Feid ya tendría nueva novia tras la ruptura con Karol G: el cantante fue visto en compañía de una mujer durante unas vacaciones en España

Rumores de nuevo romance para Feid tras la separación de Karol G - crédito @feid / Instagram - @GRojito0/ X

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El cantante colombiano Feid vuelve a ser noticia, esta vez por rumores de una posible nueva relación sentimental tras su mediática ruptura con Karol G.

A solo unos meses de que se confirmara el fin de su noviazgo de tres años con la artista paisa, el intérprete de Normal fue captado en playas de Marbella, España, acompañado de una mujer cuya identidad permanece en el anonimato.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios de espectáculos, muestran a Feid compartiendo momentos de cercanía y, según algunos testigos, un beso con la joven, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre su vida personal.

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La separación entre Karol G y Feid se hizo pública a finales del año pasado, aunque ninguno de los dos artistas ha dado detalles sobre los motivos que llevaron al fin de la relación. En una entrevista concedida a la revista Playboy, Karol G abordó de forma indirecta la ruptura: “Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma”. La cantante destacó que el último año resultó especialmente desafiante, pero también le brindó una oportunidad para crecer y reencontrarse consigo misma.

Karol G habló sobre su soltería y el proceso personal tras la separación, destacando la importancia de reencontrarse consigo misma en una entrevista con la revista Playboy - crédito @feid @karolg/ Instagram

Desde el anuncio oficial del rompimiento, ambos artistas han mantenido una actitud reservada frente a los medios. Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada, no ha emitido declaraciones formales sobre el tema ni sobre su situación sentimental actual. Sin embargo, algunos seguidores han intentado descifrar pistas en las letras de sus más recientes canciones, donde predominan los temas de desamor y superación.

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Las recientes imágenes del artista en España reavivaron la conversación en redes sociales sobre el futuro amoroso de Feid. En las fotografías y videos, se observa al cantante y a la mujer disfrutando de un día de playa, ambos en traje de baño y bajo un parasol. La joven, que lleva una gorra y gafas blancas que dificultan su identificación, aparece junto al artista en actitud cariñosa y, según algunos medios, protagonizando un beso. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la naturaleza del vínculo entre ambos, ni Feid ni su equipo han ofrecido comentarios al respecto.

Las fotos y videos de Feid acompañado en la playa han generado debate entre sus seguidores, quienes especulan sobre la naturaleza de la relación mientras el artista guarda silencio - crédito @unveranorosa_/ X

La reacción de los internautas ha sido, en su mayoría, positiva. Muchos expresan que, tras varios meses de soltería, tanto Feid como Karol G tienen derecho a rehacer sus vidas. “Pues mejor que alguien lo valore”, “Como Karol G no lo quiso, le toca a otra”, “Tiene derecho a hacer su vida de nuevo igual que Karol G”, son algunos de los comentarios.

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Tras cientos de comentarios que llegaron a las redes, la noticia, más allá de ser tomada con calma, desató una nueva disputa entre los fans de Feid y Karol G, pues los seguidores de El Ferxxo aseguran que en realidad “Karol nunca lo amó”, mientras que los fanáticos de La Bichota aseguran que el cantante se aprovechó para despegar su carrera.

Además, seguidores de la intérprete de Amargura recordaron que, semanas atrás, Feid fue visto emocionado hasta las lágrimas durante algunos de sus conciertos y que su más reciente álbum incluye varias canciones de desamor. En ese momento, muchos fanáticos dirigieron críticas y mensajes negativos hacia Karol G, comentarios que ahora han sido devueltos a Feid tras la difusión de las nuevas imágenes.

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La noticia provocó una nueva disputa entre fanáticos, con comentarios cruzados sobre las intenciones de Karol G y Feid durante y después de la relación - crédito @unveranorosa_/ X

“Un álbum nuevo entero con puras indirectas a Karol G, múltiples conciertos llorando y diciendo que el amor de su vida lo había dejado, sus fans quemándola solo por dar su versión… todo ese drama para ya estar con otra tipa", “este no esa el que lloraba para que sus fans atacaran a Karol” (Sic), son algunos de los comentarios en redes sociales.

Por su parte, Karol G no ha hecho comentarios directos sobre las imágenes, aunque una reciente historia en su cuenta de Instagram, en la que aparece con los ojos cubiertos por el cabello y el texto “Amiga, date cuenta”, acompañada de la canción Ese hombre es malo, fue interpretada por algunos seguidores como una posible referencia indirecta a la nueva situación sentimental de Feid.

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Karol G no ha hecho declaraciones directas, aunque una historia en Instagram fue interpretada por sus seguidores como una posible reacción a las imágenes de Feid - crédito @karolg / Instagram - @Ambioly3/ X

Mientras tanto, el cantante continúa con sus compromisos profesionales y giras internacionales, manteniendo la reserva sobre su vida privada que siempre lo ha caracterizado. Sus seguidores, atentos a cualquier novedad, esperan la confirmación de si el artista ha iniciado un nuevo romance o si se trata solo de un episodio más en su vida lejos de los escenarios.