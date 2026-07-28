Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Estos son los cinco colombianos más costosos que están sin equipo en el actual mercado de fichajes

Tres de los cinco futbolistas del listado estuvieron con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son los dos jugadores más destacados de la lista - crédito Daniel Becerril/REUTERS
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son los dos jugadores más destacados de la lista - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Guardar

Cinco futbolistas colombianos aparecen como los más valiosos que hoy están sin club, con Juan Fernando Quintero al frente tras rescindir con River y una tasación de 1,8 millones de euros, según Transfermarkt. En el mismo grupo figuran Deiver Machado, James Rodríguez, Roger Martínez e Ian Poveda, todos con valores por debajo de los 2 millones de euros.

El mercado de verano en Europa permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, mientras que en la MLS cerrará el 2 del mismo mes y en Arabia Saudita seguirá hasta el 12 de octubre. En ese contexto, más de 100 futbolistas colombianos se encuentran actualmente sin equipo, entre los más destacados están Rodríguez y Quintero.

PUBLICIDAD

Quintero y Machado son los que tendrían más opciones de mercado en este momento: por el volante habría preguntado Atlético Mineiro y por el lateral habrían consultado Deportivo La Coruña y Sporting de Portugal. En el caso de Rodríguez, indicó que no hay señales de que algún club busque incorporarlo y que el supuesto interés de Lazio no se confirmó.

James Rodríguez y Roger Martínez están en el tercer y cuarto puesto, ambos tasados en 1,5 millones de euros. Sobre Martínez, agregó que no renovó con Al Taawoun y que sonó un regreso a Racing, sin avances oficiales.

El top cinco lo completó Poveda, extremo colombo inglés que salió de Internacional de Bogotá tras convertir tres goles en nueve partidos, con una valoración de 1,2 millones de euros. En la lista más amplia también incluyó a Radamel Falcao, que terminó su vínculo con Millonarios y está tasado en 50 mil euros; desde Panamá aseguran que podría jugar en San Francisco.

PUBLICIDAD

  1. Juan Fernando Quintero – 1,80 mill. €
  2. Deiver Machado – 1,80 mill. €
  3. James Rodríguez – 1,50 mill. €
  4. Roger Martínez – 1,50 mill. €
  5. Ian Poveda – 1,20 mill. €
  6. Juan Cuadrado – 800 mil €
  7. Juan Sebastián Pedroza – 700 mil €
  8. Kliver Moreno – 400 mil €
  9. Luis Riascos – 350 mil €
  10. Kevin Cuesta – 350 mil €

Temas Relacionados

James RodríguezJuan Fernando QuinteroFútbol ColombianoDeiver MachadoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras quedar libre después del Mundial 2026

El colombiano salió de River Plate, con año y medio de contrato por delante, tras los desacuerdos con el actual entrenador del equipo argentino, “Chacho Coudet”

Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras quedar libre después del Mundial 2026

Así quedaron los ciclistas colombianos en el ranking UCI tras disputar el Tour de Francia 2026: Egan Bernal es el mejor ubicado

El corredor del Netcompany Ineos subió dos posiciones, en una clasificación que mantiene a Tadej Pogačar como líder

Así quedaron los ciclistas colombianos en el ranking UCI tras disputar el Tour de Francia 2026: Egan Bernal es el mejor ubicado

Hora y dónde ver el debut de la selección Colombia femenina vs. Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación cafetera compite mano a mano con México y Cuba por los tres primeros lugares del medallero

Hora y dónde ver el debut de la selección Colombia femenina vs. Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

El ciclista colombiano del Movistar Team sufrió cortes y puntos de sutura en la subida a Alpe d’Huez tras un impacto con un vehículo del UAE Emirates y ahora duda sobre su presencia en la Vuelta a España

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reveló qué cambiaría de su penal ante Suiza en el Mundial 2026: “Me volvería a parar ahí”

El delantero fue uno de los elegidos por Néstor Lorenzo para patear en la tanda de los octavos de final

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reveló qué cambiaría de su penal ante Suiza en el Mundial 2026: “Me volvería a parar ahí”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Maluma reveló que decidió enfrentar la ansiedad sin medicación: “Con la familia se puede atravesar lo más difícil”

Maluma reveló que decidió enfrentar la ansiedad sin medicación: “Con la familia se puede atravesar lo más difícil”

Luis Alfonso habló de las historias detrás de sus tres bodas con Luisa Fernanda Pulgarín: “Cada una tiene su porqué”

Estas son las críticas a Karol G en redes sociales tras el inicio del ‘Tropitour’ en Estados Unidos: cuestionaron el show, el sonido y la participación de Daiky Gamboa

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Westcol reveló cuánto costó el atuendo que llevó a la Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos: supera los $800 millones

Deportes

Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras quedar libre después del Mundial 2026

Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras quedar libre después del Mundial 2026

Así quedaron los ciclistas colombianos en el ranking UCI tras disputar el Tour de Francia 2026: Egan Bernal es el mejor ubicado

Hora y dónde ver el debut de la selección Colombia femenina vs. Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reveló qué cambiaría de su penal ante Suiza en el Mundial 2026: “Me volvería a parar ahí”