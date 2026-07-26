Sofía Petro mostró su vida fuera de Colombia y generó oleada de reacciones en las redes sociales: “Me he vuelto rica”

Sofía Petro mostró su rutina diaria fuera de Colombia - crédito Sofía Petro/ikTok

Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, volvió a causar revuelo en las redes sociales tras publicar un video que causó mayor atención entre los usuarios.

La politóloga, por medio de su cuenta de la red social TikTok, publicó un video en la que mostró cómo es su vida fuera de Colombia, exhibiendo sus aventuras y dinámicas, con referencias a personas, lugares, espacios y culturas que, según la nota, componen su rutina.

También mostró actividades ligadas a intereses personales y al trabajo artístico. No obstante, en su mensaje vinculó su idea de “riqueza” a una postura emocional y no material.

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Sofía Petro mostró a sus seguidores su vida fuera de Colombia - crédito @sofiapetroa/ X

“Claro que me he vuelto rica. No hay mas grande fortuna que saber resguardar el corazón de la codicia y llenarlo de empatía”, manifestó la joven en el filme.

La publicación generó todo tipo de reacciones entre los internautas digitales, al considerar que se aproxima la recta final del mandato de su padre, que dejará la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026, para dar paso al abogado Abelardo de la Espriella.

“Nunca en la historia de los presidentes de Colombia se había visto que sus hijos sean tan humildes y les guste rodearse de la gente de a pie”; “JAMÁS! Habían visto la humildad que tienen las hijas de un PRESIDENTE”; “todos amamos a la familia petro”; “Nunca olvides que no tienes la culpa de tener el padre que tienes”; “No me gusta tu papá pero tú jamás me puedes caer mal”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

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La hija del presidente Gustavo Petro generó diversas reacciones por un video mostrando su vida fuera de Colombia - crédito TikTok

Sofía Petro hasta volvió ‘tiktoker’ a su papá

Este video se suma a otros filmes en donde expresa su admiración por su padre como presidente de Colombia.

En su red social, la politóloga invitó al mandatario saliente a que hicieran un video de fonomímica con un audio de la película colombiana Un Poeta, una publicación que se volvió viral en pocas horas.

El video apareció en la cuenta de Sofía Petro y muestra al jefe de Estado en una faceta ajena a los discursos políticos. Padre e hija interpretan con doblaje una escena de la cinta dirigida por Simón Mesa Soto, centrada en una discusión sobre el lugar del escritor modernista José Asunción Silva en la cultura colombiana.

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En la secuencia original, los personajes debaten con vehemencia sobre el legado cultural del poeta bogotano, cuya imagen y versos de Nocturno ilustraron durante años el billete de 5.000 pesos colombianos. En el TikTok, Sofía asume el papel de quien defiende al autor.

A pocas semanas de dejar la Presidencia, Gustavo Petro sorprendió a sus seguidores con un inesperado video en TikTok junto a su hija Sofía Petro - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

La joven pronuncia la línea: “No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país”. Luego, Petro dobla la voz del personaje escéptico con una frase que minimiza la relevancia del escritor: “No lo conoce sino la mamá”.

La respuesta llega de inmediato en la misma escena. “¿La mamá? Ay, hombre, véalo, véalo. ¿Le parece poco importante?”, replica Sofía en el clip compartido en la plataforma.

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Después, el mandatario hace la fonomímica de otra línea del audio, esta vez con una mención a Gabriel García Márquez, figura a la que el propio presidente suele aludir con frecuencia. “Gabriel García Márquez aparece en el de 50.000 pesos”, dice Petro en el doblaje, antes de que su hija cierre la escena con una sola palabra: “Sobrevalorado”.

El mandatario participó en una fonomímica basada en una escena de la película colombiana 'Un Poeta', dirigida por Simón Mesa Soto, junto a su hija Sofía - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

La aparición del presidente en ese registro informal no pasó inadvertida entre los usuarios. Cientos de internautas dejaron mensajes de humor, respaldo político y comentarios sobre una eventual continuidad de este tipo de contenidos cuando abandone la Casa de Nariño.

“Sofi, promete que seguirás haciendo Tiktok con tu papá, ya no me imagino la vida sin verlo”; “Petrista que veo, Petrista que sigo”; “Petrosky siempre será nuestro mejor presidente”; “Mi presi haciendo TikToks...que chimba ñiño!”; “Qué se siente ser la hija del hombre más amado en Colombia”; y “Petro será el influencer más top de todas las redes”, fueron algunas de los comentarios de los usuarios.

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