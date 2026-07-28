Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

La pareja de Luciano D’Alessandro, el actor de 'MasterChef Celebrity Colombia', destaca por su carrera internacional - crédito cortesía Canal RCN - @lucianodalessandro/ Instagram

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Luciano D’Alessandro se ha convertido en uno de los protagonistas actuales de la televisión colombiana gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026, donde muestra una faceta distinta a la de actor de telenovelas.

Su carisma y desempeño en la competencia culinaria han despertado la curiosidad de los espectadores, quienes no solo siguen de cerca su paso por la cocina, sino que también buscan conocer más sobre su vida personal. En ese contexto, la figura de María Alejandra Requena, su esposa, genera un interés creciente tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

María Alejandra Requena es una reconocida periodista y presentadora venezolana, con una sólida carrera en medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos. Nacida en Caracas, inició su recorrido profesional en Radio Caracas Televisión (RCTV), donde rápidamente se ganó un lugar como uno de los rostros más visibles del canal.

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La esposa de D’Alessandro cuenta con una destacada carrera en medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos, iniciada en la televisión venezolana - crédito @requenaoficial/ Instagram

Su talento y credibilidad la impulsaron a dar el salto a la televisión internacional, integrándose a CNN en Español. Allí condujo espacios como Café CNN y Panorama Mundial, lo que la consolidó como una de las periodistas más respetadas del mundo hispanoparlante.

A lo largo de su carrera, María Alejandra Requena también ha sido conferencista, escritora y creadora de contenido digital. En 2018 enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida con la muerte de su primer esposo, Ismael Hurtado, padre de sus hijos Andrés y Miranda, quien falleció a causa de un derrame cerebral. Esta experiencia marcó profundamente a la periodista y la llevó a publicar el libro Elijo ser feliz, donde relata su proceso de duelo y resiliencia. Además, creó el pódcast y la plataforma Mejor que ayer, dedicados al crecimiento personal y el bienestar emocional.

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A lo largo de su vida, la periodista ha superado retos personales, como la pérdida de su primer esposo y el desarrollo de proyectos de bienestar y resiliencia - crédito @requenaoficial/ Instagram

En 2025, Requena fue noticia tras compartir públicamente que le diagnosticaron cáncer de piel. Gracias a la detección temprana y a una cirugía, pudo superar la enfermedad y hoy es una promotora activa de la prevención y el autocuidado, especialmente sobre la exposición al sol.

La periodista dio detalles en sus redes sociales sobre cómo descubrió una pequeña lesión cerca de la nariz, que en principio parecía inofensiva, pero que tras una biopsia resultó ser un tumor maligno. Relató que, aunque ya había lidiado antes con lesiones precancerígenas, esta vez el diagnóstico fue cáncer y debió someterse a una intervención para retirar la zona afectada.

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La famosa periodista venezolana aseguró que los problemas en su piel empezaron con una pequeña protuberancia - crédito @requenaoficial/ Instagram

En sus mensajes, enfatizó la importancia de la detección precoz y la vigilancia de cualquier cambio en la piel. Contó que su dermatóloga, al notar la anomalía, decidió hacer exámenes adicionales que terminaron confirmando la presencia de células cancerígenas. “A veces pensamos que un granito no es nada, pero puede ser algo más serio”, explicó. También insistió en la necesidad de perder el miedo a la palabra “cáncer” y consultar ante cualquier duda, ya que en su caso el tratamiento a tiempo permitió una recuperación exitosa.

La historia de Luciano D’Alessandro y María Alejandra Requena es una muestra de cómo la vida puede dar segundas oportunidades. Ambos se conocieron en Venezuela años atrás y mantuvieron una amistad por más de una década. Fue en 2020, durante la pandemia, cuando el destino los reunió nuevamente y decidieron iniciar una relación sentimental. Tras dos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 14 de mayo de 2022 en una ceremonia íntima en Cartagena, Colombia.

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La relación de la pareja comenzó tras años de amistad y un reencuentro en 2020, culminando en matrimonio en una ceremonia privada en Cartagena - crédito @lucianodalessandro/ Instagram

Desde entonces, han construido una relación basada en el apoyo mutuo y la admiración por las trayectorias profesionales de cada uno. Mientras Luciano D’Alessandro graba MasterChef Celebrity en Colombia, María Alejandra Requena lo ha acompañado en distintas ocasiones, recorriendo juntos lugares emblemáticos como Monserrate y el centro de Bogotá. Una vez finalizadas las grabaciones, la pareja ha viajado a Europa y otros destinos, consolidando una relación que combina la vida profesional con el disfrute en familia.

El paso de D’Alessandro por el reality culinario ha puesto nuevamente el foco sobre su vida personal y, especialmente, sobre la figura de una mujer que es ejemplo de profesionalismo, fuerza y resiliencia.

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