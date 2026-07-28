Estos son los cinco colombianos más costosos que están sin equipo en el actual mercado de fichajes

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son los dos jugadores más destacados de la lista - crédito Daniel Becerril/REUTERS

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Cinco futbolistas colombianos aparecen como los más valiosos que hoy están sin club, con Juan Fernando Quintero al frente tras rescindir con River y una tasación de 1,8 millones de euros, según Transfermarkt. En el mismo grupo figuran Deiver Machado, James Rodríguez, Roger Martínez e Ian Poveda, todos con valores por debajo de los 2 millones de euros.

El mercado de verano en Europa permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, mientras que en la MLS cerrará el 2 del mismo mes y en Arabia Saudita seguirá hasta el 12 de octubre. En ese contexto, más de 100 futbolistas colombianos se encuentran actualmente sin equipo, entre los más destacados están Rodríguez y Quintero.

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Quintero y Machado son los que tendrían más opciones de mercado en este momento: por el volante habría preguntado Atlético Mineiro y por el lateral habrían consultado Deportivo La Coruña y Sporting de Portugal. En el caso de Rodríguez, indicó que no hay señales de que algún club busque incorporarlo y que el supuesto interés de Lazio no se confirmó.

James Rodríguez y Roger Martínez están en el tercer y cuarto puesto, ambos tasados en 1,5 millones de euros. Sobre Martínez, agregó que no renovó con Al Taawoun y que sonó un regreso a Racing, sin avances oficiales.

El top cinco lo completó Poveda, extremo colombo inglés que salió de Internacional de Bogotá tras convertir tres goles en nueve partidos, con una valoración de 1,2 millones de euros. En la lista más amplia también incluyó a Radamel Falcao, que terminó su vínculo con Millonarios y está tasado en 50 mil euros; desde Panamá aseguran que podría jugar en San Francisco.

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Juan Fernando Quintero – 1,80 mill. € Deiver Machado – 1,80 mill. € James Rodríguez – 1,50 mill. € Roger Martínez – 1,50 mill. € Ian Poveda – 1,20 mill. € Juan Cuadrado – 800 mil € Juan Sebastián Pedroza – 700 mil € Kliver Moreno – 400 mil € Luis Riascos – 350 mil € Kevin Cuesta – 350 mil €