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Los bancos subirían los intereses de los créditos en Colombia antes de que Petro termine su mandato y así los recibiría De la Espriella

La evolución de los precios continúa siendo el factor determinante en la decisión. La inflación anual aumentó de 5,84% en mayo a 6,14% en junio, superó en 214 puntos básicos el techo del rango objetivo de 3% y alcanzó el nivel más elevado desde agosto de 2024

El dinero será destinado para Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA, Jóvenes en Acción y demás. Vía: Prosperidad Social
Gustavo Petro, presidente de Colombia, se quejó en varias oportunidades de la tasa de interés del Banco de la República. Señaló que es la culpable del bajo crecimiento económico del país - crédito Prosperidad Social
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La reunión del 31 de julio marcará la última participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la Junta Directiva del Banco de la República, en medio de una expectativa mayoritaria de aumento de 50 puntos básicos (pb) en la tasa de interés del Emisor, que es la tarifa que aplica a los bancos comerciales por operaciones a un día y que, entre otras cosas, encarece los créditos.

Con esto, el tipo de intervención pasaría del 12% al 12,50% debido al repunte de la inflación en junio (6,14% anual, según el Dane) y por unas proyecciones que siguen al alza. Antes de la reunión, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reveló su encuesta mensual sobre expectativas. Según esta, de las 21 entidades consultadas, 14 esperan ese movimiento, tres anticipan un alza de 25 pb, otras tres prevén 75 pb y una estima que la tasa no cambiará.

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Si esos escenarios se concretan, la tasa cerraría julio entre 12,25% y 12,75%, un nivel no visto desde abril de 2024. La encuesta incluyó a seis bancos locales, cinco comisionistas de bolsa, tres bancos internacionales, tres centros de pensamiento, dos gremios y dos bancos de desarrollo territorial.

El aumento fue decidido por mayoría en la junta directiva del Banco Central tras una votación dividida y tensa - crédito Banco de la República
En la actualidad, la Junta Directiva del Banco de la República está conformada por Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Germán Ávila (ministro de Hacienda, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

La reunión llega después de que la Junta elevó en junio la tasa en 75 pb hasta 12,0%. En esa sesión, cuatro codirectores votaron a favor, dos respaldaron un incremento de 50 pb y uno prefirió mantenerla sin cambios. En abril, los siete miembros pausaron el ciclo de alzas tras dos aumentos consecutivos de 100 pb. En marzo, Ávila abandonó la sesión y expresó por separado su desacuerdo, mientras el presidente Gustavo Petro cuestionó a la Junta.

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Cómo se perfila la votación dentro de la Junta

La encuesta también midió la diferencia entre lo que los analistas recomiendan y lo que creen que decidirá la Junta:

  • De las 21 entidades, 16, es decir, 76,2%, quedaron en el “equilibrio técnico-político”, porque su expectativa coincide con su recomendación.
  • Otras cuatro entidades, 19%, quedaron en la brecha técnica al sugerir un aumento menor al que prevén que ocurrirá.
  • Una más, 4,8%, apareció en la brecha política, al recomendar un alza mayor que la decisión que espera.
  • 20 de los 21 consultados, equivalentes a 95,2%, anticipan una votación de 4 a 3,
  • Un analista, 4,8%, prevé un resultado de 5 a 2.

En los escenarios de alza de 50 pb o más, los posibles disidentes son César Giraldo y Laura Moisá, junto con Ávila. Giraldo y Ávila recibieron 17 menciones cada uno y Moisá sumó 16.

José Ignacio López, presidente de Anif, intervino en el Seminario ANIF | El Tiempo – Perspectivas Económicas 2026: Respuestas al desafío fiscal - crédito Anif
José Ignacio López es el presidente de Anif - crédito Anif

Inflación y proyecciones que pesan sobre la decisión

La presión principal sobre la decisión sigue en los precios. La inflación anual subió de 5,84% en mayo a 6,14% en junio, quedó 214 pb por encima del límite superior del rango meta de 4% y registró su nivel más alto desde agosto de 2024. En términos mensuales, la variación fue de 0,39%, frente a 0,47% en mayo. Los servicios y los alimentos explicaron el 73% del resultado anual.

Otros datos fueron:

  • Servicios: aportaron 3,2 puntos porcentuales (pp), con una variación anual de 7,0%, estable frente a mayo.
  • Alimentos aportaron: 1,3 pp, con una variación de 6,8%, frente a 6,0% en el mes previo.
  • Regulados: aportaron 1,1 pp, con 5,9% frente a 5,2%.
  • Bienes: sumaron 0,5 pp, con 3,2% frente a 3,1%.

En el primer semestre, la inflación acumulada llegó a 4,77%, por encima de 3,74% en el mismo periodo de 2025. Por su parte, la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se ubicó en 6,0%. La inflación anual sin alimentos pasó de 5,8% a 5,98%.

Ahora, los analistas consultados por Anif proyectan una inflación mediana de 6,2% para julio, de 6,7% para el cierre de 2026 y de 5,0% para 2027. La entidad advirtió que la apreciación del peso puede aliviar presiones, aunque “sin que sea claro todavía si este comportamiento se mantendrá”.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Riesgos para el segundo semestre de 2026

El informe ubica el fenómeno de El Niño como el factor principal para la próxima decisión sobre tasas. Anif advirtió que las menores lluvias ya presionan las tarifas de electricidad y que esa tendencia podría intensificarse hacia la mitad del segundo semestre. A eso se suman presiones sobre alimentos perecederos y procesados asociadas al aumento de las temperaturas.

La inflación de alimentos se ubica en 6,83%, 69 pb por encima de la inflación anual. El informe también menciona presiones sobre el petróleo por el conflicto en Medio Oriente, con posible traslado a regulados como la gasolina.

Dentro de las proyecciones propias, Anif señaló que “estimamos que la inflación anual se ubicará en 6,4% al cierre de 2026 para luego moderarse hacia 4,8% al cierre de 2027”. El informe también identifica como riesgo “un escenario fiscal retador y la entrada de un nuevo gobierno el próximo mes”.

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