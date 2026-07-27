Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Los allegados y fanáticos de Darío Gómez lo recordaron en la conmemoración del cuarto aniversario del fallecimiento del icónico artista - crédito El Rey del Despecho / Instagram

El 26 de julio de 2026, a cuatro años de la muerte de Darío Gómez, sus colegas volvieron a referirse a él como una referencia de la música popular colombiana y lo hicieron con mensajes que recordaron el lugar tan importante que ocupó en el género.

Y es que el artista tuvo una carrera de aproximadamente 46 años en la que compuso y le dio voz a una gran cantidad de temas musicales que se siguen escuchando en el país por personas de diferentes generaciones que lo consideran un verdadero referente del género.

El país entero sigue recordando a uno de los artistas que dejó en alto el género popular - crédito @elreydeldespecho/Instagram

Uno de los cantantes que se pronunció fue Jhonny Rivera, que escribió un sentido mensaje en sus redes sociales que acompañó además con una fotografía como recuerdo: “Hoy 26 de julio se cumplen 4 años de la partida del maestro Darío Gómez @elreydeldespecho el que nos abrió el camino a todos, gran referente e inspiración en la carrera de muchos. Definitivamente esta es una fecha que marcó la historia de la música Popular. Dios te tenga en su santa gloria”.

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Entre los comentarios de los seguidores de los artistas se destacaron: “Siempre estará en nuestros corazones Darío Gómez, su voz. El Rey del Despecho por siempre”, “Los mejores de todos los tiempos” y “Mi Darío Gómez como te extraño”.

El artista es recordado con cariño por sus allegados - crédito jhonnyrivera / Instagram

Cabe mencionar que el cantante falleció el 26 de julio de 2022 en Medellín. Sin embargo, sus allegados lo continúan recordando con mucho cariño y respeto por su trabajo en la música.

Darío Gómez, conocido como el Rey del Despecho, murió a los 71 años tras un infarto agudo de miocardio fulminante. Ese día, según los datos del caso revelados por sus familiares a Expediente Final, sufrió un colapso súbito y llegó sin signos vitales a la Clínica Las Américas, en Antioquia.

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La mujer que fue su segunda esposa y mánager, Olga Lucía Arcila, estuvo con él durante la jornada del 26 de julio. La pareja había estado casada durante 35 años y, aunque se separaron en 2016, mantuvieron el vínculo profesional hasta el día de su muerte.

En el mismo programa, la mujer confirmó que el artista padecía presión alta y diabetes, pero siguió activo hasta el final, lo que demuestra su amor por el género popular.

Por su parte, la cantante Arelys Henao lo recordó con una publicación dedicada a la relación que mantenían, pues ella cantó las mejores canciones del artista y él le agradeció el gesto: “Cómo olvidar que fuiste muy feliz con este homenaje y que celebrabas cada triunfo de mi carrera. Haces mucha falta mi viejo”.

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El famoso le agradeció a Arelys Henao por su homenaje en vida - crédito Arelys Henao / Instagram

Además de los mensajes de sus compañeros, desde la cuenta oficial de Instagram del artista también se compartió el registro de una misa en su memoria.

“Hoy, 26 de julio, se cumplen cuatro años desde la partida del Rey del Despecho. Con fe y profundo amor compartimos esta Santa Misa en su memoria, agradeciendo a Dios por el privilegio de su vida y por el legado que continúa vivo en su música y en el corazón de millones de personas. Su recuerdo permanece intacto y sus canciones siguen acompañando generaciones. Que Dios lo tenga siempre en su gloria”, indicó la publicación en la cuenta homenaje.

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Darío Gómez falleció en julio de 2022, pero su música sigue viva en las plataformas de streaming - crédito Colprensa

La importancia del 26 de julio en la música popular

Darío Gómez murió el 26 de julio de 2022, día en el que se celebraba el natalicio de Yeison Jiménez, que en ese entonces le dejó un mensaje muy conmovedor.

“Definitivamente, es imposible negar la tristeza que se siente de saber que perdimos a nuestro pionero, la persona que creó este género, al hombre con mayores éxitos en la música popular hasta ahora, a un gran compositor, a un gran ser humano. Estoy en mi cumpleaños y es un tema muy complicado porque como que siente uno que le está faltando algo. Jamás pensé estar grabando este video, pero lo único que les puedo decir es que hoy se nos fue el papá de los pollitos, el Rey del Despecho Darío Gómez. Creo que nunca jamás volverá a nacer alguien que cuando no existía ningún tipo de tecnología se hizo el hombre más grande de un género en toda el habla hispana”, declaró Jiménez en ese momento.

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Darío Gómez murió el día del cumpleaños de Yeison Jiménez - crédito Colprensa

En enero de 2026 murió Yeison Jiménez en un accidente aéreo, así que para conmemorar el que sería el día de su cumpleaños le hicieron un homenaje en el Movistar Arena el 25 de julio, que fue declarado el Día Nacional de la Música Popular.