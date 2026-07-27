De concretarse la oferta de Al Hilal por Luis Díaz, el guajiro pasaría a ser la transferencia más costosa de un colombiano en la historia

Luis Díaz tuvo un bajo rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA, lo cual habría afectado su valorización en el mercado - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

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Luis Díaz volvió al centro del mercado de fichajes. Al-Hilal prepara una ofensiva de entre USD 120 millones y USD 150 millones por el extremo colombiano, una operación que, si se concreta, lo convertiría en el traspaso más alto de un futbolista de Colombia y abriría una negociación compleja con el Bayern Múnich, que no muestra disposición a venderlo.

El club saudí también le ofrecería un salario de USD 28,4 millones por año. El interés aparece después de una primera temporada en Alemania en la que Díaz se consolidó como una de las figuras del equipo.

El atacante disputó 51 partidos oficiales, marcó 26 goles y dio 19 asistencias. Además, participó en la obtención de tres títulos nacionales y en la campaña que llevó al conjunto bávaro hasta las semifinales de la Liga de Campeones.

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Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich jugó 51 partidos y marcó 26 goles - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Una venta en esos montos dejaría atrás el registro que hoy encabeza Jhon Durán, cuyo pase al Al-Nassr rondó los 77 millones de euros desde Aston Villa. Detrás aparece James Rodríguez, por quien el Real Madrid pagó 75 millones de euros.

En ese mismo listado, Díaz ya ocupa dos lugares por operaciones anteriores. Su llegada al Bayern Múnich desde Liverpool se ubicó en 70 millones de euros, mientras que el fichaje previo del colombiano desde Porto al club inglés se cerró en 49 millones.

La tabla sigue con el traspaso de James Rodríguez al Mónaco por 45 millones de euros y con la compra de Radamel Falcao García por parte del club del Principado por 43 millones de euros desde Atlético de Madrid. Luego aparece Dávinson Sánchez, adquirido por Tottenham por 42 millones de euros.

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También figuran Jackson Martínez por su paso al Guangzhou FC por 42 millones de euros, Falcao por su llegada al Atlético de Madrid en una operación cercana a 40 millones de euros y otra transferencia de Jackson Martínez al club madrileño por 35 millones.

Luis Díaz de vacaciones en Barranquilla y visitó al presidente electo Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella recibió en su residencia a Luis Díaz, quien asistió acompañado por su esposa, Geraldine Ponce, y sus tres hijos. - crédito captura de video

El presidente electo Abelardo De La Espriella recibió en su residencia a Luis Díaz y anunció que el deporte será prioridad en su gobierno, una definición política que hizo pública durante la visita del delantero de la Selección Colombia y del Bayern Múnich en medio de sus vacaciones antes del regreso a Alemania para la pretemporada.

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La visita ocurrió después de la participación de Colombia en el Mundial, torneo en el que la selección alcanzó los octavos de final, y pocos días antes de que el extremo vuelva a incorporarse al club alemán. El encuentro también se produjo poco después del bautizo de su hijo menor, Fernando Díaz, celebrado en Barranquilla.

Díaz asistió acompañado por su esposa Geraldine Ponce y sus hijos Roma, Charlotte y Fernando. La reunión fue divulgada por el propio mandatario electo en sus redes sociales con un video que mostró distintos momentos de la visita.

Luis Díaz visitó al presidente electo Abelardo De La Espriella junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus tres hijos. Durante el encuentro, el futbolista firmó camisetas de la Selección Colombia y el mandatario destacó su trayectoria como ejemplo para los jóvenes del país. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De La Espriella presentó al atacante como una figura de referencia para el país y destacó su recorrido desde La Guajira hasta el fútbol internacional. En el mensaje que acompañó la publicación escribió: “Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo”.

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El anuncio central de la publicación fue la prioridad que, según dijo, tendrá el deporte en su administración. “En mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad, porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país”, expresó.