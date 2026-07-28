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Golty Tributo, así es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano

La pelota con la que se jugará la Liga BetPlay, la Copa Colombia y el Torneo BetPlay fue presentada junto a Hugo Rodallega, David Mackalister Silva y el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
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La empresa Golty presentó el balón con el que se jugarán los campeonatos del fútbol profesional colombiano a partir del segundo semestre del 2026.

La pelota presenta un diseño moderno que combina colores blanco, azul, verde y amarillo, con gráficos dinámicos y detalles en dorado. Incluye la inscripción “Un tributo al talento de los jugadores”, destacando su homenaje a los futbolistas.

El balón lleva el sello de la Dimayor, lo que certifica su uso profesional en la liga. Su superficie muestra una textura cuadrícula que optimiza el agarre y la precisión, además de tecnología Thermotech que garantiza sellado térmico para mayor durabilidad y mejor comportamiento en distintas condiciones climáticas. También cuenta con el distintivo “Para todo clima”, lo que indica que está diseñado para un rendimiento óptimo bajo cualquier condición ambiental.

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El balón tendrá tonos azules, amarillos, blancos y verdes y los logos de la Dimayor - crédito Golty
El balón tendrá tonos azules, amarillos, blancos y verdes y los logos de la Dimayor - crédito Golty

En la página oficial de la empresa el balón #5 profesional se venderá por 399.900 pesos colombianos. Algunas variables más económicas, cuyo uso se condiciona a otras superficies y a competencias de menor exigencia, oscilan entre los 179.000 y 100.000 pesos colombianos. Un balón #4, apto para competencias del fútbol infantil, tiene un valor de 299.900 pesos colombianos.

Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
El trofeo al campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 se entregará la primera semana de diciembre - crédito Dimayor

Jueves 30 de julio

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros FC

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: Américo Montanini - Bucaramanga

Viernes 31 de julio

Fortaleza FC vs. Deportivo Pereira

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá

Sábado 1 de agosto

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: Departamental Libertad - Pasto

Alianza Valledupar vs. Deportes Tolima

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau - Valledupar

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot - Medellín

Junior FC vs. Millonarios FC

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla

Domingo 2 de agosto

Jaguares FC vs. Atlético Nacional

  • Hora: 3:45 p. m.
  • Estadio: Jaraguay - Montería

América de Cali vs. Boyacá Chicó

  • Hora: 5:45 p. m.
  • Estadio: Pascual Guerrero - Cali

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá

Miércoles 2 de septiembre

Cúcuta Deportivo vs. Internacional de Bogotá

  • Hora: 6:20 p. m.
  • Estadio: General Santander - Cúcuta

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Pizarra en un campo de fútbol con escudos de América, Deportivo Cali, Santa Fe, Millonarios y Junior, símbolos gráficos y texto 'Tabla de posiciones'.
La Liga BetPlay II-2026 inició con varias victorias, un empate y un partido aplazado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Once Caldas quedó como líder de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha uno, impulsado por la diferencia de gol y en una jornada que también incluyó derrotas de Millonarios y Independiente Santa Fe, además del tropiezo del vigente campeón Junior de Barranquilla.

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En los nueve partidos disputados se marcaron 23 goles y solo hubo un empate: 1-1 entre Alianza y Fortaleza en Valledupar, un registro que favoreció a los equipos que arrancaron con victorias amplias.

  1. Once Caldas: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. América de Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Independiente Medellín: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  5. Águilas Doradas: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  6. Deportes Tolima: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  7. Atlético Bucaramanga: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  8. Llaneros FC: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  9. Fortaleza FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  10. Alianza FC: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  11. Atlético Nacional: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  12. Boyacá Chicó: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  13. Deportivo Pasto: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  14. Junior FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  15. Independiente Santa Fe: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  16. Millonarios FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  17. Deportivo Pereira: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  18. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  19. Jaguares FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  20. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.

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