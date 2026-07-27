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Cayó alias el Viejo, señalado como el mayor reclutador de menores del ELN en Buenaventura: también lo acusan de rebelión

El capturado llevaba ocho años en la organización y era considerado cercano a alias Marcos Pacífico, cabecilla regional, según el reporte entregado por la Policía Nacional

La detención se realizó en Buenaventura durante un operativo del Bloque de Búsqueda contra las redes urbanas del grupo armado, y el capturado, de 25 años, fue puesto ante la autoridad judicial por rebelión - crédito @DirectorPolicia / X
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La Policía Nacional reportó la captura de alias el Viejo, señalado como el mayor reclutador de menores y responsable de la propaganda armada del ELN en el suroccidente de Colombia.

El operativo, desarrollado en Buenaventura por el Bloque de Búsqueda, culminó con la detención de un hombre de 25 años, que llevaba ocho años dentro de la estructura criminal y era considerado hombre de confianza de alias Marcos Pacífico, cabecilla del grupo armado en la región.

Este procedimiento, que se ejecutó en cumplimiento de una orden de captura por el delito de rebelión, fue confirmado por el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavídez y el director de la Policía Nacional, general William Rincón.

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Según el oficial, la operación representa un avance en los esfuerzos por frenar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como el despliegue de acciones propagandísticas y violentas por parte del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Trayectoria y funciones dentro del ELN

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Nacional, alias Viejo acumulaba una trayectoria de ocho años en la organización insurgente.

La Policía Nacional capturó en Buenaventura a alias el Viejo, señalado como principal reclutador de menores y responsable de la propaganda armada del ELN en el suroccidente de Colombia - crédito @DirectorPolicia / X
La Policía Nacional capturó en Buenaventura a alias el Viejo, señalado como principal reclutador de menores y responsable de la propaganda armada del ELN en el suroccidente de Colombia - crédito @DirectorPolicia / X

Durante ese periodo, ascendió hasta convertirse en el principal articulador de las Redes de Apoyo a Estructuras Urbanas (Raer) del ELN en el suroccidente del país. Su vinculación con el grupo lo posicionó como enlace logístico para la adquisición de armas, intendencia y materiales de comunicación que abastecían al frente José María Becerra.

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Entre las labores atribuidas a alias el Viejo figuran la coordinación del reclutamiento forzado de menores, así como la organización de campañas de propaganda y la gestión de recursos para fortalecer las capacidades operacionales del grupo armado.

Su captura representa el resultado de un seguimiento sostenido por parte de las autoridades, que lo señalan como uno de los principales responsables del crecimiento de la estructura urbana del ELN en zonas estratégicas de Buenaventura, Palmira y otros municipios del Valle del Cauca.

Acciones delictivas y planes en curso

Las investigaciones de la Policía Nacional vinculan a alias el Viejo con diferentes hechos delictivos en la región. Entre ellos se encuentran la instalación de pancartas y banderas alusivas al ELN en el municipio de Palmira, así como la incineración de vehículos sobre el corredor que conecta a Buenaventura con Loboguerrero, afectando la movilidad y generando temor entre la población.

El operativo del Bloque de Búsqueda permitió detener a un hombre de 25 años, identificado como hombre de confianza de alias Marcos Pacífico dentro del ELN - crédito @DirectorPolicia / X
El operativo del Bloque de Búsqueda permitió detener a un hombre de 25 años, identificado como hombre de confianza de alias Marcos Pacífico dentro del ELN - crédito @DirectorPolicia / X

A estas acciones se suman campañas panfletarias realizadas durante diciembre de 2025 y la presunta planeación de nuevos actos de violencia en el departamento del Valle del Cauca. Según las autoridades, el detenido también sería responsable de coordinar la logística para el abastecimiento de armamento y material propagandístico, así como de fortalecer la presencia de la estructura armada en zonas rurales y urbanas del suroccidente colombiano.

El general Herbert Benavídez destacó que “la institución continuará atacando a estas estructuras criminales, protegiendo de manera frontal a los niños, niñas y adolescentes del riesgo de ser vinculados a estas organizaciones terroristas”.

Tras su detención, alias el Viejo fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de rebelión y los demás cargos que se le atribuyen. De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, esta captura representa un nuevo golpe a las capacidades operacionales del ELN en el suroccidente del país y forma parte de una serie de acciones que buscan debilitar el accionar delictivo de la organización.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información relevante que permita identificar y capturar a otros miembros de las redes de apoyo urbano y rural del ELN, en un contexto donde la seguridad y la protección de la niñez permanecen como prioridades para las autoridades.

Contexto regional y balance de seguridad

La Defensoría del Pueblo advirtió que el ELN busca consolidar corredores estratégicos en municipios como Dagua, Jamundí, Pradera, Florida, El Cairo y El Dovio, además de sectores de Cali - crédito Reuters
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ELN busca consolidar corredores estratégicos en municipios como Dagua, Jamundí, Pradera, Florida, El Cairo y El Dovio, además de sectores de Cali - crédito Reuters

La captura de alias el Viejo se produjo en un contexto de ofensiva contra las estructuras del ELN en el Valle del Cauca. Con base en datos de la Policía Metropolitana de Cali, durante el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026 se realizaron 36 capturas, 13 decomisos de armas de fuego y la incautación de 213.000 gramos de marihuana, además de la recuperación de vehículos y mercancía de contrabando valorada en cerca de 4.000 millones de pesos.

Las operaciones, ejecutadas bajo la estrategia Unidos por la seguridad, incluyeron allanamientos en bodegas del centro de Cali y acciones de control en las comunas más conflictivas. Las autoridades reportaron que entre el 25 y el 26 de julio se registraron 11 homicidios en la capital del Valle del Cauca, la mayoría relacionados con disputas por tráfico de estupefacientes, ajustes de cuentas y actos de intolerancia social.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la consolidación de corredores estratégicos del ELN en zonas rurales y urbanas de la región, donde la organización busca fortalecer sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico y la extorsión.

Municipios como Dagua, Jamundí, Pradera, Florida, El Cairo y El Dovio, junto con sectores de la ciudad de Cali, figuran entre los principales focos de acción de las estructuras urbanas y rurales del grupo armado.

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