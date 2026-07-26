Luis Eduardo Arango reveló dificultades económicas y cómo la actuación evitó su retiro: “Llegó un momento de crisis”

Luis Eduardo Arango confesó que la falta de previsión en sus inicios lo llevó a considerar la venta de sus bienes y el cambio de oficio - crédito luchoarangoactor/Instagram

El actor Luis Eduardo Arango generó conversación en redes sociales tras la inesperada muerte de Octavio Victoria, personaje que interpretó en Pa’ seguirte queriendo, una de las telenovelas más vistas del horario estelar colombiano.

El actor, con una trayectoria de varias décadas y recordado por su cercanía con el público, compartió detalles poco conocidos sobre su vida personal durante una entrevista con Lo Sé Todo del Canal 1.

En ese espacio, Arango relató episodios de crisis financiera que lo hicieron pensar en abandonar la actuación. Explicó que, durante los primeros años de su carrera, no logró organizar su economía y que actualmente no cuenta con pensión.

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“Mi vida es un despelote. Digamos, hablando financieramente, yo nunca pude, nunca pude. Yo no tengo pensión, por ejemplo. No lo logré, no lo logré porque cuando empecé no tenía ni idea de que eso tenía que ser así. Cuando llegué a tener idea ya era muy tarde, ya no entendía eso. Llegó un momento de crisis financiera en la que tuve que acudir a lo que tenía ahorrado para sobrevivir, porque ha habido crisis financieras muy grandes en mí”, reconoció.

El actor Luis Eduardo Arango confesó que estuvo a punto de ser taxista en Medellín - crédito luchoarangoactor/Instagram

La situación llegó a tal punto que contempló vender todas sus pertenencias para empezar de cero en Medellín como taxista.

“Antes de Flor de Oro, yo estaba en una crisis muy grande y ya dije: voy a vender el apartamento que tengo y el carrito que tengo, me compro un taxi y me voy a Medellín a ser taxista. Y lo pensé seriamente y lo iba a hacer. Es más, empecé a vender el apartamento y cuando fui a hacer la escritura de venta del apartamento, que era lo único que tenía, la señora que iba a comprarlo no llegó a la notaría. Entonces yo dije, no lo vendo. Pues no llegó, no se lo vendo. Al día siguiente me llamaron para Flor de Oro”, narró.

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Ese proyecto marcó un giro en su vida, permitiéndole recuperar estabilidad y continuar su carrera artística. Arango también resaltó el apoyo familiar, clave para superar uno de los momentos más complejos fuera de los escenarios.

Luis Eduardo Arango, sin pensión ni ahorros, relató su momento más difícil - crédito luchoarangoactor/Instagram

La muerte de Octavio Victoria conmovió a seguidores de ‘Pa’ Seguirte Queriendo’

El reciente episodio de la nueva temporada de Pa’ Seguirte Queriendo impactó profundamente a la audiencia con la sorpresiva muerte de Octavio Victoria, figura interpretada por Luis Eduardo Arango.

La trama, transmitida por el Canal RCN, mostró cómo la historia familiar sufrió un vuelco tras la partida de este personaje, quien había conquistado a los televidentes desde la etapa de Pa’ Quererte.

El desenlace de Octavio Victoria, ocurrido durante una velada junto a su esposa Azucena Tinoco, generó reacciones inmediatas entre seguidores en redes sociales. Muchos espectadores, que esperaban la continuidad del personaje, compartieron mensajes de tristeza y nostalgia al ver cómo desaparecía uno de los referentes de la ficción.

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En la producción se puede apreciar que, horas previas al suceso, amigos cercanos sugirieron al personaje de Arango el uso de la llamada “pastilla azul” para mejorar la vida íntima, sin prever las consecuencias que tendría para alguien con antecedentes médicos delicados.

Un llamado inesperado salvó la carrera de Luis Eduardo Arango en la televisión - crédito luchoarangoactor/Instagram

La autopsia reveló que el personaje falleció por un infarto agudo de miocardio. En la telenovela se aclaró que el consumo del medicamento, sumado a la hipertensión preexistente de Octavio, fue determinante en el fatal desenlace.

Este giro argumental afectó también a Mauricio, Antonio y Jorge, quienes experimentaron sentimientos de culpa al considerar que su recomendación influyó en la tragedia.

El capítulo no solo alteró el rumbo de la historia, sino que sirvió para resaltar el trabajo interpretativo de Luis Eduardo Arango, quien recibió elogios por su actuación en este papel.

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El artista, reconocido por su extensa presencia en la televisión nacional gracias a producciones como Las de siempre, Darío Gómez y La Sustituta, mantiene también una relación cercana con sus seguidores en plataformas digitales.

Más de 131.000 usuarios en Instagram siguen sus proyectos y momentos personales, consolidándolo como uno de los actores más queridos de la pantalla colombiana.