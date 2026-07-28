Así quedarían las comisiones del Congreso tras consenso entre las bancadas políticas, según confirmó Honorio Henríquez, presidente del Senado

El presidente del Senado explicó que las diferentes bancadas lograron un acuerdo para definir la integración de las comisiones constitucionales que iniciarán labores en el nuevo periodo legislativo - crédito Cortesia

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Las siete comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes quedaron definidas para el nuevo periodo legislativo, luego de un acuerdo alcanzado entre las diferentes bancadas políticas.

Así lo confirmó el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien destacó que el consenso permitió destrabar una de las negociaciones más importantes del inicio de la legislatura y allanar el camino para la instalación de las células legislativas.

Henríquez explicó que, tras varias conversaciones entre los partidos, fue posible conformar las planchas que serán sometidas a consideración de la plenaria, con lo que se definirá oficialmente la integración de las mesas directivas de cada una de las siete comisiones constitucionales.

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“Queremos comunicarle a la opinión pública que se ha llegado a un consenso de todas las bancadas y se han conformado las planchas que serán presentadas en la plenaria del Senado, donde quedarán conformadas las distintas comisiones constitucionales y legales”, afirmó el presidente del Senado.

Representantes de las diferentes bancadas participaron en las reuniones previas para acordar la conformación de las mesas directivas de las comisiones constitucionales del Congreso - crédito Cortesia

El acuerdo tiene un impacto determinante sobre la agenda legislativa de los próximos meses, pues las comisiones constitucionales son la primera instancia por la que deben pasar la mayoría de los proyectos de ley y de reforma constitucional antes de llegar a las plenarias de Senado y Cámara.

Entre las iniciativas que comenzarían su trámite en este periodo figuran la última reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro, así como proyectos relacionados con la política energética, entre ellos la prohibición del fracking, además de otras reformas de carácter económico, político y social.

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El consenso también marca un nuevo equilibrio de fuerzas dentro del Congreso, luego del cambio en la composición política tras las elecciones.

Diversos partidos de oposición y de centroderecha aspiran a controlar varias de las presidencias de las comisiones, lo que les permitiría fijar el ritmo de las discusiones, programar los debates y priorizar los proyectos que serán estudiados.

Uno de los escenarios de mayor expectativa es la Comisión Primera, considerada la más influyente por encargarse de los asuntos constitucionales y de las reformas políticas.

Allí el Centro Democrático postuló al representante José Jaime Uscátegui, quien aparece como uno de los principales opcionados para quedarse con la presidencia de esa célula legislativa.

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El Senado inició el nuevo periodo legislativo con la definición de las comisiones constitucionales, que serán las encargadas de estudiar en primer debate los principales proyectos de ley - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Aunque el Pacto Histórico conserva una representación importante en esa comisión, los acuerdos políticos alcanzados entre las bancadas abrirían la posibilidad de respetar la distribución previamente negociada, lo que fortalecería las opciones del congresista uribista.

La Comisión Segunda, encargada de temas relacionados con relaciones internacionales, defensa y política exterior, también concentra una intensa competencia. Entre los nombres que suenan para presidirla aparecen el liberal José Octavio Cardona, el conservador Luis Miguel López y varios representantes del Centro Democrático, entre ellos Alejandro Murcia, Manuel Pérez y Eduardo Pineda.

En las comisiones económicas también se libra una disputa clave. Para la Comisión Tercera figuran como posibles candidatos los representantes Jhon Jairo Berrío y Carlos Edward Osorio, ambos del Centro Democrático, además del liberal Héctor Chaparro. La Alianza Verde también estudia impulsar la candidatura de Catherine Juvinao.

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Mientras tanto, en la Comisión Cuarta aparecen como aspirantes Welfram Mendoza y Jhon Edgar Pérez, de Cambio Radical, junto con Santiago Osorio, de la Alianza Verde.

Otra de las comisiones que concentrará la atención durante este periodo será la Quinta, responsable de tramitar los proyectos relacionados con tierras, medio ambiente, minería y energía.

Allí se discutirán iniciativas de alto impacto para la política energética del país, razón por la cual los distintos partidos continúan negociando la conformación de su mesa directiva.

El consenso entre los partidos permitió definir la integración de las comisiones que tendrán a su cargo el estudio inicial de los principales proyectos de ley del nuevo periodo legislativo - crédito Cortesia

En la Comisión Sexta toman fuerza los nombres de Eduard Triana, del Centro Democrático; Ingrid Sogamoso, del Partido Conservador; Hernando González, de Cambio Radical, y Mauricio Toro. Para la Comisión Séptima, especializada en asuntos laborales y de salud, uno de los principales aspirantes es Juan Felipe Corzo, también del Centro Democrático.

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Con la definición de las comisiones, el Congreso entra de lleno en el estudio de los proyectos que marcarán el nuevo periodo legislativo.

El consenso alcanzado entre las bancadas evita, por ahora, una confrontación temprana por el control de estos espacios y permite que las discusiones comiencen bajo una distribución previamente acordada entre las fuerzas políticas.