre la vía que comunica a El Zulia con Sardinata, en la zona del Catatumbo. La caravana en la que se movilizaba el oficial fue atacada cuando se dirigía hacia Sardinata, donde tenía prevista una actividad institucional.

PUBLICIDAD

Según las primeras versiones, los agresores lanzaron un artefacto explosivo contra los vehículos oficiales y, segundos después, hombres armados ubicados en la parte alta de la montaña dispararon con fusiles contra la caravana.

Como consecuencia del ataque, dos uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte resultaron gravemente heridos. Se trata de Edison Duque y Freyman Ureña, quienes hacían parte del grupo de avanzada y acompañamiento de seguridad del comandante de la Policía departamental.

Los policías fueron evacuados de la zona y trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.

PUBLICIDAD

Ataque armado contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, en zona rural de El Zulia dejó dos uniformados heridos - crédito Oro Noticias/X
Ataque armado contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, en zona rural de El Zulia dejó dos uniformados heridos - crédito Oro Noticias/X

Uno de los vehículos que hacía parte de la caravana recibió el impacto directo de la explosión y múltiples disparos, quedando con importantes daños materiales.

Tras el atentado, unidades de la Policía Nacional y del Ejército desplegaron operativos en el corredor vial entre El Zulia y Sardinata para garantizar la seguridad de la zona y ubicar a los responsables del ataque.

Por ahora, las autoridades no han atribuido oficialmente el atentado a ningún grupo armado ilegal. Sin embargo, el ataque ocurre en una zona con presencia de estructuras criminales que disputan el control territorial en el Catatumbo.

La Policía de Norte de Santander continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes estarían detrás de esta acción violenta contra la Fuerza Pública.

Otro ataque contra la Fuerza Pública en Norte de Santander

Este atentado se suma a otro hecho violento registrado un día antes en el mismo departamento. El martes 28 de julio, el mayor José Luis Vargas, comandante de la Policía de Puerto Santander, fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos cuando se movilizaba en una camioneta oficial por el sector de Puerto Lleras, en zona rural del área metropolitana de Cúcuta.

Camioneta oficial en la que se movilizaba el mayor José Luis Vargas, comandante de la Policía de Puerto Santander, quedó destruida tras un ataque con explosivos y ráfagas de fusil en zona rural de Cúcuta - crédito @OlguinMayorgaP/X
Camioneta oficial en la que se movilizaba el mayor José Luis Vargas, comandante de la Policía de Puerto Santander, quedó destruida tras un ataque con explosivos y ráfagas de fusil en zona rural de Cúcuta - crédito @OlguinMayorgaP/X

Según información entregada por las autoridades, el oficial y su conductor salieron ilesos del ataque gracias al blindaje del vehículo. Aunque la camioneta quedó completamente destruida por los impactos y la explosión, ninguno de los dos policías resultó herido.

El atentado ocurrió en un corredor rural ubicado a unos 30 minutos de Cúcuta, una zona considerada de alta complejidad por la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y otras estructuras criminales que tienen influencia en la región.

De acuerdo con información conocida tras el ataque, los uniformados fueron sorprendidos por hombres armados que utilizaron fusiles y explosivos para intentar afectar el vehículo oficial. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quién estaría detrás de la acción violenta.

El mayor José Luis Vargas y su conductor salieron ilesos del atentado registrado en el sector de Puerto Lleras, gracias al blindaje del vehículo en el que se desplazaban - crédito @OlguinMayorgaP/X
El mayor José Luis Vargas y su conductor salieron ilesos del atentado registrado en el sector de Puerto Lleras, gracias al blindaje del vehículo en el que se desplazaban - crédito @OlguinMayorgaP/X

Uniformados que conocen la zona han señalado que se trata de un sector de alto riesgo, al punto de que algunos policías destinados a esa área deben ser trasladados mediante apoyo aéreo debido a las condiciones de seguridad del territorio.

Los recientes ataques contra integrantes de la Policía volvieron a poner la atención sobre la situación de orden público en Norte de Santander, un departamento que el próximo Gobierno anunció como una de sus prioridades en materia de seguridad.

El pasado 8 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella visitó Cúcuta para adelantar reuniones con autoridades locales como parte de los denominados empalmes regionales. Durante esos encuentros, se aseguró que la región será uno de los primeros territorios donde se implementará la nueva estrategia de seguridad a partir del 7 de agosto.

Temas Relacionados

Atentado ComandanteNorte de SantanderJorge Andrés Bernal GranadaLa SardinataColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karen Manrique, detenida en instalación policial, tampoco tendrá su curul en la Cámara de Representantes: el Congreso le negó posesión virtual

La Secretaría de la corporación sostuvo que la Ley 5 de 1992 exige un juramento presencial ante el presidente y que, al estar retenida en una estación policial, no puede completar el trámite

Karen Manrique, detenida en instalación policial, tampoco tendrá su curul en la Cámara de Representantes: el Congreso le negó posesión virtual

Ejercicios y métodos que ayudan a subir escaleras y conservar la independencia después de los 70 años, según expertos en salud

Especialistas explicaron por qué muchas personas mayores pueden caminar largas distancias, pero tienen dificultades para subir escaleras. Fortalecer la musculatura y realizar ejercicios específicos puede marcar la diferencia para mantener la autonomía durante el envejecimiento

Ejercicios y métodos que ayudan a subir escaleras y conservar la independencia después de los 70 años, según expertos en salud

Flip rechaza amenazas de muerte contra la periodista Claudia Sierra en Maicao: señalan a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de ‘Bendito menor’

La Fundación para la Liberad de Prensa se refirió al caso de la comunicadora, que labora en la emisora Avance Estéreo en La Guajira

Flip rechaza amenazas de muerte contra la periodista Claudia Sierra en Maicao: señalan a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de ‘Bendito menor’

Alcaldía de Bogotá anunció convocatoria para emprendedores y empresas: de qué trata

El programa distrital busca respaldar hasta 328 organizaciones durante tres años con servicios para crear desarrollos, incorporar herramientas digitales y llegar a nuevos clientes, como parte del piloto del 2600 Campus previsto para 2028

Alcaldía de Bogotá anunció convocatoria para emprendedores y empresas: de qué trata

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la montaña’ dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja en el primer partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot, y deberá definir su clasificación a octavos de final en Río de Janeiro

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Streamer colombiano pidió a padres de familia que no dejen a sus hijos ingresar a famoso videojuego en línea: “Pasan cosas muy perturbadoras”

Streamer colombiano pidió a padres de familia que no dejen a sus hijos ingresar a famoso videojuego en línea: “Pasan cosas muy perturbadoras”

Paola Jara recordó el incómodo momento que vivió junto a Arelys Henao en un concierto mientras estaba embarazada: “Le tiré los orines encima”

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

La casa de Joe Arroyo será convertida en museo para preservar su legado musical: sus hijas lo anunciaron con un sentido mensaje

Deportes

Jhon Jáder Durán podría ser clave para el Benfica, según el análisis táctico que realiza la prensa de Portugal: “Apostará por él”

Jhon Jáder Durán podría ser clave para el Benfica, según el análisis táctico que realiza la prensa de Portugal: “Apostará por él”

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Esta es la agenda que se lleva a cabo en la Asamblea Extraordinaria de Dimayor en la definición de los derechos de transmisión de TV

Así estarían divididos los equipos en la Dimayor en la discusión por el nuevo modelo de distribución del dinero por los derechos de televisión

Nairo Quintana estaría en duda para la Vuelta a España 2026: “La desesperación por los resultados pueden llevar a medidas drásticas”