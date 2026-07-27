Colombia

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

El popular creador de contenido salió a bajar la tensión que surgió en redes sociales por el adelanto del concurso de cocina, explicó que todo ocurrió meses atrás y aseguró que entre él y su compañera no hay conflicto fuera de cámaras

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Emiro hizo una declaración sobre la controversia entre Pautips y él en 'MasterChef Celebrity', aclarando que su relación sigue siendo amistosa - crédito alfonsoocondobleo / TikTok

Emiro Navarro salió a enfrentar la polémica que los fanáticos armaron con Pautips en MasterChef Celebrity Colombia 2026 y reiteró que el cruce no dañó su relación. Incluso, aseguró que se quieren, que siguen siendo amigos, teniendo en cuenta que se dedican a la misma actividad en redes sociales.

Todo ocurrió después de la discusión que había crecido en redes sociales entre los seguidores de los famosos, después de que la creadora de contenido le pidiera guardar silencio durante una prueba. Según explicó el creador de contenido, Pautips incluso volvió a escribirle tras la emisión del capítulo para disculparse por ese momento, pese a que el hecho ya había quedado atrás.

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El joven, que también pasó por La casa de los famosos Colombia, hizo la aclaración durante una transmisión en vivo, después de que parte de sus seguidores considerara que el tono con el que le hablaron en el avance había sido fuerte y hasta calificaran a Pautips como “atrevida”.

Allí agradeció el respaldo que recibe desde hace años y dijo que entiende la reacción de quienes lo apoyan dentro y fuera del programa, aunque aseguró que no hay ningún tipo de enemistad entre los dos.

Pautips y yo nos amamos y la gente dándose rejo que el otro, que gritón, que este, y Pautips y yo nos amamos”, afirmó el creador de contenido al referirse a la pelea que se armó en las plataformas digitales sobre el intercambio.

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El creador de contenido aclaró en una transmisión que la escena del avance fue grabada hace cuatro meses - crédito Emiro Navarro y Pautips / Instagram
El creador de contenido aclaró en una transmisión que la escena del avance fue grabada hace cuatro meses - crédito Emiro Navarro y Pautips / Instagram

Emiro Navarro dijo que Pautips volvió a pedirle disculpas por el episodio

En esa misma transmisión, Navarro precisó que la situación no es reciente y reiteró que el programa es pregrabado, a diferencia de La casa de los famosos Colombia 2, formato en el que también participó y que sí se transmitía en vivo.

El creador de contenido añadió que Pautips le escribió otra vez para disculparse, por lo que se dirigió a sus fans para pedir que pararan el hate: “La pobre Pautips hoy me escribió: ‘Nena, perdona, discúlpame otra vez después de cuatro meses’. Ya eso pasó, hombre”.

El clip en el que Emiro se refirió al tema se viralizó tanto que la misma Pautips comentó: “Nena entre hermanas nos peleamos”.

La creadora de contenido compartió detrás de cámaras del rodaje de MasterChef Celebity - crédito @pautips/ Instagram
La creadora de contenido no es una de las más queridas por el público en la nueva temporada de MasterChef Celebity - crédito @pautips/ Instagram

Ante lo ocurrido, los internautas comentaron: “La gente no entiende que ya eso está grabado”, “Lo que pasa es que Emiro es muy gritón y sobre actuado”, “Ellos felices y la gente con su drama, te amamos Emiro” y “Aprendan y no faltan los tóxicos hasta amenazándola”.

El avance del ‘reality’ reactivó una sospecha que otros participantes ya habían insinuado

La escena tomó fuerza porque apareció en uno de los adelantos de los próximos capítulos, en una temporada que apenas lleva una semana al aire y que ya instaló discusiones más allá de la cocina, pues el programa reúne a creadores de contenido, actores, deportistas y otras figuras del entretenimiento en una competencia por convertirse en el mejor cocinero de la edición.

Antes del estreno, varios concursantes habían hablado públicamente sobre la convivencia y la presión dentro del formato. En esas entrevistas, Sebastián Villalobos y Mariana Mozo coincidieron en señalar a Pautips cuando les preguntaron quién podría ocupar el papel de “villana” de la temporada.

Aunque los famosos no dieron detalles en ese momento, el avance que mostró el cruce de la creadora de contenido con Emiro Navarro reforzó esa percepción entre parte de la audiencia. Después de la aclaración del influenciador, los usuarios en redes sociales reiteraron que el episodio ya había sido resuelto y mantuvieron su apoyo a la participación de Pautips, aunque otros dejaron comentarios como: “No importa, igual ella me cae mal”.

Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega señalan a Pautips como la posible antagonista - crédito @pautips/IG
Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega señalan a Pautips como la posible antagonista - crédito @pautips/IG

Cabe mencionar que los participantes del reality de varias temporadas aseguran que este tipo de situaciones pueden surgir por la presión de la competencia.

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