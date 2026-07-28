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Estas son las críticas a Karol G en redes sociales tras el inicio del ‘Tropitour’ en Estados Unidos: cuestionaron el show, el sonido y la participación de Daiky Gamboa

La cantante colombiana estrenó en Chicago su gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, pero el espectáculo dividió opiniones. Mientras algunos asistentes elogiaron la propuesta, otros aseguraron que esperaban un concierto diferente y hablaron sobre aspectos de la producción

Ilustración acuarela de Karol G con cabello rubio, tocado de plumas y traje de escenario morado, de frente, con público difuminado detrás.
La gira Tropitour de Karol G inicia en Chicago con críticas en redes por un segmento con Daiky Gamboa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El esperado regreso de Karol G a los escenarios con su nueva gira mundial, Viajando por el Mundo Tropitour, comenzó con dos presentaciones en Chicago, Estados Unidos. Sin embargo, además de la expectativa por el debut del espectáculo, las primeras fechas estuvieron marcadas por una ola de comentarios divididos en redes sociales, donde varios asistentes expresaron su inconformidad con algunos momentos del concierto.

Uno de los aspectos que más generó debate fue la aparición del creador de contenido y amigo cercano de la artista, Daiky Gamboa, quien ocupó el escenario durante una pausa del espectáculo mientras la cantante, al parecer, realizaba uno de sus cambios de vestuario o ajustes para continuar con su show.

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En redes sociales, algunos asistentes cuestionaron que parte del concierto estuviera a cargo de Gamboa, el cual puso canciones del repertorio de Karol G mientras animaba al público.

Para qué yo pago para ver a Karol G si lo que sale es este chico haciendo como DJ, poniendo canciones de Karol G”, fue uno de los comentarios que, según panelistas de entretenimiento y las redes sociales, resumía el inconformismo de algunos asistentes.

La aparición de Daiky Gamboa en el escenario durante una pausa del concierto generó debate entre asistentes de Karol G - crédito @julisa5819/tiktok

Las críticas apuntaban a que el público esperaba que Karol G permaneciera sobre el escenario durante todo el espectáculo o que hubiera invitado para esos espacios a otro tipo de artistas, especialmente teniendo en cuenta el valor de las entradas. Sin embargo, otras voces defendieron la decisión de la cantante y señalaron que este tipo de pausas son habituales en conciertos de gran formato.

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Durante el programa de entretenimiento La mesa caliente de Telemundo, una de las presentadoras aseguró que la reacción de algunos usuarios obedecía más a las ganas de cuestionar cualquier detalle del espectáculo que a un problema real en la producción.

Ganas de criticar. Ganas de criticar. Todo artista cuando está haciendo un espectáculo y quiere hacer varios cambios de vestuario utiliza algo en el escenario para entretener al público mientras se da ese cambio y ella puso a su amigo”, comentó.

La comunicadora añadió que, además de cubrir el tiempo del cambio de vestuario, Karol G habría aprovechado el espacio para darle visibilidad a una persona cercana de su equipo.

La pausa con Daiky Gamboa dividió el show de Karol G - crédito @daikygamboa/IG
La pausa con Daiky Gamboa dividió el show de Karol G - crédito @daikygamboa/IG

“No vas a pagar... claro. Vas a poner aquí, aprovechas y pones a tu amigo también a que tenga su luz y tenga su brillo. De eso se trata la amistad, ¿no? De hacer que los demás también brillen por su propio talento”, afirmó.

Aunque hubo quienes respaldaron esa postura, otros asistentes señalaron que el momento no cumplió con sus expectativas. En contraste, algunos seguidores destacaron que durante esa pausa sonaron canciones que no hacían parte del repertorio oficial del concierto, lo que les permitió cantar temas que no estaban incluidos en el espectáculo principal.

Las críticas, sin embargo, fueron más allá de ese episodio. En plataformas como TikTok, X e Instagram comenzaron a multiplicarse publicaciones de personas que aseguraron que el concierto no ofrecía suficientes novedades frente a la presentación que Karol G realizó meses atrás en Coachella.

“No, yo amo su música y lo empoderada que es, pero este show es más de lo mismo; todo lo que vimos ya en Coachella es lo que estamos viendo”, Incluso, hubo quienes cuestionaron el diseño del espectáculo, el vestuario y el nivel de producción: “Imagínate esperar más de tres meses para este show y que haya sido tan aburrido”, escribió una asistente junto a un video, al parecer, de ella dentro del concierto.

El debut del Tropitour de Karol G recibe críticas por el sonido, la producción y las comparaciones con Coachella - crédito @cubadespierta11j/tiktok

Mientras tanto, otras personas comentaron: “Yo me fui antes que terminara, estaba muy aburrido y básico”, “Perdóneme, a mí me encanta Karol G, pero no me enganché con el disco. Puedo decir que solo me gustaron tres canciones. Debe volver al estilo de antes”, señaló otro usuario.

Entre los comentarios también aparecieron cuestionamientos sobre el sonido durante la primera fecha de la gira: “El viernes empezó dos horas tarde, el sonido de la apertura estuvo horrible, no se entendió nada, así que ya estábamos cansados y aburridos de esperar” y otra persona escribió: “Estuvo aburrido y para lo que cobró debería tener mejor sonido”.

Además, también hubo personas que aseguraron que el desenlace del concierto no estuvo a la altura de las expectativas, especialmente si es comparado con otros espectáculos del pasado.

“Y el final horrible”, publicó una seguidora, mientras que otro comentó: “Nada superará ‘Mañana será bonito’”.

Frente a la ola de críticas, presentadoras del programa Telemundo defendieron a la artista y recordaron que es habitual que una gira vaya ajustándose conforme avanza por diferentes ciudades.

Las comparaciones con Coachella marcan el debut del Tropitour y suman quejas por sonido y falta de novedades - crédito @sab4zo/tiktok

“Gente, cuando tú lanzas, tú preparas un concierto y es el mismo concierto en diferentes ciudades; lo lanzó en Coachella y va a ir afinando de acuerdo a la ciudad donde se presenta. Óyeme, le metió con todo Karol G en este escenario”, expresó una de las periodistas.

Otra integrante del programa también se refirió a las comparaciones entre el Tropitour y la gira Mañana Será Bonito, considerada por muchos seguidores como uno de los montajes más ambiciosos de la cantante.

“Me parece raro que digan que hubo un mal sonido, que no hubo tanta producción como la anterior, pero también muchas veces los artistas quieren cambiar. En el otro escenario se acuerdan que sacaba una nube y grandes escenografías. Pero ahora tal vez se tiró a algo más chiquito. Aunque la vimos cantando con unas tamboras, sentada ahí, muy linda como es ella, muy coqueta”, explicó.

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