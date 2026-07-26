Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 26 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
Google icon
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este domingo 26 de julio de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 4423.

Quinta: 5.

¿Cómo se juega?

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Varios servicios de Bancolombia no están funcionando: esta es la razón

Desde la madrugada de este domingo varios usuarios han reportado en redes sociales que la app y otros servicios no están disponibles

Varios servicios de Bancolombia no están funcionando: esta es la razón

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Colombia

En 2014, INFINITE se convirtió en el primer grupo de K-pop en liderar la lista de artistas emergentes de Billboard gracias a su canción “Last Romeo”, lo que abrió nuevas oportunidades para otros grupos del género

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Colombia

Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

Entre 2010 y 2026, el árbitro colombiano ha dirigido 36 partidos de la “Otra mitad de la gloria”, entre esos encuentros se destacan las finales de 2017 y 2022

Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

Luis Eduardo Arango reveló dificultades económicas y cómo la actuación evitó su retiro: “Llegó un momento de crisis”

El reconocido actor compartió en una entrevista detalles sobre la difícil etapa económica que enfrentó y cómo el respaldo familiar y un papel en televisión evitaron su retiro definitivo

Luis Eduardo Arango reveló dificultades económicas y cómo la actuación evitó su retiro: “Llegó un momento de crisis”

Sofía Petro mostró su vida fuera de Colombia y generó oleada de reacciones en las redes sociales: “Me he vuelto rica”

La politóloga Sofía Petro difundió imágenes de su vida en el exterior, en un momento marcado por el cierre del mandato presidencial de su padre Gustavo Petro

Sofía Petro mostró su vida fuera de Colombia y generó oleada de reacciones en las redes sociales: “Me he vuelto rica”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Claudia Bahamón y Emiro Navarro bromearon tras accidente en el set de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Pero pegas duro”

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Festival Vallenato al Parque 2026 reunirá a leyendas y nuevas voces en Bogotá: conozca el cartel oficial

Miss Universe Colombia abrió inscripciones y habría tomado importante decisión en materia de gastos

Deportes

Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: Victoria de etapa para Van der Poel; Tadej Pogacar campeón por quinta vez

Daniela Verswyvel García le da a Colombia su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Erick Sang es el atleta más rápido en la historia de la Media Maratón de Bogotá: impuso récord

Acusan a Gustavo Puerta de ser “desagradecido” con el primer entrenador que tuvo: “Me llegó siendo un jugador normal”