Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras quedar libre después del Mundial 2026

Juan Fernando Quintero jugó su tercer Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito Juan Mabromata/ AFP

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Juan Fernando Quintero ya cerró su salida de River Plate y empezó a definir su futuro entre dos destinos principales: Cagliari en Italia y Atlético Mineiro en Brasil, después de una rescisión de mutuo acuerdo que puso fin a su tercer ciclo en el club argentino en medio de diferencias futbolísticas con Eduardo Coudet.

El mediocampista colombiano, de 33 años, dejó River tras una etapa en la que disputó 40 partidos, convirtió cinco goles y entregó siete asistencias, mientras todavía tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027. Su salida se produjo con 18 meses de vínculo por delante.

La definición de su próximo club todavía no está cerrada. Quintero dijo durante el partido de despedida de Macnelly Torres en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, que antes de tomar una decisión quiere volver a su casa y pasar tiempo con su familia: “Ahorita voy para mi casa a disfrutar con mi familia y miraremos qué pasa en estos días”.

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Atlético Mineiro tomó ventaja en las conversaciones por el colombiano

Atlético Mineiro es uno de los equipos importantes de Brasil, campeón de una Copa Libertadores y un Brasileirão - crédito Cris Mattos/REUTERS

La opción que avanzó con mayor firmeza es Atlético Mineiro. De acuerdo con Globo Esporte, el club brasileño abrió conversaciones para intentar contratar al enganche colombiano y ya consultó las condiciones de una posible incorporación.

El equipo brasileño es dirigido por Eduardo Domínguez, un entrenador que, según las versiones periodísticas recogidas en el texto fuente, conoce a Quintero de su paso por Estudiantes y otros equipos. En ese escenario, Mineiro aparece como la alternativa que decidió acelerar primero.

El contexto deportivo del club también quedó expuesto: marcha en el puesto 13 en el Brasileirao, viene de anunciar la llegada de Thiago Borbas como refuerzo ofensivo y sigue en competencia en la Copa Sudamericana. Esa combinación de mercado abierto y necesidad de variantes ofensivas explica por qué el club brasileño pasó de interés a conversaciones avanzadas.

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En Argentina han mencionado una versión sobre Portland Timbers en la MLS, pero remarcó que el club brasileño fue el que dio el primer paso concreto.

Cagliari aparece como la vía para un regreso a Europa

Cagliari en las últimas temporadas ha batallado contra la posibilidad del descenso - crédito Ciro De Luca/REUTERS

La otra posibilidad fuerte es Cagliari, una opción que devolvería a Quintero al fútbol europeo. Según contó Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol, el volante “está entre Mineiro y Cagliari”.

La alternativa italiana también fue vinculada a la presencia de Yerry Mina en ese club. La chance de llegar a Cagliari se interpreta como un eventual regreso al continente donde el colombiano ya jugó con Pescara, Porto y Rennes.

Esas dos opciones desplazaron, al menos por ahora, otros rumores que habían aparecido en el mercado. Sin embargo, hay pocos avances en las negociaciones en un mercado que terminará el 1 de septiembre, un mes después del inicio de la Serie A.

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Las opciones de Juan Fernando Quintero en el fútbol colombiano

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

A Juan Fernando Quintero se le vio con Cristian Daes, patrocinador de Junior, aunque remarcó que su “pasión” es jugar con Medellín. En paralelo, su presencia en la despedida de Macnelly Torres alimentó la posibilidad de acercamientos con el “Poderoso de la montaña” u otro club del FPC.

Millonarios FC es otro de los clubes del fútbol profesional colombiano en los que se ha ubicado a Quintero en los últimos años. Sin embargo, la mala experiencia con Radamel Falcao en lo deportivo sería motivo para que no prospere la negociación entre el club bogotano y el jugador antioqueño.

En su carrera profesional, Juan Fernando Quintero ha disputado 505 partidos en 12 clubes (River Plate, América de Cali, Racing Club, Junior, Shenzen FC, Independiente Medellín, Stade Rennais, Porto FC, Pescara, Atlético Nacional y Envigado) y en la selección Colombia por donde pasó desde la selección Colombia Sub-17.

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