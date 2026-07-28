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Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

La modelo y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ respondió a las críticas diarias de sus seguidores y confirmó que durante toda su gestación seguirá usando faldas, bodys y jeans ajustados

Su respuesta fue la misma de siempre: el embarazo no modifica su guardarropa - crédito @rechismes_oficial/IG

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“Qué pena por no complacerlos, pero esa es la ropa que me van a ver en todo mi embarazo”. Con esa frase, la influencer Karina García cerró el debate que sus seguidores habían abierto en redes sociales sobre su forma de vestir durante la gestación.

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó en claro que las faldas, los bodys y los jeans ajustados seguirán siendo su uniforme, sin importar los comentarios.

La influenciadora paisa recibe a diario mensajes que le piden cambiar su estilo ahora que espera su tercer hijo. “Kari, date cuenta de que estás embarazada, date cuenta de que tienes que utilizar otro tipo de ropa. Por favor, ya no vivas pelando más esa panza”, le escriben. Su respuesta fue directa: “Me da mucha risa”.

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La postura de Karina frente a la ropa de maternidad

García no solo rechazó las sugerencias, sino que anticipó lo que viene: falditas, bodycitos, blusitas y jeansitos durante los nueve meses. “Me rehúso a utilizar ropa de embarazada”, afirmó, y aclaró que su decisión no implica un juicio sobre quienes sí la usan. “Se le ven muy hermosas a las personas y a las mujeres que lo hacen, pero yo no lo voy a hacer”.

Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram
Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram

La misma postura la sostuvo en una transmisión en vivo junto a su pareja, el cantante de trap Kris R, cuando una seguidora le preguntó por qué no optaba por ropa maternal. “Mi reina, porque yo no nací para ponerme ropa de maternidad”, respondió. “Me veo muy mamasita así, con mis bodys que me forren la barriguita. Cada quien con sus gustos, pero no, yo no”.

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La polémica alrededor de su guardarropa no es nueva. Desde que García se convirtió en figura pública, sectores de las redes sociales la señalan de vestirse de manera “vulgar” o “mostrona”. La creadora de contenido ha optado consistentemente por ignorar esas críticas, y el embarazo no cambió esa ecuación.

Un tercer embarazo con síntomas intensos

Karina García y Kris R confirmaron el embarazo el 24 de junio de 2026 con una sesión de fotos en la playa y la frase “Nuestro sueño más bonito viene en camino”. El bebé, cuyo sexo aún no ha sido revelado, será el primero en común para la pareja, que inició su relación a comienzos de ese año.

La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram
La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

Para García, esta gestación ha sido físicamente más exigente que las anteriores. A través de sus historias de Instagram describió síntomas como náuseas, dolores de cabeza intensos, acidez severa, hinchazón facial y sensibilidad a la luz. “El útero está grande, está creciendo contra los órganos del estómago y la acidez es insoportable”, explicó.

A pesar del malestar, sus controles médicos han arrojado resultados tranquilizadores. Tras una ecografía, la influenciadora contó que el bebé está “sanito”, con el corazón latiendo con normalidad y los cinco deditos completos. Su hija Isabella, fruto de una relación anterior, la acompañó a esa cita y también se puso a contar los deditos en la pantalla.

El anuncio, los secretos y Yina Calderón

El embarazo tardó en hacerse público porque la pareja prefería mantenerlo en reserva. Según explicaron ambos, creen en las energías y en el “mal de ojo”, así que evitaron convertirlo en noticia antes de sentirse listos.

Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram
Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram

La decisión, sin embargo, se les adelantó: Yina Calderón filtró la información antes de que ellos lo anunciaran oficialmente.

En el mismo live en el que hablaron de su estilo de vida y del bebé, García le lanzó una pulla a Calderón. “Nadie tenía pruebas”, dijo, en referencia a las semanas en que circularon los rumores sin confirmación.

La pareja también adelantó que no mostrará el rostro del bebé en redes sociales durante los primeros meses de vida, una decisión que generó reacciones divididas entre sus seguidores. Sobre el sexo, Kris R intuye que será niño; García, en cambio, dijo que ha soñado con “una bebé cachetona, blanca, cabezoncita y de colitas”.

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