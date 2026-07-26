Colombia

Previo a su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella se fue de ‘farra’ con su esposa y equipo de trabajo: todo quedó en video

El presidente electo de Colombia se alejó de los actos protocolarios y participó de un evento privado con familiares y allegados

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Abelardo de la Espriella se fue de fiesta con su esposa y equipo de trabajo - crédito Instagram

A menos de dos semanas para su posesión como nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella decidió salir un poco de la rutina política para disfrutar con sus familiares, amigos y allegados.

En un video difundido por el usuario Carlos Miguel Diazgranados en la red social Instagram, el futuro mandatario rompió el protocolo y comenzó a acercarse de forma espontánea a la pista de baile y compartir de cerca con los asistentes.

Incluso, el eventual jefe de Estado, que estaba acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda y varios integrantes de su equipo de gobierno, dejó de lado la rigidez asociada a su investidura en medio de un ambiente animado.

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El presidente electo de Colombia compartió un tiempo de esparcimiento con algunos familiares y allegados - crédito Captura de Video Instagram
El presidente electo de Colombia compartió un tiempo de esparcimiento con algunos familiares y allegados - crédito Captura de Video Instagram

De la Espriella se le notó emocionado, luego de que colocaran una de las canciones alusivas a su campaña presidencial, así como el tema musical Bacano del cantante colombiano Silvestre Dangond.

La inusual escena ha generado diferentes reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos destacaron la forma en la que De la Espriella se alejó brevemente del escenario político, otros lo criticaron no solo por su baile sino por algunas polémicas en las que se han visto involucrado.

“Que emoción como disfruta de las cosas ordinarias que hasta hace poco despreciaba”; “Si hubiera sido Petro el de la fiesta sería otra cosa”; “Ya se volvió una burla”; “El es todo lo que está bien”; “Que paz transmite a nosotros los colombianos”; “Grande tigre, te mereces un rato de esparcimiento”, fueron algunos de los comentarios en el post.

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La fiesta del presidente electo desató una oleada de reacciones en las redes sociales - crédito @carlosmdiazgranados/Instagram
La fiesta del presidente electo desató una oleada de reacciones en las redes sociales - crédito @carlosmdiazgranados/Instagram

Posesión presidencial en el Cauca está sujeta a las autoridades

De otro lado, el Congreso de la República de Colombia activó la avanzada logística para la posesión de Abelardo de la Espriella en Popayán, prevista para el 7 de agosto de 2026.

La definición todavía no está cerrada porque, aunque el Senado ya aprobó mover la ceremonia al sur del país, la Cámara de Representantes aún debe votar una proposición similar. Solo después de ese paso quedará confirmada la sede del acto presidencial.

Sin embargo, la preocupación en el Legislativo se concentra en la situación de orden público del departamento, donde la presencia de grupos armados ilegales obliga a revisar no solo la seguridad de los congresistas, sino la de servidores públicos e invitados nacionales e internacionales que asistirían a la ceremonia.

Ante ello, el secretario general del Senado, Diego González, envió oficios formales al director de la Policía, al comandante del Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares, en la que pidió información detallada sobre las condiciones existentes en el Cauca para la fecha prevista de la posesión.

El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios a la Policía, al Ejército y a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito X
El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios a la Policía, al Ejército y a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito X

En el oficio, el funcionario pidió que se informe “si, con ocasión del traslado aprobado de la sede del Congreso de la República al departamento del Cauca, en la cual se llevará a cabo la posesión del Presidente electo de la República, doctor Abelardo de la Espriella, existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la seguridad de los honorables Senadores y Representantes a la Cámara, así como de los servidores públicos y demás funcionarios que participarían en dicha sesión”.

La solicitud también parte de la dimensión institucional del evento. González sostuvo que un acto de esa naturaleza exige medidas excepcionales por su trascendencia constitucional, su exposición pública y la obligación estatal de proteger a quienes participan en el ejercicio de funciones públicas.

“Lo anterior, teniendo en cuenta la trascendencia constitucional e institucional de este acto, así como el deber de las autoridades del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes concurren al ejercicio de las funciones públicas y asegurar el normal desarrollo de las actuaciones propias del Congreso de la República”, se lee en la misiva.

Abelardo de la Espriella ha manifestado su postura de posesionarse en el sur occidente colombiano - crédito REUTERS/Juan David Duque
Abelardo de la Espriella ha manifestado su postura de posesionarse en el sur occidente colombiano - crédito REUTERS/Juan David Duque

La petición no se limita a una validación general de seguridad. El Senado solicitó que las autoridades precisen si la evaluación de riesgo permite concluir que hay capacidades plenas para desarrollar la sesión o, en caso contrario, que detallen qué factores podrían comprometerla.

Aunque la respuesta por parte de las autoridades no se ha conocido oficialmente, se tiene conocimiento de que la transmisión de mando podría cambiar de sitio, y trasladarse desde Popayán hasta Cali, según información revelada por La FM.

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