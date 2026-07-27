Colombia

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

La actriz contó que aceptó una sesión sugerente en medio de dificultades económicas y aseguró que, pese al éxito en ventas, no recibió retribución extra, por lo que aprovechó sus plataformas digitales para advertir a las famosas que pueden recibir ofertas

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La actriz María José Martínez contó que recibió una oferta de 100 millones por salir desnuda en la revista Soho en medio de la controversia del regreso de la revista en su versión impresa - crédito María José Martínez / Instagram

El regreso de Soho al formato impreso reabrió en Colombia una discusión sobre el contenido de la revista. Incluso, la actriz María José Martínez contó una experiencia personal de presión económica, oferta condicionada y beneficio empresarial sin retribución para ella. Según dijo, la lógica de negocio de la publicación se basa en la explotación de cuerpos femeninos bajo una narrativa de aparente liberación.

La historia fue revelada en un video publicado en Instagram, acompañado por el mensaje: “No se dejen engañar: el regreso de esa revista NO es una buena noticia!!! Es machosfera en su esplendor”.

La actriz contó detalles de la oferta: “Acepté ser la portada con foto sexy, pero sin mostrar todo. Y aquí está la bolita. Me ofrecieron $100 millones, $100 millones, por salir sin brasier o full frontal, como le dicen ellos, o si no, no me pagaban nada. Leyeron bien, $100 millones o cero. Solo tenía que mostrar los pezones. Para los que dicen es solo un pezón, nunca es solo un pezón. Dije que no”.

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Martínez dijo que su entonces mánager le advirtió antes de la firma del contrato: “No te dejes dar trago ese día, porque si te convencen y ya firmamos que no, no te pagan”.

La famosa cuestionó el modelo de negocio que, según dijo, sacaba provecho de la exposición femenina - crédito @mariajosemartinez11 / Instagram
La famosa cuestionó el modelo de negocio que, según dijo, sacaba provecho de la exposición femenina - crédito @mariajosemartinez11 / Instagram

La actriz contó que esa portada terminó siendo la más vendida: “Mi portada fue la revista más vendida ese año, por encima de las portadas donde sí se mostraban pezones. Repito, nunca es solo un pezón”.

Según su relato, ese desempeño comercial no le trajo ningún beneficio: “¿Vi un peso de eso? Cero. Solamente me llamó el director a felicitarme. «Majo, tu portada fue la revista más vendida del año»”.

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María José Martínez aseguró que el negocio se benefició de su imagen y de las ventas, mientras ella no obtuvo participación en ese resultado. Además, describió ese mecanismo como una práctica instalada en la industria del entretenimiento: “El negocio es sucio. Así eran las reglas”.

La actriz habló de su duelo después de no volver a trabajar en televisión
La reconocida actriz contó su historia y volvió a viralizarse en redes sociales - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

La actriz cuestionó la idea de falso empoderamiento que les vendían a las mujeres

Martínez rechazó cómo se presentaban esas participaciones ante las actrices: “Hice las fotos porque igual eso nos cotizaba a las actrices y supuestamente eso era ser feminista. Ser fantasía sexual masculina nos hacía sentir liberadas, empoderadas, diríamos ahora”.

Su relato sumó una reflexión sobre cómo la industria trata a las mujeres cuando envejecen. Al mencionar los casos específicos de Britney Spears y Brooke Shields, dijo que el dolor y el trauma “lo viven hasta hoy”, y cuestionó que luego se las juzgue porque “ya no se ven igual”, en vez de respetar su evolución.

La actriz reiteró que considera que las mujeres solo son explotadas en ese mercado: “Fueron descartadas por viejas. Total, siempre habrá una nueva, más joven e ingenua dispuesta a participar en este juego”.

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Su relato se volvió tendencia en pocos minutos - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

El regreso de la revista en 2026 activó una discusión sobre su modelo editorial

Soho volvió oficialmente en julio de 2026 al formato impreso en Colombia, después de haber pausado su circulación física en 2020 por la pandemia. El relanzamiento incluyó ediciones especiales y coleccionables.

La revista, fundada en 1999, se consolidó como una publicación de entretenimiento para hombres que combinó fotografía erótica y desnudos femeninos de modelos, actrices y celebridades con crónicas periodísticas, literatura y humor.

Lejos de dar una indicación sobre qué deberían hacer otras mujeres ante una propuesta similar, la actriz centró su mensaje en el carácter comercial de ese sistema: “Yo no estoy aquí para decirles que lo hagan o que no lo hagan. Solo quiero decirles que esto es un negocio, que esta revista va a hacer dinero gracias a la explotación de sus cuerpos desnudos o semidesnudos”.

Para el cierre, realizó una advertencia dirigida a quienes decidan participar de ese mercado: “Así que, si ustedes igual quieren hacerlo, por lo menos, ¡Por lo menos, háganse pagar!”.

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