Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

Luis Díaz ha jugado en el fútbol profesional, únicamente con Envigado F.C, lo hizo desde la división sub-20, y también tiene proceso en selecciones Colombia - crédito Urabá Deportivo

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El extremo colombiano Luis Ángel Díaz está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza, en una transferencia que lo llevará por primera vez al fútbol del exterior. Aunque el club argentino todavía no ha hecho oficial la contratación, este medio se contactó directamente con el futbolista, quien confirmó que viajará el martes 28 de julio a Argentina para cumplir con los exámenes médicos y avanzar en la firma de su contrato.

Además, Infobae Colombia pudo conocer que Independiente Rivadavia adquirirá el 70 % de los derechos deportivos del jugador a cambio de 400.000 euros, una operación que ya fue acordada entre las partes y que solo está pendiente de los trámites finales para ser anunciada. La noticia sobre el inminente traspaso fue revelada inicialmente por el periodista Felipe Sierra, quien informó que Envigado había llegado a un acuerdo con el conjunto mendocino.

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Este es el equipo de Independiente Rivadavia al que llegará Luis Díaz - crédito @CSIRoficial/X

El reemplazo de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Díaz llega para cubrir un vacío importante dentro del plantel de Independiente Rivadavia. El club necesitaba reforzar el frente de ataque tras la salida de Sebastián Villa, uno de los jugadores más determinantes del equipo durante la última temporada. Ahora, la dirigencia apuesta por un colombiano más para ocupar esa posición.

El atacante antioqueño afrontará así el primer reto internacional de su carrera, luego de completar todo su proceso de formación en Envigado, institución reconocida por exportar futbolistas al exterior.

Él es Luis Díaz, el extremo colombiano que será nuevo jugador de Independiente Rivadavia - crédito Envigado F.C.

La trayectoria de Luis Ángel Díaz en Envigado

Luis Ángel Díaz nació en Apartadó, Antioquia, el 24 de abril de 2004. Llegó a Envigado en 2017 y desde entonces hizo parte de todas las categorías formativas del club hasta consolidarse en el equipo profesional.

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Su debut llegó en la Copa Colombia frente a Atlético Bucaramanga, encuentro en el que comenzó su recorrido con el primer equipo, mientras que durante el primer semestre de 2022 también sumó minutos en competencias oficiales.

Desde las divisiones menores fue considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de la institución. Su desempeño en la categoría Sub-20 fue determinante durante el Torneo Nacional, donde se destacó por su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Entre las características que resaltó Envigado durante su proceso de formación aparecen:

Nació el 24 de abril de 2004 en Apartadó, Antioquia.

Llegó al club en 2017.

Juega como extremo.

Su perfil hábil es el derecho.

Debutó profesionalmente en la Copa Colombia frente a Atlético Bucaramanga.

Se desempeña por ambas bandas gracias a su velocidad y capacidad de desborde.

Precisamente, esas condiciones fueron determinantes para despertar el interés de Independiente Rivadavia, que buscaba un futbolista con características similares a las que ofrecía Sebastián Villa.

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El anuncio del periodista colombiano, Felipe Sierra, sobre la llegada de Luis Díaz a Independiente Rivadavia desde Envigado F.C. - crédito @PSierraR/x

Un cambio de destino en la negociación

A pesar de los intereses de New’s Old Boys, equipo que también pertenece al fútbol argentino, reportados también por Felipe Sierra, finalmente, la negociación avanzó con el equipo de Mendoza y el propio jugador confirmó a este medio que viajará este martes para completar los exámenes médicos, paso indispensable antes de la firma del contrato.

De esta manera, el futbolista de 22 años tendrá la posibilidad de competir en una de las ligas más exigentes de Sudamérica y continuar el camino de otros jugadores formados en la cantera de Envigado que posteriormente dieron el salto al fútbol internacional.

Si no surge ningún inconveniente durante las próximas horas, Luis Ángel Díaz se convertirá en un nuevo colombiano en el fútbol argentino y dará el primer paso de su carrera fuera del país, mientras Envigado vuelve a concretar la salida de uno de los talentos formados en su cantera hacia el mercado internacional.

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