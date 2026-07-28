Maluma reveló por qué decidió enfrentar la ansiedad sin medicación: “Atravesar lo más difícil”

Maluma confesó que no se medicará para controlar la ansiedad y el estrés - crédito @maluma/Instagram

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La decisión de no medicarse que el cantante Maluma reveló en Colombiamoda 2026 no llegó de improviso: fue el capítulo más reciente de un proceso que el artista contó, con detalle creciente, desde hacía más de un año.

En la inauguración de la primera tienda física de Remanence, su marca de ropa cofundada con Ana Villegas, Maluma confesó ante el público del pódcast Las cosas como son que el embarazo de su segundo hijo con Susana Gómez le devolvió “la fuerza y la valentía” para afrontar la ansiedad y la tristeza sin medicación.

Y agregó: “Porque yo estoy seguro de que con la familia se puede atravesar lo más difícil”, afirmó. Esa convicción, sin embargo, tuvo una historia detrás que él mismo fue revelando en distintos escenarios.

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“Si estoy vivo es de milagro”

El relato más reciente antes de Colombiamoda llegó en julio de 2026, en el pódcast Se Regalan Dudas. Allí Maluma fue directo: “Si estoy vivo es de milagro. Pasé por situaciones de demasiado estrés”.

Maluma aseguró que con la llegada de su segundo bebé, decidió enfrentar sin medicación la ansiedad - crédito captura de pantalla @billboardlatin/ Instagram

Explicó que lloraba con frecuencia sin entender por qué, y que la falta de sueño agravaba todo: “No poder dormir me daba más ansiedad y ahí me levantaba y me daban ganas de llorar”. También admitió que durante años había normalizado síntomas físicos como los temblores, sin saber que podían ser señales de un cuadro ansioso.

En ese mismo espacio introdujo el término “chiripiorca” —como su forma personal de nombrar la ansiedad— . “Porque si no le digo ansiedad, el cerebro dice: ‘Lo goberné, es mío’”, explicó. Y añadió que cree en la neurolingüística como parte del proceso terapéutico.

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Así las cosas, una vez más el paisa deja a un lado la fama y confirma que, como el resto de sus seguidores, es un ser humano, que se da derecho a sentir, hacer una pausa en el camino, pensar y seguir adelante con sus proyectos.

El punto de quiebre: ataques de pánico a finales de 2024

Esta no es la primera vez que Maluma habló de una crisis sobre su salud mental, pues la más concreta y fechada fue en mayo de 2026, durante una visita a The Jennifer Hudson Show. Allí contó que, tras 14 años de giras ininterrumpidas, su cuerpo llegó a un límite.

Su segundo hijo lo llenó de alegría y la fuerza para seguir adelante con sus proyectos - crédito Instagram/@maluma

“A finales de 2024 comencé a sentir ataques de pánico que nunca había tenido antes. Eso realmente cambió mi vida. Empecé a hacer mucha terapia, y mi sanación estuvo en mi música”, declaró al programa. Fue ese mismo período el que coincidió con el nacimiento de su hija París.

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El artista también describió una noche puntual que lo marcó: “Sentí que no podía respirar bien. Me asusté. Pensé que era algo del corazón. Resultó que era el estrés acumulado”, contó en una entrevista con Al Rojo Vivo de Telemundo, también en mayo de 2026.

Cuando creyó que tenía un tumor

Meses antes, en octubre de 2025, Maluma había dado uno de los testimonios más crudos de toda esta etapa. En el pódcast del Nude Project, recordó el momento en que la ansiedad lo llevó a creer que algo grave ocurría con su salud.

“Tengo algo, creo que me voy a morir. Tenía dolor de cabeza por estrés. Es ahí donde me entró el pensamiento de que tenía un tumor en la cabeza”, relató. Los médicos lo examinaron durante días y descartaron cualquier enfermedad física.

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Algunas seguidoras compararon a Maluma con Chayanne y otras compartieron memes sobre “robarle el marido” a Susana Gómez - crédito @maluma/Instagram

Fue un amigo suyo dedicado al budismo, identificado como Amir, quien lo acompañó en ese momento. “Estuve llorando con él durante tres horas y desde ahí empecé a trabajar desde la emoción”, contó. El cantante también reveló que en esa época llegó a ver imágenes perturbadoras: “Vi mi cuerpo saltando por los balcones. Y no era que yo quería morirme, sino que el miedo estaba ahí”.