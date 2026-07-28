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Luis Alfonso habló de las historias detrás de sus tres bodas con Luisa Fernanda Pulgarín: “Cada una tiene su porqué”

El cantante de música popular compartió anécdotas y detalles íntimos sobre los distintos momentos que vivió junto a su esposa, desde una primera boda modesta hasta una ceremonia soñada y una luna de miel en Costa Rica

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Luis Alfonso recordó los detalles de sus tres bodas y el motivo de cada una - crédito @luisalfonso/IG
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El cantante de música popular Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre el motivo detrás de sus tres bodas con Luisa Fernanda Pulgarín, la mujer con la que comparte su vida desde hace casi una década.

En entrevista con Los 40 Colombia, Luis Alfonso no solo despejó una de las dudas que más han rondado entre sus fanáticos, sino que también relató con humor y honestidad los detalles de cada ceremonia, revelando el contexto y las emociones detrás de esos momentos.

“Porque por la primera uno se casa por amor, la segunda por costumbre y la tercera por marica. Mentira, no. No, te digo la verdad, mi amor”, comenzó bromeando el artista, para luego aclarar que cada boda estuvo marcada por circunstancias distintas y muy personales.

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Con humor, el artista explicó que cada boda tuvo un motivo distinto, dejando claro que la historia de su matrimonio está llena de momentos únicos y personales - crédito @luisafdapv/ Instagram
Con humor, el artista explicó que cada boda tuvo un motivo distinto, dejando claro que la historia de su matrimonio está llena de momentos únicos y personales - crédito @luisafdapv/ Instagram

Luis Alfonso recordó que la primera vez que se casó con Luisa Fernanda fue en 2017. En ese momento, la pareja enfrentaba una situación económica complicada y la celebración fue sencilla, lejos de los lujos que suelen rodear a las bodas de figuras públicas.

“Lo que pasa es que cuando yo me casé por primera vez, estábamos muy escasos de recursos. Entonces, obviamente, todas las mujeres se sueñan una boda como una princesa, un cuento de los hermanos Grimm, prácticamente, ¿cierto? Pues que llegue su príncipe azul, con vestidito de blanco, bien bonita”, relató. Además, la pareja ya estaba esperando a su hijo Agustín, mientras Jerónimo, su primer hijo, tenía apenas tres años. “La mona, cuando se casó, nos dimos cuenta de que ya estaba preñadita de Agustín, huevón. Y Jerito tenía tres añitos”.

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La luna de miel de esa primera boda estuvo lejos de la fantasía, pero no por ello dejó de estar cargada de recuerdos inolvidables. “Nos tocó irnos en bus, que es que por allá pa Tolú, a una parte de estudio que nos prestaron por allá en un hotel y al ladito de la playa. Y como yo no tenía pa’ comprar mercado, pues pa’ comprar cocinado, me tocó ir a un mercadito. La luna de miel fue llegar a hacer almuerzo, a cocinar, huevón. Y se antojaba por ahí de unos camaroncitos y yo con qué plata, con: ‘Yo, suegra, préstame cincuenta mil pa unos camarones’, así, huevón.” Entre risas, recuerda la dificultad del viaje, con Luisa embarazada y el trayecto en bus con de mareos y vómito.

La pareja se ha convertido en un ejemplo para los seguidores de la farándula criolla - crédito @luisafdapv / Instagram
La luna de miel de esa primera unión fue modesta y llena de anécdotas, incluyendo viajes en bus, comidas preparadas por ellos y momentos de complicidad pese a las dificultades - crédito @luisafdapv / Instagram

Con el tiempo, la vida y la carrera de Luis Alfonso comenzaron a cambiar. Cuando la música empezó a resonar más allá de su círculo más cercano, la pareja decidió renovar sus votos, esta vez en una reunión familiar en la finca de Rionegro, Antioquia. “Al tiempo renovamos votos, fue algo relajado en la finca de Río Negro, ya estaba sonando mi música, un almuercito con la familia y ya.” Aunque el momento fue más cómodo, tampoco fue un evento ostentoso ni buscó llamar la atención.

Pero la ilusión de vivir una boda soñada seguía latente para Luisa Fernanda. “Ella va y me dice: un día de estos, que tengamos el tiempo, deberíamos casarnos bien casados, y hacernos la luna de miel que nos merecemos.” Ante ese deseo, Luis Alfonso no dudó: “Yo le dije: para dentro de 15 días estoy desocupado, y nos casamos en 15 días y ese mismo día nos fuimos para Costa Rica”. Así, la tercera boda llegó con una ceremonia íntima, rápida de organizar, en casa y rodeados de los suyos, culminando finalmente con la luna de miel que la pareja había esperado durante años.

Los tips de Luisa Fernanda son bien recibidos por sus fanáticos - crédito @luisafdapv / Instagram
El deseo de una boda soñada persistió y, finalmente, organizaron una tercera ceremonia íntima y especial, seguida de una luna de miel en Costa Rica - crédito @luisafdapv / Instagram

Actualmente, Luis Alfonso y Luisa Fernanda celebran nueve años de matrimonio, tres bodas, superando retos y conservando la sencillez y el humor que los caracteriza y que siempre es celebrado en redes sociales por sus seguidores. “Eso es amor, juntos pa las que sea❤️“, ”Tan bella como aguantó el proceso jajaja, eso casi nadie lo cuenta 😍“, ”Wow, que bello y que temple el de los dos 👏“, ”La humildad hecha persona😍“, ”La chica aguantó todo y lo merece todo fin del comunicado", (Sic), reaccionaron algunos de los seguidores del cantante.

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