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Aplazaron la audiencia para imputar al hermano del exalcalde Daniel Quintero por corrupción: esta es la nueva fecha

El despacho judicial reprogramó la diligencia, prevista para el 3 de agosto, en la que el ente acusador planea solicitar detención preventiva en el desarrollo de pesquisas por presuntas anomalías en el Amva

Daniel y Miguel Quintero Calle en medio de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación - crédito redes sociales
La audiencia reprogramada incluye el pedido de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle dentro de la investigación que involucra al Amva- crédito redes sociales
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El aplazamiento de la audiencia judicial contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, marcó el ritmo de una jornada donde el foco estuvo, una vez más, sobre las supuestas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La nueva fecha quedó fijada para el martes 25 de agosto de 2026, a las 2:10 p. m., desplazando en tres semanas la diligencia que originalmente se realizaría el 3 de agosto. El despacho judicial justificó el cambio, aunque las inquietudes por la demora no tardaron en surgir.

En ese encuentro procesal, la Fiscalía tiene previsto formular cargos no solo contra Quintero Calle, sino también contra Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán.

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La Fiscalía presentará, además, la solicitud de medida de aseguramiento para todos los involucrados.

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
La diligencia judicial estaba prevista para el 3 de agosto, pero el despacho reprogramó la audiencia de imputación para esa causa - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

La investigación incluye material probatorio como chats y archivos multimedia. Entre los objetivos del análisis se encuentra determinar hasta qué punto el exalcalde Daniel Quintero conocía las maniobras bajo sospecha dentro de los entes oficiales.

La audiencia aplazada contempla alegatos y la presentación de los argumentos para la medida de aseguramiento contra los imputados, quienes deberán responder por las acusaciones formales ante el juez.

Reacciones tras el aplazamiento y protección de testigos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue una de las voces más críticas ante el nuevo calendario. En una rueda de prensa, advirtió sobre el riesgo que implica dilatar el proceso, especialmente por la situación de los testigos.

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“El riesgo para quienes colaboran con la justicia es real”, destacó el alcalde. Sus palabras surgieron tras denunciar que testigos clave en los casos de presunta corrupción durante la anterior administración han recibido amenazas.

La Fiscalía indaga la relación entre el patrimonio de Miguel Quintero y la gestión de contratos públicos - crédito X
La Fiscalía aplazó para el 25 de agosto de 2026 la audiencia de imputación contra Miguel Andrés Quintero Calle por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito X

Gutiérrez fue enfático: “La audiencia de Miguel Quintero, hermanito del jefe de la banda, estaba agendada para el 3 de agosto y fue aplazada. Es muy importante que cuiden a estos testigos”. El mandatario local reiteró la urgencia de avanzar en las investigaciones sin más dilaciones, en aras de la protección de quienes aportan pruebas.

El caso mantiene alta la tensión en la administración local, con la Fiscalía profundizando en la revisión de pruebas y la administración actual instando a la celeridad judicial para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los denunciantes.

¿Qué se investiga y quiénes son los implicados?

La Fiscalía busca esclarecer si existieron irregularidades en la contratación del Área Metropolitana durante la gestión pasada. En el expediente figuran como imputados Miguel Andrés Quintero Calle, Vanesa Álvarez Restrepo (exsecretaria de Medio Ambiente y exasesora jurídica del Amva), Álvaro Alonso Villada García (exsubdirector financiero del Amva) y Sebastián de Dios Ortega Urán, hijo del excongresista antioqueño William Ortega.

Durante la próxima audiencia, está agendada la presentación de argumentos para la medida de aseguramiento contra todos los señalados, quienes comparecerán ante el juez en calidad de presuntos responsables de hechos relacionados con la administración pública.

Gutiérrez sostuvo que durante la pandemia de Covid hubo contratos direccionados y compras de alto valor como una piscina en Copacabana por $160 millones - crédito Alcaldía de Medellín
Gutiérrez sostuvo que durante la pandemia de Covid hubo contratos direccionados y compras de alto valor como una piscina en Copacabana por $160 millones - crédito Alcaldía de Medellín

Las pruebas recabadas por la Fiscalía, que incluyen comunicaciones electrónicas y evidencia multimedia, serán clave para determinar el grado de responsabilidad y el posible involucramiento de otros actores en los hechos bajo investigación.

Primera condena del caso

La primera condena vinculada al caso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Medellín ya tiene nombre y detalles. Juan Alberto Cardona Henao fue sentenciado a 19 meses de prisión luego de admitir su participación en la falsificación de documentos privados, una decisión judicial que marca un precedente en la investigación en curso.

Cardona, quien trabajaba como contador y tesorero de la institución, reconoció haber elaborado y utilizado 15 documentos falsos, entre ellos cuentas de cobro y soportes para justificar pagos con fondos públicos.

Según la Fiscalía, estos documentos permitieron realizar desembolsos desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sin que los bienes o servicios nunca se hubieran entregado realmente.

El proceso judicial avanza tras la validación del preacuerdo entre Cardona y la Fiscalía, avalado por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín. El fallo confirma la actuación ilícita y da pie a nuevas fases de la investigación.

La Fiscalía sostiene que el uso de esta documentación tenía como fin dar apariencia de legalidad a los movimientos de dinero, en el marco de un presunto esquema de corrupción que permanece bajo análisis. Los investigadores buscan identificar el alcance de la red y las rutas del dinero público involucrado.

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Miguel Andrés Quintero CalleAudiencia imputación cargosDaniel QuinteroCorrupción AmvaColombia-Noticias

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