‘Wally’ arremetió contra César Augusto Londoño por opinar sobre la posesión de Abelardo de la Espriella: “Arrodillado”

Wally criticó la publicación de César Augusto Londoño que respaldó la posesión de De la Espriella en Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El senador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, mejor conocido en redes sociales como ‘Wally’ y que resultó electo senador por el Pacto Histórico, salió al paso de las declaraciones del periodista deportivo César Augusto Londoño, quien celebró en X que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella se realizará en Cali y calificó a la ciudad como “maltratada, vapuleada e ignorada” durante el gobierno de Gustavo Petro.

“¡Arrodillado!”, respondió el congresista desde su cuenta @MeDicenWally, como introducción a su respuesta en contra de las palabras del comunicador.

Londoño había publicado: “Qué bueno que la posesión del nuevo Presidente de Colombia sea en Cali, una ciudad maltratada, vapuleada e ignorada por el presidente Petro. Cali en los últimos 4 años se hizo insegura y violenta, siendo fortín político del Pacto Histórico. Ya empezó su rescate”.

PUBLICIDAD

La réplica: COP16, empleo y el alcalde Éder

El periodista deportivo elogió la decisión de que De la Espriella se posesione en Cali - crédito @cesaralo/X

‘Wally’ rebatió punto por punto. Recordó que fue precisamente en Cali, y bajo el gobierno Petro, donde se celebró la COP16, la conferencia de biodiversidad que reunió a líderes de 196 países y que el senador calificó como “hito histórico de la diplomacia ambiental y la protección de la biodiversidad global”.

De acuerdo con el congresista, el evento dejó la ocupación hotelera al 100 % y “generó más de 5 mil empleos” en sectores como el comercio, el transporte y la restauración.

El senador también apuntó contra la coherencia del comunicador: “Los últimos 3 años Cali ha sido gobernada por Alejandro Éder, uno de los de siempre”, en referencia al alcalde de la ciudad, y preguntó si Londoño ya le había hecho el mismo reclamo al mandatario local por las problemáticas que describía en su trino.

PUBLICIDAD

La posesión en Cali: una decisión que generó debate

El senador del Pacto Histórico arremetió contra César Augusto Londoño por publicación a favor de Abelardo de la Espriella - crédito @MeDicenWally/X

El trasfondo del intercambio es la decisión de De la Espriella de posesionarse el 7 de agosto en el Arena USC, el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, con capacidad para 2.800 personas.

La Cámara de Representantes avaló el traslado el martes 28 de julio con 117 votos a favor y apenas 7 en contra, tras rechazar una proposición del Pacto Histórico que buscaba mantener la ceremonia en el Capitolio Nacional en Bogotá —iniciativa que cayó con 114 votos en contra y 6 a favor.

El presidente electo había pedido inicialmente posesionarse en Popayán, capital del Cauca, pero descartó esa opción por la actividad volcánica en la zona y el cierre del aeropuerto local.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali el próximo 7 de agosto - crédito Europa Press

Fue entonces cuando solicitó formalmente a la Cámara que trasladara la sesión solemne a Cali. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde Alejandro Éder respaldaron la propuesta y ofrecieron el recinto universitario como sede.

La decisión no estuvo exenta de críticas desde el petrismo: el presidente Gustavo Petro rechazó la elección de Cali, sostuvo que la Plaza de Bolívar en Bogotá “congrega al pueblo” y calificó la propuesta de “teatro barato”.