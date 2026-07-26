Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Nataly Umaña descartó retomar su relación con Alejandro Estrada, reciente ganador del reality - crédito @andresreinafotografo/Instagram - @alejoestrada/Instagram

La actriz Nataly Umaña abordó públicamente su situación sentimental con Alejandro Estrada, reciente ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026, y desestimó cualquier posibilidad de retomar la relación amorosa que mantuvieron durante varios años.

La modelo y empresaria afirmó en diálogo con el periodista Carlos Claro que, pese al respeto y el afecto que persisten entre ambos, no contempla un reencuentro: “Uno no tiene que cangrejear”, aseguró, dejando claro el cierre de esa etapa personal.

El intercambio se dio poco después de que Estrada obtuviera el primer lugar en el popular reality, lo que generó interrogantes sobre un posible acercamiento entre ambos.

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Al ser consultada sobre su estado emocional, Umaña respondió con tranquilidad: “Bien, feliz. Muy, muy tranquila”. La artista explicó que disfruta una etapa de serenidad y que considera el amor como un estado ideal, aunque no lo coloca entre sus prioridades inmediatas: “Alguien que te apapache el corazón siempre va a estar bienvenido”, reconoció.

Tras el triunfo de Alejandro Estrada, Nataly Umaña afirmó que no habrá segunda oportunidad - crédito @natalyumanaa/Instagram

La conversación giró en torno a la posibilidad de una reconciliación con Estrada, quien fue pareja de Umaña hasta hace poco.

La actriz utilizó un término coloquial para referirse a la idea de retomar relaciones pasadas, y sostuvo: “Nos intoxicamos. Uno no tiene que cangrejear”, acompañando su frase con una risa que transmitió distensión.

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Ante la insistencia sobre si daría otra oportunidad a su exesposo, la actriz fue enfática: “Como seres humanos, siempre habrá cariño, pero en sentido de pareja, amor, no”.

Durante la entrevista, el periodista indagó sobre la existencia de motivos económicos en la separación, mencionando la cifra de 400 millones, premio que recibió Estrada recientemente por ganar el reality. Umaña respondió de manera directa: “Él me conoció cuando yo ya tenía mucho más que esos 400 milloncitos”, descartando que el dinero haya sido un factor determinante.

La actriz recalcó que siempre mantuvo independencia financiera y que su relación se basó en equidad: “Siempre me caractericé por pagar el 50/50. Restaurantes, viajes, casa compartida”.

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La actriz Nataly Umaña, clara sobre su separación: “Uno no tiene que cangrejear” -crédito @natalyumanaa/Instagram

El diálogo entre la actriz y el periodista dejó otras frases marcadas por la franqueza. Cuando se le insistió nuevamente en si consideraría un “TBT” con su expareja, respondió entre risas: “Uno nunca debería decir ‘Está bueno, bebé’, pero yo creo que no, obviamente no”.

La modelo subrayó que tanto ella como Estrada han seguido caminos separados y que cada uno ha construido su presente de manera autónoma.

La empresaria aclaró que, pese al fin de la relación, el trato entre ambos se mantiene respetuoso. “Tenemos una relación muy cordial”, precisó, al referirse al contacto reciente con Estrada tras la culminación del reality.

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El caso de Nataly Umaña y Alejandro Estrada ha suscitado interés no solo por el desenlace de su vínculo, sino por el reciente éxito televisivo del actor.

La victoria de Estrada en La Casa de los Famosos 2026 reavivó la atención mediática sobre su vida privada, así como especulaciones sobre posibles reconciliaciones. No obstante, las declaraciones de Umaña transmiten una postura firme y despojada de ambigüedad respecto a su situación sentimental.

El actor despejó las dudas de sus seguidores a más de un mes de llevarse el 'reality show' - crédito @alejoestrada/Instagram

Alejandro Estrada, ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, habló sobre su premio y su nueva etapa personal

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al obtener el 63,87% de los votos, según confirmó el Canal RCN.

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Tras 138 días de aislamiento, el actor y modelo de Cúcuta superó a Juanda Caribe, quien alcanzó el 28,11% en la final celebrada el 29 de mayo de 2026.

A casi dos meses del triunfo, Estrada respondió inquietudes en su cuenta de Instagram. Sobre el premio de 400 millones de pesos, precisó: “Sí, ya me lo entregaron. Me han cumplido siempre con todo muy bien”.

El actor mencionó que destinará parte de ese dinero a saldar deudas, apoyar la educación de su hijo Tomás y, eventualmente, compartir una fracción con Alexa Torrex y Tebi Bernal en agradecimiento por su apoyo durante el reality.

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En cuanto a su relación sentimental, expresó: “Divirtiéndome, disfrutando mi soltería al máximo”, y destacó la importancia de dedicar tiempo a sí mismo y compartir con su hijo.