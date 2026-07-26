Dueña de pastelería golpeada por uno de sus empleados sufrió más de 80 golpes, dio detalles del ataque

El hecho fue grabado con las cámaras de seguridad del establecimiento - crédito @dona_pily2/X

El cierre de la jornada en la pastelería Rü Patisserie en el norte de Bogotá se vio interrumpido abruptamente por un episodio de violencia que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran la agresión sufrida por la dueña del local, María Quevedo, a manos de un hombre identificado como su extrabajador.

La grabación revela con crudeza cómo la empresaria es atacada físicamente tras informarle a su empleado la terminación de su contrato. El incidente ocurrió cerca de las 10:30 p. m. del jueves 23 de julio y duró cerca de un minuto, en el que la víctima fue golpeada y arrastrada por distintas áreas del negocio.

PUBLICIDAD

Durante el altercado, la víctima fue arrastrada por el cabello hasta la cocina. La situación solo se detuvo cuando personas que transitaban por el sector respondieron a sus llamados de auxilio y se acercaron para intervenir.

Detalles de la agresión

La víctima relató detalles previos al incidente al diario El Tiempo: “Tenía comportamientos extraños. Empezó a invadir mi espacio personal, decía que se había aprendido la placa de mi carro y que estaba muy bonita. Pero que no me preocupara, que no lo iba a decir delante de los clientes”.

La empresaria relató que el hombre había lanzado comentarios que la inquietaron antes de la agresión en la pastelería de Bogotá - crédito @dona_pily2/X

La empresaria también explicó que el hombre fue contratado dos semanas antes por medio de un aviso en Facebook y que la decisión de prescindir de sus servicios obedeció a las actitudes que había mostrado.

PUBLICIDAD

La agresión se desencadenó tras una discusión sobre el pago de la liquidación. “Primero me dijo: ‘Si quiere no vuelvo’. Y luego: ‘¿Usted me garantiza que me va a pagar?’. Y en ese momento me dio un golpe violento en la cara”, detalló Quevedo. Las cámaras documentan cómo, tras ese primer golpe, el hombre la arrastra hasta la cocina, intentando ocultar el ataque de quienes pasaban por el lugar.

Durante la agresión, la empresaria sufrió más de 80 golpes en distintas partes del cuerpo, resultando con la nariz fracturada y lesiones en las manos y el rostro. “Me dieron una incapacidad de 20 días, tengo más de 80 golpes y laceraciones en todo el cuerpo; en mis manos, que son mi herramienta de trabajo. Me arrancó parte del pelo”, afirmó la víctima.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, el agresor profirió amenazas durante el ataque: “La voy a matar, maldita, perra h.p, la voy a matar”. Lo que la llevó a asegurar al medio mencionado: “Temo por mi vida”. El miedo persistente marcó el relato de la víctima, quien aseguró que el hombre la llevó a la cocina, donde había cuchillos, con la intención de evitar ser visto.

La denuncia indica que la agresión dejó a María Quevedo con fractura de nariz, laceraciones y más de 80 golpes - crédito Google Maps

La intervención de los dueños del restaurante vecino, quienes acudieron tras percibir el ruido, resultó determinante para poner fin a la agresión. “Tuve mucho miedo en ese momento, fue un acto premeditado. Me arrastró hasta la cocina donde nadie pudiera verlo y en donde había cuchillos y otros elementos”, recordó.

PUBLICIDAD

El video de seguridad permitió comprobar que el agresor —un ciudadano venezolano de 45 años— permaneció en el local hasta ser encerrado por los vecinos mientras llegaba la policía.

Sin embargo, la familia de la víctima denunció que, pese a la gravedad de los hechos, el hombre fue liberado poco después sin una explicación clara.

Mientras la empresaria permanecía hospitalizada en la Clínica Reina Sofía, su familia acudió al CAI Santa Bárbara para pedir información sobre el agresor. Les informaron que el hombre ya había sido liberado, una decisión que dejó a la familia sin respuestas y exigiendo justicia.

María Quevedo denunció que el hombre que la atacó quedó en libertad pese a las lesiones y a las amenazas posteriores a la llegada de la Policía - crédito @dona_pily2/X

El caso fue remitido a la Fiscalía 212, y la familia de la víctima resaltó la pronta respuesta de la policía, aunque cuestionó la decisión de dejar en libertad al agresor pese a la gravedad de los hechos y las pruebas documentadas por las cámaras del establecimiento.

PUBLICIDAD