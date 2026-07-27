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La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Tres de los ocho partidos de la Fase 1B Vuelta de la Copa BetPlay 2026 serán transmitidos por el canal de YouTube de Win Sports

Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor, anunció el regreso de los torneos profesionales del país, el torneo, la copa y liga - crédito Dimayor
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La Copa BetPlay 2026 entra en una semana decisiva con la disputa de los partidos de vuelta de la Fase 1B, instancia en la que se definirán los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final del torneo. Una de las principales novedades para los aficionados será que tres compromisos podrán verse de manera gratuita a través del canal oficial de la Dimayor en YouTube, mientras que los demás encuentros serán emitidos por la señal de Win Sports y Win Sports+.

La programación se desarrollará entre el martes 28 y el jueves 30 de julio, con siete partidos que definirán el futuro de varios clubes de la Liga BetPlay y del Torneo BetPlay en el certamen que reúne a equipos de ambas categorías.

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Así será la transmisión de los partidos de vuelta de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor
Así será la transmisión de los partidos de vuelta de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor

Partidos que serán transmitidos gratis por YouTube

Los aficionados podrán seguir sin costo los siguientes encuentros:

  • Martes 28 de julio
    • Bogotá F.C. vs. Deportivo Pasto
    • Hora: 7:00 p. m.
    • Estadio: Olaya Herrera
  • Miércoles 29 de julio
    • Internacional F.C. de Palmira vs. Internacional de Bogotá
    • Hora: 5:00 p. m.
    • Estadio: Francisco Rivera Escobar
  • Jueves 30 de julio
    • Envigado F.C. vs. Once Caldas DAF
    • Hora: 3:30 p. m.
    • Estadio: Polideportivo Sur
Dayro Moreno es uno de los referentes del Once Caldas desde hace varios meses- crédito @oncecaldas/X
El partido de Once Caldas, equipo en el que juega Dayro Moreno, será transmitido por YouTube - crédito @oncecaldas/X

Programación completa de la vuelta de la Fase 1B

Martes 28 de julio

  • Deportes Quindío vs. Deportes Tolima
    • Hora: 6:15 p. m.
    • Estadio: Centenario de Armenia
    • Transmisión: Win Sports+
  • Bogotá F.C. vs. Deportivo Pasto
    • Hora: 7:00 p. m.
    • Estadio: Olaya Herrera
    • Transmisión: YouTube
  • Tigres F.C. vs. Atlético Nacional
    • Hora: 8:30 p. m.
    • Estadio: Nemesio Camacho El Campín
    • Transmisión: Win Sports

Miércoles 29 de julio

  • Internacional F.C. de Palmira vs. Internacional de Bogotá
    • Hora: 5:00 p. m.
    • Estadio: Francisco Rivera Escobar
    • Transmisión: YouTube
  • Barranquilla F.C. vs. Junior F.C.
    • Hora: 5:30 p. m.
    • Estadio: Romelio Martínez
    • Transmisión: Win Sports
  • Real Cartagena vs. América de Cali
    • Hora: 8:00 p. m.
    • Estadio: Olímpico Jaime Morón León
    • Transmisión: Win Sports

Jueves 30 de julio

  • Envigado F.C. vs. Once Caldas DAF
    • Hora: 3:30 p. m.
    • Estadio: Polideportivo Sur
    • Transmisión: YouTube
Deportes Quindío puede definir su clasificación a la final si gana ante Inter de Palmira - crédito Dimayor
El partido de Internacional de Palmira también tendrá transmisión por el canal de YouTube - crédito Dimayor

Así se juega la Copa BetPlay 2026

La edición 2026 del torneo estrenó un sistema de competencia dividido en dos caminos durante la primera fase.

  • Fase 1A
    • Participaron los clubes que no clasificaron a las instancias finales de la Liga BetPlay y del Torneo BetPlay.
    • Los equipos fueron distribuidos en grupos.
    • Se enfrentaron en un formato de todos contra todos.
    • Los dos mejores de cada grupo avanzaron a los octavos de final.
  • Fase 1B
    • La disputan los ocho equipos que llegaron a los playoffs de la Liga BetPlay y los ocho mejores del Torneo BetPlay.
    • Las llaves se juegan en partidos de ida y vuelta.
    • Los cruces fueron definidos según la posición obtenida por los clubes en sus respectivos campeonatos.
    • Los ocho ganadores avanzarán a los octavos de final.

A partir de esa instancia, los clasificados de la Fase 1B se unirán a los equipos que superaron la Fase 1A para disputar eliminatorias directas hasta conocer al campeón de la Copa BetPlay 2026.

Árbitros designados para los partidos

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó los jueces para los encuentros de vuelta de la Fase 1B.

Deportes Quindío vs. Deportes Tolima

  • Árbitro: Ricardo Pabón (Santander)
  • Asistente 1: Iván Ballesta (Cundinamarca)
  • Asistente 2: Arbis Acosta (La Guajira)
  • Cuarto árbitro: Brayan Liévano (Quindío)

Bogotá F.C. vs. Deportivo Pasto

  • Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)
  • Asistente 1: Mary Blanco (Boyacá)
  • Asistente 2: Fabián Hernández (Huila)
  • Cuarto árbitro: Stivenson Celeita (Bogotá)

Tigres F.C. vs. Atlético Nacional

  • Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)
  • Asistente 1: Mayra Sánchez (Valle)
  • Asistente 2: Fernando Castellanos (Valle)
  • Cuarto árbitro: Juan Holguín (Bogotá)

Internacional F.C. de Palmira vs. Internacional de Bogotá

  • Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)
  • Asistente 1: Jeefry Herrera (Atlántico)
  • Asistente 2: Juan Giraldo (Caldas)
  • Cuarto árbitro: Deivy Guetio (Valle)

Barranquilla F.C. vs. Junior F.C.

  • Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
  • Asistente 1: Jenny Torre (Bogotá)
  • Asistente 2: Eliecer Jiménez (Magdalena)
  • Cuarto árbitro: Geneyer Cardona (Atlántico)

Real Cartagena vs. América de Cali

  • Árbitro: José Bautista (Tolima)
  • Asistente 1: Robinson Medina (Risaralda)
  • Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá)
  • Cuarto árbitro: Juan Hernández (Bolívar)

Envigado F.C. vs. Once Caldas DAF

  • Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
  • Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío)
  • Asistente 2: Jesús Chima (Córdoba)
  • Cuarto árbitro: Juan Jiménez (Antioquia)

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