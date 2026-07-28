Por el asesinato de un joven cerca de la estación Héroes de TransMilenio, la Fiscalía judicializó a un habitante de calle por el crimen

Agentes del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio del asesinato para hacer el levantamiento del cuerpo y recolectar material probatorio - crédito @PasaenBogota/X

Guardar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Julián Andrés Díaz Correal por el homicidio de Joan David Gómez, un joven de 21 años y estudiante de locución, ocurrido en la tarde del sábado 25 de julio de 2026 en el norte de Bogotá.

Según el informe del ente acusador, el crimen se produjo cuando Gómez transitaba cerca de la estación de TransMilenio Héroes y fue abordado por Díaz, quien le solicitó dinero. Ante la negativa de la víctima, el agresor extrajo un arma cortopunzante y le asestó una herida en el pecho. La lesión resultó fatal y Gómez falleció en el lugar.

PUBLICIDAD

La investigación determinó que el motivo del ataque estuvo vinculado a la negativa de Gómez a entregar una moneda.

La Fiscalía precisó: “De acuerdo con la investigación, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por el hoy procesado, quien le pidió dinero. Ante la negativa del joven de entregarle una moneda, el investigado habría sacado un arma cortopunzante y le ocasionó una herida en el pecho. La gravedad de la lesión provocó su muerte en el lugar de los hechos”.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el ataque ocurrió después de que Joan David Gómez se negara a entregar dinero - crédito Mebog

El hecho ocurrió en el barrio Polo Club, dentro de la localidad de Barrios Unidos. Minutos después del ataque, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de Díaz a varias cuadras del sitio, cuando intentaba huir.

PUBLICIDAD

El martes 28 de julio, la Fiscalía reveló públicamente el móvil preliminar y formalizó la acusación contra Díaz por el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos. Tras la audiencia, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La secuencia de los hechos, desde la agresión hasta la captura en flagrancia del señalado agresor, quedó documentada por las autoridades. El caso ha generado consternación entre estudiantes y vecinos de la zona, quienes lamentaron la muerte de Gómez y exigieron mayor seguridad en los alrededores del sistema TransMilenio.

PUBLICIDAD

Reacciones de su familia tras la muerte

La noticia de su muerte les llegó cuando el joven apenas comenzaba a forjar su propio camino en el mundo del doblaje y la locución.

La Fiscalía judicializó a Julián Andrés Díaz Correal por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado - crédito Mebog

Su hermana Eliana describió la etapa que atravesaba a Noticias RCN: “Él estaba estudiando locución, actuación de doblaje. Solo llevaba como seis meses estudiando. Esa fue una promesa que Dios le dio para sanar su corazón, porque en el colegio no se sentía útil, no sentía que tenía un propósito. Nosotros orábamos mucho para que Dios le mostrara un camino”.

La tarde del ataque, Joan David salió de clases y envió un mensaje a sus padres antes de regresar a casa. “Su último mensajito fue para mi papito y mi mamita. Les dijo: ‘Ya nos vemos, con el favor de Dios. Te amo’”, relató su hermana, resaltando el vínculo cercano que mantenía con su familia.

PUBLICIDAD

En relación con el presunto responsable, la familia rechaza la hipótesis inicial que circuló tras la captura. Eliana sostuvo: “Yo quiero desmentir eso, porque no era un habitante de calle. Esa persona, después de investigaciones, tenía muchas anotaciones. Ya tenía una vida criminal y estaba libre”.

La versión oficial apuntó en un primer momento a que el detenido sería un habitante de calle. Sin embargo, los parientes de Joan David aseguran que, según las investigaciones que conocen, el capturado cuenta con antecedentes y no se trata de alguien en situación de indigencia.

La lesión con arma cortopunzante provocó la muerte de Joan David Gómez en el lugar de los hechos, según la Fiscalía - crédito Captura video

El relato familiar indica que Joan David fue interceptado antes de ingresar al sistema de Transmilenio, cuando intentaba volver a su hogar. “Esa persona se cruza con él y hubo un intento de robo. Su reacción fue sacar un puñal y atentar contra el corazón de mi hermano”, narró Eliana sobre los hechos.

PUBLICIDAD

El joven acababa de salir de estudiar en una academia ubicada en el sector de Héroes, donde preparaba su futuro profesional. La familia asegura que había encontrado en el doblaje y la locución una razón para sentirse útil y proyectar su vida.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, Joan David fue abordado por el agresor cuando se dirigía a la estación de transporte. El ataque ocurrió tras un intento de robo, según el testimonio de sus allegados.