Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

Abelardo de la Espriella designó a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante la ONU: así se oficializó su nombramiento

El reconocido jurista, con estudios internacionales, será la representación de Colombia en el organismo multilateral y sucederá a la defensora de derechos humanos Leonor Zalabata Torres

El experto jurista aceptó la invitación del presidente electo y será el encargado de representar al país ante el organismo multilateral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, designó el lunes 27 de julio de 2026 al jurista Mauricio Gaona como embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York con una premisa explícita: usar ese nombramiento para “recuperar el prestigio internacional del país” a partir de mérito, preparación y una ética de Estado.

La decisión del mandatario entrante, que en su momento tuvo al reconocido letrado en su baraja de candidatos para el ministerio de Justicia, está soportada, según indicó su equipo de prensa, en una hoja de vida con prestigio internacional. Gaona es autor de más de 90 publicaciones entre libros, artículos académicos, columnas, ensayos, pódcast y análisis especializados y experto en organismos multilaterales.

PUBLICIDAD

Mauricio Gaona será embajador de Colombia ante la ONU
El experto constitucionalista Mauricio Gaona asumirá la representación de Colombia en el organismo multilateral y trabajará de la mano con el canciller designado Omar Bula Escobar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para el jefe de Estado, el nuevo representante ante Naciones Unidas “impulsará consensos, fortalecerá las alianzas estratégicas y defenderá la democracia, la seguridad y los intereses de Colombia”. La designación fue presentada por el equipo del presidente electo como parte del objetivo de que el país esté “representado ante el mundo por los mejores talentos”, haciendo mención de los méritos de Gaona.

Gaona es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea, en instituciones como McGill, Harvard, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas. Recientemente, lanzó el libro La Constitución soy yo, como una especie de defensa de la Carta Magna ante lo que serían los embates del presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Los motivos por los que Abelardo de la Espriella se decantó por Mauricio Gaona

En su presentación, Gaona fue definido como un “verdadero número uno” y un técnico “por mérito propio”, guiado por “un compromiso ético inquebrantable con la excelencia”. De esta manera, la administración entrante ya definió el encargado de tomar el lugar que dejará la defensora de derechos humanos Leonor Zalabata Torres, que fue la mujer que nombró el saliente mandatario para su representación en el organismo.

Estados Unidos pide a Colombia priorizar acciones frente a amenazas de Iván Mordisco contra la Misión de Verificación de la ONU - crédito Colprensa
Mauricio Gaona, según el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, tiene la misión de darle un nuevo enfoque a la presencia de Colombia en el organismo multilateral - crédito Colprensa

En su premisa, De la Espriella nombró al jurista para que, en su concepto, la transformación de la imagen de Colombia ante el mundo empiece con sus representantes. “Es hora de que al país lo lideren sus talentos más preparados e idóneos”, puntualizó el Ejecutivo electo, que apuesta a un perfil de alto impacto para establecer la posición del país ante el organismo, en temas en los que tiene directa injerencia.

En consecuencia, la tarea que se le asignó al experto en derecho combina diplomacia multilateral, construcción de acuerdos y defensa de intereses nacionales. “Impulsará consensos, fortalecerá las alianzas estratégicas y defenderá la democracia, la seguridad y los intereses de Colombia”, remarcó la administración, en lo que respecta a una gestión que buscará “consolidar la democracia en América Latina”.

En ese sentido, tendrá la responsabilidad de “dinamizar alianzas estratégicas para fortalecer nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional”. El designado diplomático pondrá en servicio del país lo que consideró De la Espriella “una trayectoria internacional excepcional” y como el representante que trabajará en “restablecer nuestras relaciones internacionales y redefinir la cara de Colombia ante el mundo”.

Manuel Gaona Cruz, con 42 años, fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia en 1985 - crédito @Frankzm/X - Consejo de Estado
Manuel Gaona Cruz, padre del designado embajador de Colombia ante la ONU Mauricio Gaona, fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 - crédito @Frankzm/X - Consejo de Estado

Mauricio Gaona y la herencia familiar en defensa de la institucionalidad

Es válido rescatar que Mauricio Gaona es hijo del asesinado magistrado de la Corte Suprema Manuel Gaona Cruz, una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. “El hijo que es fiel reflejo de su maestro, su padre”, se remarcó en la presentación de su designación como embajador ante la ONU, y de la misma manera, como uno de los exponentes de la “nueva era” política para el país.

El jurista, que es escritor, analista internacional y políglota, deberá propender por una “profunda convicción de excelencia académica, ética de Estado y defensa de la democracia”. En su trayectoria profesional sobresale el haber sido contralor nacional delegado para Gestión Pública, asesor de la Fiscalía General de la Nación y secretario privado del presidente del Consejo de Estado, como los cargos en la rama judicial.

Asimismo, el recorrido de Gaona también incluye cargos como conferencista e investigador en Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, MIT, UCLA, NYU, McGill, Ottawa y la Universidad Nacional de Singapur, además de profesor invitado en la Universidad de los Andes y profesor visitante en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Temas Relacionados

Mauricio GaonaGobierno Abelardo de la EspriellaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno prepara cambios en la revisión tecnomecánica de carros y motos: estos serían los nuevos controles

La propuesta busca actualizar los procedimientos de evaluación vehicular y establecer criterios específicos para casos como automotores modificados o reparados después de accidentes, aunque por ahora las normas actuales continúan vigentes

Gobierno prepara cambios en la revisión tecnomecánica de carros y motos: estos serían los nuevos controles

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

El país sudamericano está experimentando una diversificación acelerada en las formas de pago disponibles, tanto para consumidores como para comercios

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

Cayó alias el Viejo, señalado como el mayor reclutador de menores del ELN en Buenaventura: también lo acusan de rebelión

El capturado llevaba ocho años en la organización y era considerado cercano a alias Marcos Pacífico, cabecilla regional, según el reporte entregado por la Policía Nacional

Cayó alias el Viejo, señalado como el mayor reclutador de menores del ELN en Buenaventura: también lo acusan de rebelión

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

El ciclista colombiano anunció a inicio del presente año que esta es su última temporada como ciclista profesional

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia

De la Espriella presentará una propuesta para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: estas son la as 15 reformas clave con las que el Gobierno entrante busca transformar la justicia penal en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Deportes

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo