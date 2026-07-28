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Mayor del Ejército fue condenado por pedirle dinero a sus subalternos para concederles permisos de salida en un batallón de Nariño

La decisión que se conoció en primera instancia fue apelada por parte de ambas partes

La decisión se conoció el 28 de julio de 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa
La decisión se conoció el 28 de julio de 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa
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Un mayor del Ejército Nacional fue condenado en primera instancia por el delito de concusión tras comprobarse que exigió dinero a sus subordinados a cambio de otorgarles permisos adicionales de descanso.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 1204 de Conocimiento Especializado Penal Militar y Policial, y está relacionada con hechos ocurridos en 2025 en el Batallón de Operaciones Terrestre N.º 15 de Tumaco, Nariño.

La investigación, liderada por la Fiscalía 2210 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, determinó que el oficial, que se desempeñaba como ejecutivo y segundo comandante del batallón, habría aprovechado su posición para ordenar a un subteniente la selección de nueve soldados y cobrarles a cada uno un millón de pesos con la promesa de concederles un permiso adicional de treinta días de descanso.

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Los soldados reunieron un total de ocho millones de pesos, que luego fueron transferidos a la cuenta bancaria del mayor.

El despacho judicial encontró responsable al oficial por el delito de concusión y le impuso una pena de 11 años y cinco meses de prisión, además de una multa equivalente a 108 salarios mínimos legales vigentes.

La sentencia también incluyó una inhabilidad de 112 meses para ejercer derechos y funciones públicas y su separación absoluta de la Fuerza Pública.

En la misma decisión, el juzgado absolvió al uniformado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.

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El mayor del Ejército le pedía a cada uno de sus subordinados un millón de pesos - crédito @JPMP_Colombia/X
El mayor del Ejército le pedía a cada uno de sus subordinados un millón de pesos - crédito @JPMP_Colombia/X

Frente a esta determinación, la Fiscalía Penal Militar y Policial anunció que apeló la absolución de estos dos delitos, mientras que la defensa del mayor apeló la condena por concusión.

El proceso judicial fue respaldado por el Grupo de Investigaciones para Justicia Penal Militar y Policial (GIPEM SIJIN DENAR), y esto permitió recabar pruebas determinantes para esclarecer los hechos y llevar el caso a juicio.

El caso aún puede ser revisado en instancias superiores debido a las apelaciones presentadas por ambas partes.

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Condena a mayor del EjércitoPedirle dineroSubalternosPermisos de salidaJusticia penal militarBatallón en NariñoColombia-Noticias

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