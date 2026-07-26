Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

Wilmar Roldán en Colombia dirigió el partido de Millonarios vs. Bucaramanga antes de viajar a Chile para el duelo de Copa Sudamericana - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La designación del árbitro colombiano Wilmar Roldán para el partido entre Boca Juniors y O’Higgins del jueves a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en Rancagua reavivó el malestar en Argentina porque el juez ya estuvo al frente de algunas de las derrotas internacionales más sensibles del club y también dirigió la reciente eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca llegará a la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana con una ventaja de 1-0 conseguida el 23 de julio en La Bombonera, donde se impuso con un gol de Miguel Merentiel. El cruce en Chile definirá si el equipo argentino avanza a octavos o si O’Higgins revierte la serie.

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La Conmebol confirmó una terna arbitral completamente colombiana. Roldán será el juez principal y estará acompañado por Jhon León y Jhon Gallego como asistentes, Jhon Ospina como cuarto árbitro, David Rodríguez en el VAR y Keiner Jiménez en el AVAR.

Wilmar Roldán ha sido elegido en reiteradas ocasiones como el mejor árbitro de Conmebol - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El dato que más alimentó la reacción en el entorno de Boca es el antecedente inmediato. El colombiano fue el árbitro de la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, un resultado que dejó al equipo tercero en su zona y fuera de esa competición, de acuerdo con el medio argentino.

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En ese encuentro hubo una jugada discutida en el primer tiempo por un supuesto agarrón dentro del área sobre Exequiel Zeballos que Boca reclamó como penal y que no fue sancionado. Después, también se anuló un gol de Ángel Romero por posición adelantada.

El historial de Roldán con Boca registra 18 partidos: 8 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Entre esas caídas figuran dos finales de Copa Libertadores, la de 2012 ante Corinthians y la de 2023 frente a Fluminense.

Post de Leandro Aguilera sobre la designación de Wilmar Roldán como árbitro para el partido de Copa Sudamericana - crédito X

En Argentina la designación provocó molestias entre hinchas y periodistas, que vinculan al árbitro con varias de las últimas frustraciones internacionales del club. La publicación colombiana señaló que esa prevención también se explica por su presencia en la derrota con Santos en 2021, en la final de 2023, en el cruce con Cruzeiro por la Sudamericana 2024 y en la reciente eliminación ante Universidad Católica en 2026.

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Una de las reacciones más comentadas fue la del periodista Leandro Aguilera, que escribió: “Ojalá no eche a un jugador xeneize a los 9 segundos”. La referencia apuntó al duelo de octavos de final de la Sudamericana 2024 ante Cruzeiro, cuando Roldán expulsó al peruano Luis Advíncula en el primer minuto.

Juan Carlos Artelino fue todavía más lejos y acusó a la Conmebol de perjudicar de manera reiterada a Boca. “¿Otra vez Roldán para dirigir a Boca? Sistemáticamente perjudica al Xeneize en los últimos años. Con solo buscar, encontrarás varios errores que llevaron al Xeneize a perder o quedar eliminado. Lo de la Conmebol con Boca sigue, sigue y sigue”, sostuvo.

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En el último partido de Wilmar Roldán con Boca Juniors como protagonista mostró dos tarjetas amarillas - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

“Como olvidar cuando el arbitro mas localista de la historia (Wilmar Roldan) no nos cobro este penal en la Bombonera y ahora nos dirige vs O’Higgins, esperemos sea digno” @Futbol_Xeneize_

“Otra vez Wilmar Roldán en un partido de eliminación de Conmebol. Es increíble que siempre dirija a Boca. O muy obvio” @sebainfanzon

“Wilmar Roldán para dirigir la vuelta en Chile. Esto demuestra la ineptitud de la dirigencia pero también muestra lo baja que está la vara en Boca. Hinchas de Boca con miedo por un partido con un club innoto por repechaje de Sudamericana. Boca tiene que ganar por 3 goles” @mariano_volpini

“Conmebol, Macri de Manual.... Cada vez que boca debe clasificar, pasar de ronda... Quien nos dirije? William Roldán... Boca va a tener que jugar 10 de 10 para ganar y ojo con expulsiones” @_juanroselli