Gustavo Petro pidió a Juliana Guerrero denunciar a quienes supuestamente quisieron corromperla: “Pudo ser una gran dirigente”

El pronunciamiento de Gustavo Petro se dio en su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República//@jguerrero112/Instagram

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a Juliana Guerrero y a su hermana, Verónica Guerrero, denunciar a los empresarios que presuntamente intentaron corromperlas y, en caso de recibir dinero, devolverlo y colaborar con la justicia.

“Es Juliana y sus hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia (sic)”, indicó Petro.

El pronunciamiento del mandatario ocurre después de la polémica originada por la publicación de Semana, que incluyó declaraciones, registros de chat, audios, boletos de avión y comprobantes de transferencias como parte de una investigación sobre un presunto esquema de cobros a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese contexto, se señala la presunta participación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.

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Según la investigación, Juliana Guerrero asumía las gestiones ante el Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía la comunicación con los empresarios - crédito Colprensa

En su publicación, el jefe de Estado indicó que el supuesto cometido de los empresarios no se cumplió, porque su administración ha “construido barreras” contra la corrupción.

“El cometido de los empresarios no se cumplió porque mi gobierno ha construido barreras contra la corrupción. Espero que fuertes (sic)”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Juliana Guerrero pudo ser una gran dirigente juvenil en el país y luchó con esa posibilidad en su corazón.

“Juliana pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora. En su corazón luchó esa posibilidad con el mundo tradicional del poder que habla de modas y no de cooperativas de confeccionistas, vallenatos que ya no hablan del campesino sino del paramilitar que cada vez es más mexicano y extranjero (sic)”, expresó el jefe de Estado.

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Y agregó: “Bien que hablen de los intentos de corromper mi gobierno y bien que hablen que hasta en el caso de Olmedo, mi gobierno pudo resarcir hasta el último peso del dinero público. Echamos a quien se sospeche de hurto al pueblo (sic)”.

El mandatario saliente afirmó que ni Juliana ni Verónica Guerrero tienen vínculos laborales con el Gobierno nacional. Además, las instó a reflexionar y a denunciar a los corruptos y, en caso de ser objeto de calumnias, a defender sus nombres.

Gustavo Petro afirmó que ni Juliana ni Verónica Guerrero tienen vínculos laborales con el Gobierno nacional - crédito @petrogustavo/X

“Ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno y espero que logren reflexionar y delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y si la calumnian sepan defender su nombre (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

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Al inicio de su publicación, el presidente Gustavo Petro afirmó que las cercanías políticas que mantiene no las mide por la belleza sino por la coherencia, motivo por el cual pidió que no lo malinterpreten.

“La cercanía política no la mido por la belleza sino por la coherencia. Así que no hay que tratar de expresar opiniones sin repasar por mi biografía y mi pensamiento y no hay que malinterpretarme (sic)”, afirmó.

El mandatario saliente afirmó que, supuestamente, desde hace varios años intentan involucrarlo en relaciones sentimentales. Además, sostuvo que su interés es apoyar a las mujeres y eliminar el imaginario asociado a la “mujer hermosa”, una idea que, según Petro, ha sido construida por la narcocultura.

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“Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas. Trato de apoyar la mujer antes que nada y sí me interesa que la sociedad colombiana tenga una imagen de la mujer hermosa, que casi son todas las colombianas, alejada de la imagen construida por la narcocultura (sic)”, expresó.

El presidente Gustavo Petro afirmó que la mujer hermosa e inteligente intimida a los “hombres débiles de mente” y, según sus declaraciones, son ellas quienes representan la fuerza femenina, determinante para la vida y la libertad.

“La mujer hermosa inteligente asusta a los hombres débiles de mente y guía la fuerza femenina que debe ser determinante en la lucha por la Vida y la Libertad (sic)”, indicó.

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Y señaló: “No mezclo la sexualidad con el trabajo. Menos me dejó impresionar en mis decisiones políticas. Me equivoco mucho en las personas, porque la lealtad en el poder de Colombia están cocidas es por el dinero sucio y la cofradía del delito y yo me crié en un mundo de lucha política donde el compañerismo se construye sobre la base de intereses de cambio justo en al sociedad comunes, y la defensa común ante el peligro de la muerte (sic).

Gustavo Petro afirmó que la mujer hermosa e inteligente intimida a los “hombres débiles de mente” - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, Gustavo Petro indicó que el compañerismo en el progresismo debe ser la búsqueda de transformaciones que beneficien al pueblo colombiano.

“Mientras el cemento de la lealtad ante la oligarquía es el dinero sucio, el cemento del compañerismo en el progresismo debe ser la búsqueda de transformaciones a favor del pueblo (sic)”,puntualizó el presidente saliente de Colombia.

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