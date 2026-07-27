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⁠Day Vásquez volvió a encender las alertas políticas en el país: esta vez señaló directamente a cuatro notarias

La barranquillera volvió a lanzar su característico “OJO” sobre posibles irregularidades en entidades públicas, tras las advertencias previas que generaron investigaciones y cuestionamientos oficiales

- crédito @dayvasquezcdd/Instagram
Day Vásquez sorprendió con una nueva alerta de esas que ella suele hacer y que terminan en escándalos de corrupción y políticos - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
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Day Vásquez volvió a encender las redes sociales luego de que el lunes 27 de julio de 2026, la testigo clave de la Fiscalía General de la Nación lanzara una advertencia que pone la mirada sobre la Notaría 2ª, la Notaría 6ª, la Notaría 7ª y la Notaría 12ª, aunque no especificó la ciudad.

El episodio arrancó en la red social X con un mensaje breve pero directo: “OJO 👁️👁️ CON LAS NOTARÍAS… 😜”. La frase generó una oleada de especulaciones entre los usuarios, hasta que una persona le preguntó si se refería a la Notaría 4ª y la exesposa de Nicolás Petro Burgos respondió de inmediato especificando los cuatro despachos.

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El mensaje cobró fuerza por el historial que antecede a las publicaciones de Day Vásquez, ya que en ocasiones anteriores, sus trinos acompañados con la palabra “OJO” pasaron de ser avisos en redes a convertirse en expedientes judiciales e investigaciones de organismos de control.

Day Vásquez volvió a generar atención pública con una nueva advertencia relacionada con cuatro notarías - crédito @Daysvasquezc/X
Day Vásquez volvió a generar atención pública con una nueva advertencia relacionada con cuatro notarías - crédito @Daysvasquezc/X

Day Vásquez dejó más dudas que respuestas con su nueva advertencia

La nueva advertencia de Day Vásquez ya genera atención mediática, aunque todavía no está claro si sus señalamientos hacen referencia a notarías ubicadas en Bogotá o en Barranquilla, su ciudad natal. Por ahora, el alcance de la alerta sigue siendo incierto, pues aunque esta vez entregó más información al mencionar cuatro sedes específicas, no explicó qué hechos estaría denunciando ni qué situaciones busca poner en conocimiento.

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Esta situación volvió a despertar expectativa sobre lo que podría ocurrir, especialmente por el momento político en el que se produce, pues la advertencia de la barranquillera llega a pocos días del cambio de Gobierno, cuando faltan 11 días para que Gustavo Petro deje la Presidencia y Abelardo de la Espriella asuma el poder.

El escenario también genera interés debido al proceso de designación de notarios, ya que mientras el Consejo adelanta los concursos correspondientes, el nominador —el Presidente de la República en el caso de las notarías de primera categoría o los gobernadores para las de segunda y tercera categoría— puede realizar nombramientos, lo que aviva la incógnita.

Day Vásquez denunció públicamente que lleva más de un mes solicitando el restablecimiento de su esquema de protección sin recibir respuesta de las autoridades - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
La nueva alerta de Day Vásquez llega días antes del cambio de Gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Day es famosa por sus ‘predicciones’ que terminaron en escándalos de corrupción

El antecedente de mayor impacto ocurrió con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Tras las publicaciones iniciales de Day Vásquez, investigaciones periodísticas y de las autoridades destaparon un entramado de corrupción en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira, caso que mantiene a exdirectivos encarcelados y salpicó a congresistas y exministros del Gobierno de Gustavo Petro.

Un patrón similar se observó a finales de 2025 con la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y ahora, meses después de que Vásquez publicara mensajes sobre la entidad, la Contraloría General de la República emitió una opinión negativa sobre sus estados financieros tras detectar inconsistencias por más de $396.000 millones y hallazgos en la instalación de radares.

A los hallazgos en la Aerocivil se sumaron denuncias sobre la firma de contratos administrativos en días festivos y presuntas presiones internas a funcionarios para la adjudicación de procesos, señalamientos que pasaron a revisión de los entes de control.

En octubre de 2025, Day Vásquez alertó sobre algo que podría estar pasando en la Aerocivil - crédito @Daysvasquezc/X
En octubre de 2025, Day Vásquez alertó sobre algo que podría estar pasando en la Aerocivil - crédito @Daysvasquezc/X

Y es que el peso de las declaraciones de Day Vásquez responde a su papel procesal en la justicia. Como exesposa del exdiputado del Atlántico, se convirtió en la principal testigo de la Fiscalía en la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente Gustavo Petro, luego de que ella misma revelara que él había recibido dinero ilegal durante la campaña presidencial de 2026 de su suegro, en ese entonces.

Y es que ese caso se suma al triángulo amoroso y judicial que mantiene a la par con Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos; aunque se divulgó que eran amigas y ellos le habían sido infiel, esto nunca se confirmó.

Más allá de estos casos, que fueron los que inicialmente le dieron reconocimiento público, Day Vásquez construyó en sus redes sociales un espacio permanente dentro del debate nacional sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos y procedimientos oficiales. Sus anteriores alertas y la atención que generaron investigaciones posteriores hicieron que sus publicaciones sean seguidas con interés por distintos sectores.

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