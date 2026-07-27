Carro cayó en un cuerpo de agua en Cartagena: las autoridades investigan la insólita situación

Un accidente ocurrió en el sector de Playetas, en la isla de Barú, después de que un vehículo de placas FRW 291 de Barranquilla cayera en una ciénaga - crédito Cartagena Hoy / Facebook

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Cartagena es uno de los destinos favoritos de los viajeros nacionales e internacionales que deciden pasar unos días en sus populares playas para desconectarse de la cotidianidad. Sin embargo, al ser un lugar turístico tan famoso, no está exento de que ocurran eventos insólitos.

Uno de esos casos fue confirmado en la jornada del 26 de julio de 2026, pues un vehículo Mazda 3 cayó a una ciénaga en el sector de Playetas, en la isla de Barú, situada en la zona insular de Cartagena. Por ahora, el hecho es materia de investigación y las autoridades de tránsito están verificando lo sucedido.

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De acuerdo con el reporte realizado a través de las cuentas en redes sociales de varios medios digitales y los ciudadanos, el automóvil, de placas FRW 291 y matrícula de Barranquilla, terminó sumergido en un cuerpo de agua que se encuentra a un costado de la vía que conduce a la isla en circunstancias que aún no han sido confirmadas.

Un vehículo Mazda 3 quedó parcialmente sumergido en una ciénaga tras un accidente que causó sorpresa entre aquellos que transitan la vía - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las versiones preliminares, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), que es el organismo de movilidad encargado de la ciudad, no ha revelado las razones del accidente.

Ante la sorprendente escena, las personas que pasaban por el lugar se detuvieron al ver el carro mientras se realizó el proceso de rescate. Sin embargo, los ciudadanos aseguran que ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

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Según información revelada por el diario local El Universal, al sitio acudieron las autoridades, que coordinaron el retiro del automotor con apoyo de una grúa. El hecho no dejó personas lesionadas y, tras ser sacado del agua, el vehículo fue llevado a un parqueadero para el procedimiento correspondiente.

El diario indicó que consultó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para conocer detalles del caso, pero hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre lo ocurrido.

La comunidad pide responsabilidad a los conductores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer salió expulsada de un jeep en medio de un aparatoso choque

Una pasajera identificada como Teresa Henao sufrió una fuerte caída tras salir expulsada de un jeep en un choque ocurrido el viernes 10 de julio de 2026 en Cartagena, en el momento en el que el vehículo impactó contra una camioneta estacionada.

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De acuerdo con la denuncia, recogida por Caracol Radio, el conductor se dio a la fuga sin auxiliarla tras el hecho que se registró en el barrio Pedro Salazar, que tiene en alerta a las autoridades por la falta de control sobre el transporte informal que circula en la zona y que puede terminar en una fatalidad o en un caso como el que le ocurrió a Henao, que quedó con graves lesiones.

Según el relato de la víctima, citado por la emisora, ella regresaba de una cita médica y abordó el vehículo en la bomba de San Felipe. Afirmó que el conductor manejaba con exceso de velocidad y, al intentar orillarse a la altura de una ferretería para dejarla, calculó mal la distancia y colisionó contra el automotor parqueado.

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La denuncia indica que el dueño del vehículo no auxilió a la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto rompió los vidrios del jeep y expulsó a la mujer hacia la vía, donde cayó de espalda en plena carretera. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el conductor no se detuvo y escapó del lugar.

Transeúntes, vecinos del sector, un paramédico y patrulleros de la Policía acudieron a auxiliar a la víctima que presentó hematomas y dolores en pierna, brazo y espalda, de acuerdo con el reporte médico.

Henao dijo en la entrevista que ya instauró una denuncia formal por daños, perjuicios y accidente automovilístico, y pidió a la administración distrital que regule este tipo de transporte en los sectores del Paseo de Bolívar y Torices. También exigió que el conductor prófugo aparezca y asuma responsabilidades.

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