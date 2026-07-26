Colombia

Varios servicios de Bancolombia no están funcionando: esta es la razón

Desde la madrugada de este domingo varios usuarios han reportado en redes sociales que la app y otros servicios no están disponibles

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Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la aplicación de Bancolombia abierta y un pop-up amarillo que indica 'Aviso de mantenimiento'.
Un usuario sostiene un smartphone que muestra el aviso de mantenimiento programado de la aplicación de Bancolombia, afectando temporalmente sus servicios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas digitales de Bancolombia experimentan, desde la mañana de este domingo 26 de julio, una serie de restricciones temporales debido a un mantenimiento programado que la entidad prevé finalizar a las 2:00 p. m.

Este proceso, anunciado previamente por el banco, ha generado molestias y dudas entre los usuarios, quienes han expresado sus inquietudes a través de redes sociales y canales oficiales.

El mantenimiento técnico afecta a varios servicios habitualmente disponibles para los clientes. Entre las principales restricciones figuran la imposibilidad de realizar pagos virtuales, efectuar transacciones mediante el Botón Bancolombia, pagar facturas, retirar dinero en cajeros automáticos y recibir remesas o transferencias externas. Estos servicios estarán inactivos hasta que finalicen las labores técnicas, según lo informado por el banco.

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Usuarios de Bancolombia no podrán acceder a algunos servicios digitales durante las madrugadas programadas por mantenimiento en abril- crédito VisualesIA/Bancolombia
Usuarios de Bancolombia no podrán acceder a algunos servicios digitales durante las madrugadas programadas por mantenimiento en abril- crédito VisualesIA/Bancolombia

Durante este periodo, la entidad ha asegurado que mantiene activas ciertas funcionalidades en su aplicación Mi Bancolombia. Los usuarios pueden seguir realizando transferencias entre cuentas propias o de Nequi, consultar saldos, revisar movimientos y operar con llaves y códigos QR de Bre-B. Esta disponibilidad parcial busca minimizar el impacto en los clientes y garantizar que puedan acceder a opciones básicas de manejo de fondos.

La entidad ha explicado que el mantenimiento es una intervención rutinaria destinada a mejorar la operación de sus plataformas digitales. El proceso implica la suspensión temporal de varios servicios, pero el acceso a la aplicación y las alternativas principales para transferencias y consultas de saldo continúan operativas. El banco ha reiterado que el dinero de los usuarios permanece seguro y disponible en sus cuentas, aunque ciertas gestiones están restringidas hasta la conclusión del trabajo técnico.

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A pesar de estas recomendaciones, la jornada ha estado marcada por la proliferación de quejas en plataformas digitales. Diversos clientes han manifestado su frustración por no poder mover dinero de los bolsillos a la cuenta principal, realizar transferencias o utilizar la clave dinámica.

Bancolombia mantiene habilitadas transferencias internas y consultas de saldo durante el mantenimiento técnico programado, mientras usuarios reportan restricciones en otros servicios - crédito @Jacv1113 / X
Bancolombia mantiene habilitadas transferencias internas y consultas de saldo durante el mantenimiento técnico programado, mientras usuarios reportan restricciones en otros servicios - crédito @Jacv1113 / X

En redes sociales se pueden leer frases como “No deja mover dinero de los bolsillos a la cuenta principal” o “Estoy intentando hace rato una transferencia y no me funciona” han sido recurrentes en redes sociales, donde también se han reportado dificultades para visualizar movimientos recientes o completar operaciones habituales y otros han reclamado: “Todos los días falla la aplicación , no se puede hacer transferencias por medio de breve, la clave dinámica falla, terrible para una entidad bancaria de ”ese nivel””.

El banco ha respondido a estos reportes invitando a los usuarios a contactarse a través de los canales de atención oficiales, donde se revisan los casos de forma individual. Desde la entidad insisten en que cualquier anomalía será atendida una vez se restablezcan plenamente todos los servicios: “Si no te permite, por favor ven a nuestro mensaje directo para que revisemos lo sucedido. Cuando finalice podrás usar todos los servicios”, ha sido una de las respuestas ofrecidas por el equipo de atención al cliente.

No obstante, varias personas han reportado que no funcionan servicios que la empresa ha reportado como no afectados: bolsillos virtuales, las llaves de Bre-B, la consulta de saldos y las transferencias desde o hacia Nequi, por lo que se recomienda hacer uso de las tarjetas que no presentan ningún tipo de inconvenientes.

Diversos clientes manifestaron sus dificultades para operar con normalidad, mientras la entidad promete restablecer la totalidad de funciones digitales una vez finalicen las labores técnicas - crédito captura de pantalla / App mi Bancolombia
Diversos clientes manifestaron sus dificultades para operar con normalidad, mientras la entidad promete restablecer la totalidad de funciones digitales una vez finalicen las labores técnicas - crédito captura de pantalla / App mi Bancolombia

Ante este tipo de episodios, Bancolombia ha recordado la importancia de planificar transacciones críticas fuera de los horarios de mantenimiento programado. Aunque estas intervenciones buscan optimizar la experiencia digital y reducir el riesgo de fallos futuros, generan impactos momentáneos que pueden afectar actividades cotidianas de los clientes.

El restablecimiento integral de los servicios está previsto para las 2:00 p. m. aunque se pueden presentar servicios intermitentes mientras el sistema es restablecido en su totalidad,

La entidad enfatiza que este tipo de trabajos técnicos forman parte de un plan de mejora continua, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y eficiencia en las operaciones digitales. Mientras tanto, la recomendación sigue siendo consultar frecuentemente las actualizaciones de estado y, en caso de inconvenientes puntuales, recurrir a la atención directa para resolver cada caso particular.

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