Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo

Esta fue la última vez que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, se refirió públicamente a su continuidad - crédito Federación Colombiana de Fútbol

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Néstor Lorenzo tendría un aumento del 50% en su salario con el nuevo contrato como director técnico de la selección Colombia. De acuerdo con Semana, el seleccionador nacional gana, en la vinculación contractual vigente, dos millones de euros. Salario que, según As Colombia, aumentaría en un millón de euros, por lo que pasaría a ganar tres millones de euros.

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que Néstor Lorenzo renovará su contrato como director técnico de la selección, este iría hasta el final de las Eliminatorias al Mundial de 2030, y tendría una ampliación automática si Colombia clasifica a la próxima cita orbital, de acuerdo con lo que informó oficialmente la federación el pasado 23 de julio. La vinculación actual tiene como fecha final el próximo 31 de julio de 2026.

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Néstor Lorenzo será el director técnico de la selección Colombia durante la Eliminatoria al Mundial 2030 y la Copa América 2028 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Salario de Néstor Lorenzo

Así las cosas, Néstor Lorenzo ganará tres millones de euros anuales con su nuevo contrato como director técnico de la selección Colombia. La revelación la hizo el diario As Colombia junto al periodista Felipe Sierra, el mismo que expuso los problemas entre técnico y jugadores una vez finalizada la participación de la Tricolor en el Mundial 2026. “No quiero revelar valores exactos, pero sí tendrá un incremento del 50% respecto a lo que gana actualmente, que es, entre otras cosas, lo mismo que se ganaba en actual técnico campeón del mundo con España, Luis de la Fuente”, dijo el periodista colombiano.

Durante la revelación de ese detalle contractual entre Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol, As Colombia también aseguró que una de las razones para la renovación del contrato entre ambas partes fue que Lorenzo es uno de los seleccionadores nacionales con menor salario.

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Este es el programa de As Colombia en el que se reveló el aumento del salario de Néstor Lorenzo con la selección Colombia - crédito As Colombia/YouTube

Estadísticas de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Néstor Lorenzo acumula un rendimiento del 68,6 % como director técnico de la selección Colombia, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas en 51 partidos entre encuentros oficiales y amistosos.

Durante su proceso logró una racha histórica de 28 compromisos consecutivos sin perder, la más destacada de la Tricolor en los últimos años, que terminó en la final de la Copa América 2024 frente a Argentina, torneo en el que obtuvo el subcampeonato.

Bajo su dirección, Colombia también aseguró la clasificación al Mundial de 2026 y alcanzó los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Suiza en la definición por penales tras un empate sin goles. Además, consiguió victorias de gran impacto ante selecciones como Alemania, Brasil, España y Uruguay.

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Este fue el anuncio sobre la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia para el proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito FCF

Joe Bonilla estaba en el avión de la selección Colombia en el Mundial 2026

Joe Bonilla es el abogado y vocero oficial del “Grupo de los 8″, como han pedido ser denominados los ocho clubes del fútbol profesional colombiano que manifestaron su inconformismo respecto a la distribución actual de los derechos de televisión del F.P.C.

As Colombia también aseguró que Joe Bonilla se movilizó en el avión de la selección Colombia durante el Mundial 2026, junto a su familia, y por supuesto toda la delegación colombiana, lo que habría generado malestar entre los directivos que no pertenecen al G8.

Para ese entonces se desconocía públicamente quién era Bonilla, pero el abogado ya ofreció, incluso, una rueda de prensa como vocero de ese grupo de clubes. Lo hizo el pasado jueves 23 de julio, cuando expuso el modelo al que aspiran esos clubes y su posición específica frente al tema, entre otras cosas.

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