Deportes

Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

Entre 2010 y 2026, el árbitro colombiano ha dirigido 36 partidos de la “Otra mitad de la gloria”, entre esos encuentros se destacan las finales de 2017 y 2022

Guardar
Google icon
Wilmar Roldán en Colombia dirigió el partido de Millonarios vs. Bucaramanga antes de viajar a Chile para el duelo de Copa Sudamericana - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Wilmar Roldán en Colombia dirigió el partido de Millonarios vs. Bucaramanga antes de viajar a Chile para el duelo de Copa Sudamericana - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La designación del árbitro colombiano Wilmar Roldán para el partido entre Boca Juniors y O’Higgins del jueves a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en Rancagua reavivó el malestar en Argentina porque el juez ya estuvo al frente de algunas de las derrotas internacionales más sensibles del club y también dirigió la reciente eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca llegará a la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana con una ventaja de 1-0 conseguida el 23 de julio en La Bombonera, donde se impuso con un gol de Miguel Merentiel. El cruce en Chile definirá si el equipo argentino avanza a octavos o si O’Higgins revierte la serie.

PUBLICIDAD

La Conmebol confirmó una terna arbitral completamente colombiana. Roldán será el juez principal y estará acompañado por Jhon León y Jhon Gallego como asistentes, Jhon Ospina como cuarto árbitro, David Rodríguez en el VAR y Keiner Jiménez en el AVAR.

Wilmar Roldán ha sido elegido en reiteradas ocasiones como el mejor árbitro de Conmebol - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Wilmar Roldán ha sido elegido en reiteradas ocasiones como el mejor árbitro de Conmebol - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El dato que más alimentó la reacción en el entorno de Boca es el antecedente inmediato. El colombiano fue el árbitro de la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, un resultado que dejó al equipo tercero en su zona y fuera de esa competición, de acuerdo con el medio argentino.

PUBLICIDAD

En ese encuentro hubo una jugada discutida en el primer tiempo por un supuesto agarrón dentro del área sobre Exequiel Zeballos que Boca reclamó como penal y que no fue sancionado. Después, también se anuló un gol de Ángel Romero por posición adelantada.

El historial de Roldán con Boca registra 18 partidos: 8 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Entre esas caídas figuran dos finales de Copa Libertadores, la de 2012 ante Corinthians y la de 2023 frente a Fluminense.

Post de Leandro Aguilera sobre la designación de Wilmar Roldán como árbitro para el partido de Copa Sudamericana - crédito X
Post de Leandro Aguilera sobre la designación de Wilmar Roldán como árbitro para el partido de Copa Sudamericana - crédito X

En Argentina la designación provocó molestias entre hinchas y periodistas, que vinculan al árbitro con varias de las últimas frustraciones internacionales del club. La publicación colombiana señaló que esa prevención también se explica por su presencia en la derrota con Santos en 2021, en la final de 2023, en el cruce con Cruzeiro por la Sudamericana 2024 y en la reciente eliminación ante Universidad Católica en 2026.

Una de las reacciones más comentadas fue la del periodista Leandro Aguilera, que escribió: “Ojalá no eche a un jugador xeneize a los 9 segundos”. La referencia apuntó al duelo de octavos de final de la Sudamericana 2024 ante Cruzeiro, cuando Roldán expulsó al peruano Luis Advíncula en el primer minuto.

Juan Carlos Artelino fue todavía más lejos y acusó a la Conmebol de perjudicar de manera reiterada a Boca. “¿Otra vez Roldán para dirigir a Boca? Sistemáticamente perjudica al Xeneize en los últimos años. Con solo buscar, encontrarás varios errores que llevaron al Xeneize a perder o quedar eliminado. Lo de la Conmebol con Boca sigue, sigue y sigue”, sostuvo.

En el último partido de Wilmar Roldán con Boca Juniors como protagonista mostró dos tarjetas amarillas - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
En el último partido de Wilmar Roldán con Boca Juniors como protagonista mostró dos tarjetas amarillas - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
  • “Como olvidar cuando el arbitro mas localista de la historia (Wilmar Roldan) no nos cobro este penal en la Bombonera y ahora nos dirige vs O’Higgins, esperemos sea digno” @Futbol_Xeneize_
  • “Otra vez Wilmar Roldán en un partido de eliminación de Conmebol. Es increíble que siempre dirija a Boca. O muy obvio” @sebainfanzon
  • “Wilmar Roldán para dirigir la vuelta en Chile. Esto demuestra la ineptitud de la dirigencia pero también muestra lo baja que está la vara en Boca. Hinchas de Boca con miedo por un partido con un club innoto por repechaje de Sudamericana. Boca tiene que ganar por 3 goles” @mariano_volpini
  • “Conmebol, Macri de Manual.... Cada vez que boca debe clasificar, pasar de ronda... Quien nos dirije? William Roldán... Boca va a tener que jugar 10 de 10 para ganar y ojo con expulsiones” @_juanroselli

Temas Relacionados

Wilmar RoldánCopa SudamericanaÁrbitros ConmebolÁrbitro ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: Victoria de etapa para Van der Poel; Tadej Pogacar campeón por quinta vez

De los cinco ciclistas colombianos que iniciaron la carrera, dos sufrieron caídas con fuertes golpes y fracturas. Egan Bernal será el mejor colombiano de la clasificación general

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: Victoria de etapa para Van der Poel; Tadej Pogacar campeón por quinta vez

Daniela Verswyvel García le da a Colombia su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La deportista que hace parte del equipo Bogotá dominó la prueba de pruebas del esquí náutico y permite que el país suba un puesto en el medallero

Daniela Verswyvel García le da a Colombia su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Acusan a Gustavo Puerta de ser “desagradecido” con el primer entrenador que tuvo: “Me llegó siendo un jugador normal”

Jorge Zapata asegura ser el primer entrenador del volante colombiano y el que le enseñó lo que hoy en día le permitió ser una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Acusan a Gustavo Puerta de ser “desagradecido” con el primer entrenador que tuvo: “Me llegó siendo un jugador normal”

Carlos Gómez, jugador de la selección Colombia, culpa a “problemas espirituales” el mal momento del Vasco da Gama

El extremo marcó el gol con el que su club empató ante Marissol y comienza a tomar un rol de líder en el equipo brasilero que lucha contra el descenso

Carlos Gómez, jugador de la selección Colombia, culpa a “problemas espirituales” el mal momento del Vasco da Gama

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y agenda de hoy, 26 de julio

La delegación cafetera en el primer día de entrega de medallas en las justas deportivas que se realizan en Santo Domingo, sumó seis preseas y se ubica tercera en el medallero

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y agenda de hoy, 26 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Claudia Bahamón y Emiro Navarro bromearon tras accidente en el set de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Pero pegas duro”

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Festival Vallenato al Parque 2026 reunirá a leyendas y nuevas voces en Bogotá: conozca el cartel oficial

Miss Universe Colombia abrió inscripciones y habría tomado importante decisión en materia de gastos

Deportes

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: Victoria de etapa para Van der Poel; Tadej Pogacar campeón por quinta vez

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: Victoria de etapa para Van der Poel; Tadej Pogacar campeón por quinta vez

Daniela Verswyvel García le da a Colombia su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Erick Sang es el atleta más rápido en la historia de la Media Maratón de Bogotá: impuso récord

Acusan a Gustavo Puerta de ser “desagradecido” con el primer entrenador que tuvo: “Me llegó siendo un jugador normal”

Carlos Gómez, jugador de la selección Colombia, culpa a “problemas espirituales” el mal momento del Vasco da Gama