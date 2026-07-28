Así quedaron los ciclistas colombianos en el ranking UCI tras disputar el Tour de Francia 2026: Egan Bernal es el mejor ubicado

Egan Bernal subió dos puestos en el ranking UCI tras el Tour de Francia y entró al Top 30 mundial-crédito Gonzalo Fuentes/ REUTERS

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El 27 de julio de 2026, la Unión Ciclística Internacional actualizó el ranking y la noticia pasó por el ascenso de Egan Bernal: el zipaquireño subió dos puestos tras el Tour de Francia y entró al top 30 del escalafón mundial, al quedar en la casilla 29.

El listado se mantuvo liderado por Tadej Pogačar, que venía de conquistar su quinto título de la ronda francesa, el tercero consecutivo. El esloveno sumaba 11.321,75 puntos y casi duplicaba a su más inmediato perseguidor.

Harold Tejada, Santiago Buitrago y Nairo Quintana completan la presencia colombiana en el ranking UCI-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Seguido al pentacampeón de la ronda francesa lo sigue el corredor Remco Evenepoel escaló dos posiciones y ahora es segundo con 6.956,61 puntos, mientras que el tercer lugar quedó para Jonas Vingegaard, que abandonó el Tour por una caída en la etapa 15.

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Por su parte, Bernal figura 29 con 1.993,25 puntos y fue el mejor colombiano en la edición 113 del Tour, en la que terminó 20 de la clasificación general. Detrás quedaron Harold Tejada (puesto 70, con 1.150 puntos), Santiago Buitrago (casilla 103, con 834,79) y Nairo Quintana (puesto 281, con 336 unidades).

A continuación, así está el ranking:

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): 11321,75

2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull - Bora - Hansgrohe): 6956,61 puntos (subió dos puestos)

3. Jonas Vingegaard (Dinamarca -Visma Lease a Bike): 6866,39 puntos (bajó un puesto)

4. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 6833,46 puntos (bajó un puesto)

5. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA Team): 4800,71 puntos (subió tres puestos)

6. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): 4535,88 puntos (bajó un puesto)

7. Jasper Philipsen (Bélgica - Alpecin - Premier Tech): 4141,62 puntos

8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): 3293,82 puntos

9. Mads Pedersen (Dinamarca - Lidk - Trek): 3229,13 puntos

10. Mathieu van der Poel (Países Bajos - Alpecin - Premier Tech): 3140,62 puntos

29. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): 1993,25 puntos (subió 2 puestos)

70. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 1150 puntos (subió 10 puestos)

103. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 834,79 puntos (bajó 20 puestos)

138. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora - Hansgrohe): 648,72 puntos (subió 4 puestos)

154. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 592 puntos (bajó 15 puestos)

193. Iván Sosa (Colombia - Kern Pharma Team): 483 puntos (bajó un puesto)

240. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros RGA): 398 puntos (subió 44 puestos

Así le fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026

Pogačar ganó su quinto Tour de Francia-crédito Mosa’ab Elshamy/AP Foto

Egan Bernal cerró el Tour de Francia 2026 como el mejor colombiano en la clasificación general con el puesto 20, un resultado que sostuvo la presencia del país en París, pero que también dejó a la delegación sin victorias de etapa, sin podio y con dos abandonos por caídas.

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Solo tres de los cinco colombianos llegaron al final y ninguno entró en la disputa principal por la carrera, dominada por Tadej Pogačar. El saldo incluyó un top-20 en la general y un top-10 de etapa, pero también dos accidentes que alteraron el panorama del grupo.

El mejor ubicado fue Bernal, que completó las tres semanas y evitó una caída que lo sacara de competencia. El puesto 20 no lo devolvió al nivel con el que ganó la carrera en 2019, pero sí lo dejó como referencia colombiana en una edición de desgaste, montaña decisiva, calor y múltiples abandonos.

Harold Tejada terminó 26 en la clasificación general y firmó una de las actuaciones más sólidas del bloque colombiano en la parte final de la prueba. Su top-10 de etapa en Alpe d’Huez mostró capacidad para aparecer en una jornada de máxima exigencia y lo dejó por delante de corredores con mayor cartel de salida.

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Sergio Higuita cerró 38 en la general, un resultado más asociado a la resistencia que a la explosividad que mostró en sus mejores temporadas. El antioqueño completó una carrera de gran exigencia física y aportó presencia en montaña dentro del mismo bloque de Astana, aunque terminó por detrás de Tejada en la valoración interna del equipo.

Fernando Gaviria abandonó en la etapa 12 por una fractura de clavícula izquierda, a partir de los reportes de su equipo Caja Rural-Seguros RGA. Su salida golpeó al único velocista colombiano presente en la carrera.

El retiro de Einer Rubio fue todavía más impactante. El corredor chocó contra un carro de UAE Team Emirates-XRG en la etapa 19, también en Alpe d’Huez, sufrió heridas faciales que requirieron 20 puntos de sutura y quedó fuera de la carrera a dos jornadas del final.

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Rubio iba en una fuga importante cuando ocurrió el accidente. Su abandono abrió además una discusión sobre seguridad, circulación de vehículos de equipo y control del público en los sectores más estrechos de la montaña.

El balance colombiano quedó así en una zona intermedia: presencia en la carrera, tres corredores en París, un top 20 general, un top 10 de etapa y visibilidad en la montaña, pero sin triunfos parciales, sin maillots y con dos retiros por accidentes.

El Tour de Francia pasando por el Arco del Triunfo de París-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Así quedaron los colombianos en el Tour de Francia:

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 73 horas, 56 minutos, 26 segundos.

2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 6 minutos y 26 segundos.

3. Isaac del Toro (México - UAE Emirates XRG): a 9 minutos y 42 segundos.

4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 11 minutos y 56 segundos

5. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 13 minutos y 2 segundos.

6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 14 minutos y 59 segundos.

7. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 17 minutos y 48 segundos.

8. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 20 minutos.

9. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 29 minutos y 28 segundos.

10. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): a 33 minutos y 21 segundos.

16. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 1 hora, 47 minutos y 58 segundos.

30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 19 minutos y 47 segundos.

41. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 3 horas, 4 minutos y 35 segundos.