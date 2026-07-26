La banda Sinfónica Especial de Samacá ganó el World Music Contest realizado en Países Bajos

La Banda Sinfónica de Samacá celebró una victoria histórica para Colombia al ser proclamada campeona mundial en la tercera división del World Music Contest en Países Bajos. Con un puntaje de 95,69, el grupo de 64 niños y jóvenes boyacenses superó a catorce bandas europeas y consolidó su prestigio internacional - crédito @hectordchaparro / X

La Banda Sinfónica de Samacá logró un hecho sin precedentes para Colombia al obtener el primer lugar en la tercera división del World Music Contest (WMC) Kerkrade en Países Bajos. El grupo, compuesto por 64 niños y jóvenes del municipio boyacense, alcanzó un puntaje final de 95,69 puntos frente a 14 bandas sinfónicas de Europa.

La competencia reunió a agrupaciones de países como España, Polonia, Bélgica, Francia, República Checa, Alemania, Italia y Luxemburgo. El anuncio oficial sorprendió a la delegación colombiana y, en medio de la emoción, el alcalde Wilson Castiblanco se arrodilló sobre el escenario para recibir el reconocimiento.

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El anunció se dio así: “Y ahora, es un gran placer para mí anunciar al Campeón Mundial de la Sección Banda de Viento, Tercera División del WMC2026, con una puntuación final de 95,69. Y el Campeón Mundial es: la Banda Sinfónica Especial de Samacá”.

En medio de una ovación, la Banda Sinfónica de Samacá subió al escenario en Kerkrade tras ser anunciada como la mejor de la tercera división en el World Music Contest. El triunfo, con una calificación de 95,69 puntos, representa el resultado de meses de esfuerzo colectivo y apoyo comunitario para hacer posible el viaje a Países Bajos - crédito WMC Kerkrade / Facebook

La llegada a Países Bajos no estuvo exenta de obstáculos. Hasta pocos días antes del evento, la agrupación seguía buscando la financiación necesaria para cubrir los gastos del viaje. Finalmente, tras una campaña colectiva en la que participaron familias, autoridades y benefactores, la Banda Sinfónica logró partir el 21 de julio rumbo a uno de los certámenes de música sinfónica más destacados del mundo.

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La gestión de los recursos económicos fue una carrera contra el tiempo. La delegación necesitaba completar los fondos para costear los desplazamientos y la estadía. La intervención del congresista Héctor Chaparro y el exdiputado Rodrigo Rojas resultó decisiva, ya que ambos aportaron los 90 millones de pesos que faltaban para asegurar la participación.

El esfuerzo colectivo detrás del viaje

El alcalde Castiblanco resumió el proceso con palabras que reflejan la magnitud del reto: “Hubo decepciones, lágrimas, tristeza, luchas por las vías de Bogotá, por la calle 26, tomándose el Ministerio de Cultura y diciéndoles: oiga, aquí estamos y nosotros merecemos una oportunidad para demostrar lo que somos capaces de hacer. Nos cerraron las puertas 10 empresas y nosotros golpeábamos 100 empresas más”.

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El puntaje de 95,69 obtenido por la Banda Sinfónica de Samacá la posicionó como la agrupación más destacada entre catorce bandas participantes en la tercera división del certamen - crédito WMC Kerkrade / Facebook

Según el mandatario, el respaldo de Héctor Chaparro fue fundamental, al punto que lo describió como “un hombre noble, humilde, sencillo, pero con un altruismo increíble, que se ha ganado el corazón de todos los samaquenses”.

Durante meses, la comunidad realizó actividades como bingos, bazares y tamaladas. Estas iniciativas permitieron reunir cerca de 450 millones de pesos, a los que se sumaron aportes de las aerolíneas KLM e Iberia con 60 millones de pesos para los tiquetes aéreos. En total, la administración municipal informó que se recaudaron aproximadamente 840 millones de pesos para el viaje.

Trayectoria internacional y repertorio presentado

Antes de su participación en el WMC de Kerkrade, la Banda Sinfónica de Samacá ya había obtenido un triunfo relevante al consagrarse campeona en el 136.º Certamen Internacional de Música de Valencia, España. Este logro les abrió las puertas para ser invitados al evento en los Países Bajos.

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El repertorio interpretado en la ronda central incluyó la obra obligatoria del certamen, Evolutions, y una pieza inédita que rinde homenaje al campo, bajo la dirección del maestro Julián Ropero. El grupo estuvo acompañado por una delegación de padres de familia y autoridades locales, quienes compartieron la experiencia desde el primer momento.

La banda Sinfónica Especial de Samacá ganó el World Music Contest realizado en Países Bajos - crédito Alcaldía de Samacá / Facebook

La presentación de los jóvenes boyacenses el 25 de julio fue recibida con entusiasmo por el jurado y el público, lo que se reflejó en la calificación obtenida. La noticia provocó celebraciones tanto en la tarima del concurso como en el municipio de Samacá, donde se siguió la transmisión con expectativa.

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Reconocimientos y futuro de la agrupación

El alcalde Castiblanco reiteró el valor del esfuerzo conjunto. “Quiero decirles que los milagros sí existen”, afirmó en su discurso de agradecimiento, en alusión al apoyo recibido durante la campaña de financiamiento.

La victoria en el World Music Contest ha situado a la Banda Sinfónica de Samacá en el mapa internacional de la música. El reconocimiento abre nuevas oportunidades para la agrupación y marca un precedente para otros grupos musicales de Colombia interesados en competir en escenarios globales.