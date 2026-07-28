Así puede tramitar el permiso para vivir o trabajar en Noruega desde Colombia

El permiso de residencia para trabajar en Noruega exige contar con una oferta laboral formal y cumplir con requisitos de formación profesional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para quienes desean establecerse y trabajar en Noruega siendo ciudadanos colombianos, el camino está marcado por una serie de pasos claros y exigentes que requieren planificación y precisión. El país escandinavo ofrece oportunidades para quienes buscan empleo, continuar su formación académica o reunirse con familiares, pero exige cumplir con requisitos específicos para cada caso.

El proceso migratorio debe gestionarse antes del viaje, bajo la supervisión de la Dirección General de Extranjería de Noruega (UDI), la entidad responsable de evaluar todas las solicitudes de residencia.

Identificación del motivo de la residencia

El primer paso consiste en definir la razón de la migración. Noruega reconoce varias categorías de residencia: empleo, estudios, reunificación familiar y motivos especiales como el programa de au pair. Cada una tiene condiciones y documentación propias.

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Una vez que el motivo queda claro, es fundamental revisar detalladamente los requisitos en la página oficial de la UDI, donde se explica qué tipo de permiso corresponde a cada situación y qué pruebas o documentos serán necesarios.

Permiso de residencia para trabajar

Para quienes buscan empleo, el permiso de residencia temporal por trabajo es la vía más utilizada. Este trámite exige, en la mayoría de los casos, tener una oferta laboral formal antes de iniciar la solicitud.

La Dirección General de Extranjería de Noruega (UDI) es la entidad encargada de revisar y aprobar las solicitudes de residencia de ciudadanos colombianos - crédito Tom Erling Bahus / Visit Norway

El aspirante debe demostrar que cuenta con títulos universitarios o técnicos relacionados directamente con el puesto ofrecido. Además, el contrato debe ser de tiempo completo y el salario propuesto debe respetar los estándares noruegos.

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En ningún caso se permite buscar empleo ya estando en Noruega como turista. Solo con la aprobación del permiso de residencia es posible acceder al mercado laboral del país.

Proceso para solicitar el permiso desde Colombia

El procedimiento comienza en línea, a través del portal oficial de la UDI. El solicitante debe crear una cuenta, completar el formulario correspondiente según el motivo de su viaje y pagar la tarifa establecida.

Después de registrar la solicitud, se recibe por correo electrónico una carta de presentación y el comprobante de pago. Estos documentos deben imprimirse y firmarse, ya que forman parte del expediente que se entregará en físico.

La siguiente etapa es la entrega de la documentación en el centro autorizado en Colombia, actualmente operado por VFS Global en Bogotá. Allí se reciben el pasaporte, la carta de presentación, el contrato laboral (si aplica), los certificados educativos y cualquier otro documento requerido, como pruebas de parentesco para solicitudes de reunificación familiar.

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Solicitar residencia para estudios en Noruega implica presentar una carta de admisión y demostrar recursos económicos suficientes para la estancia - crédito Vidar Moløkken / Visit Norway

Toda la documentación es enviada por VFS Global al Consulado General de Noruega en Nueva York, donde se realiza la evaluación final.

Requisitos para permisos de estudios y reunificación familiar

En el caso de quienes desean estudiar, la carta de admisión de la institución educativa noruega es indispensable. Además, se debe demostrar que se cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención y estudios durante la estancia.

Las solicitudes de reunificación familiar requieren pruebas del parentesco y, en ciertos casos, demostrar que el familiar en Noruega puede sostener económicamente al solicitante.

Pago de tarifas y seguimiento del trámite

Cada tipo de permiso tiene un costo específico, que debe pagarse al momento de registrar la solicitud en línea. Es esencial conservar el recibo de pago, ya que será requerido durante el proceso.

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Después de presentar todos los documentos, el solicitante debe esperar la notificación oficial sobre el resultado. La respuesta llega por correo electrónico o por teléfono, indicando si la solicitud fue aprobada, si se requieren documentos adicionales o si ha sido rechazada.

Ingresar como turista no habilita a trabajar ni a establecerse en Noruega; es obligatorio tramitar la autorización adecuada antes del viaje - crédito Visit Norway / Facebook

¿Qué sucede después de la aprobación?

Una vez aprobada la solicitud, la persona puede viajar a Noruega y establecerse bajo las condiciones autorizadas por el permiso. Es importante respetar las restricciones de cada categoría, ya que las autoridades noruegas realizan controles rigurosos.

El permiso de residencia temporal es válido por un periodo determinado, pero puede renovarse si se cumplen los criterios exigidos por la UDI.

Consideraciones clave para colombianos

No existe una “visa de vivienda” ni es posible obtener residencia solo por comprar o alquilar una propiedad en Noruega. Vivir o trabajar en el país más allá de noventa días exige tramitar el permiso correspondiente.

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El ingreso como turista permite una estadía máxima de noventa días cada ciento ochenta, sin posibilidad de trabajar ni de iniciar trámites de residencia desde dentro del país. Para trabajar legalmente, se requiere contar con la autorización antes de viajar.