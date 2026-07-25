Claudia Bahamón repasó los golpes que se llevó en ‘MasterChef Celebrity’: “Trataré de llegar completa hasta la final”

Claudia Bahamón, presentadora de 'MasterChef Celebrity', fue tendencia en redes sociales luego de que dos participantes la golpearan en la cara en los primeros capítulos de la octava temporada - crédito @claudiabahamon/Instagram

La octava temporada de MasterChef Celebrity ya inició la emición de sus capítulos en la televisión colombiana con un elenco de 24 celebridades aspirando a llevarse el premio mayor de 200 millones de pesos.

El formato del Canal RCN ya vio durante la semana las primeras pruebas, que incluyeron reto de la caja misteriosa, reto creativo, reto de campo y reto de salvación, dejando decidido para el próximo domingo 26 de julio los ocho participantes que afrontarán el primer reto de eliminación de este año: Hugo Gómez, Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro, Martha Restrepo, Milena López, Tavo Bernate, Tuto Patiño y Víctor Tarazona.

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Sin embargo, lo que terminó por capturar la atención de las redes sociales fueron los accidentes que se produjeron durante la primera semana, que incluyeron desde cortadas hasta el desmayo de Tuto Patiño durante la prueba de campo.

Ni siquiera la presentadora Claudia Bahamón se salvó de estas situaciones, al punto de que en la primera semana se llevó dos golpes accidentales en el rostro durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

La presentadora compartió, con humor, los momentos en que Iván Marín y Emiro Navarro golpearon su rostro accidentalmente en el programa - crédito @claudiabahamon/Instagram

El primero ocurrió el 23 de julio, durante el reto de campo, cuando Iván Marín movió la cabeza hacia atrás sin advertir que la presentadora estaba detrás de él. El impacto fue suficiente para desacomodarle las gafas.

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El segundo tuvo lugar el 24 de julio, antes del reto de salvación. En esta ocasión, el influenciador Emiro Navarro, al enterarse de que sería salvado del delantal negro, reaccionó con un abrazo hacia Iván Marín y golpeó accidentalmente el rostro de la huilense, quien terminó con el labio lastimado y una bolsa de hielo en la mano. En la transmisión el chef Nicolás de Zubiria incluso le llamó la atención a Emiro, que no se dio por enterado del incidente, motivándolo a darle un abrazo disculpándose por lo ocurrido y hasta pidiendo que le devolvieran el delantal negro, petición que fue denegada.

Como es habitual en cada temporada del reality de cocina, la presentadora decidió documentar ambos episodios con fotografías y videos que publicó en su cuenta de Instagram, acompañados de un mensaje con un tono claramente irónico.

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“Yo pensaba que el mayor riesgo de MasterChef eran los cuchillos, el fuego y las ollas calientes. ¡Qué ingenua! En tres capítulos ya van dos impactos en la cara: uno cortesía del señor Iván Marín y otro de Emiro”, escribió.

Bahamón cerró la publicación con otra frase en la misma línea: “Estas fotos son las pruebas de que, además de presentar, toca desarrollar habilidades para esquivar celebridades. Trataré de llegar completa hasta la final”.

Ambos incidentes, aunque fortuitos, se convirtieron en dos de las escenas más comentadas del inicio de esta temporada.

“Me dio por creerme Michael Phelps”

Los golpes que se llevó Claudia Bahamón por parte de Iván Marín y Emiro Navarro no serían los únicos que recibió la presentadora. Inclusive, tomando en cuenta sus publicaciones durante el primer semestre del año, puede que ni siquiera fuesen los más graves.

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En abril pasado, a través de sus historias de Instagram, la huilense contó que sufrió un accidente detrás de cámaras, producto de un golpe que le afectó el rostro.

La presentadora mostró el vendaje y las secuelas del accidente sufrido nadando en una piscina, luego de finalizar una jornada de grabaciones - crédito @claudiabahamon/Instagram

“Amigos... Cómo explicarles que me rompí la nariz nadando...”, compartió en sus historias de Instagram, junto a una foto en la que su nariz aparecía vendada. “Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina... Y tas!!!! Frené con la nariz”, explicó.

Bahamón contó que se encontraban en Cartagena, grabando una prueba de campo y se fue a la piscina junto a Verónica Orozco y Emmanuel Restrepo. Mientras nadaba, la presentadora se golpeó contra el suelo de la piscina.

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Bahmaón tuvo que buscar un médico para que la revisara de urgencia, al notar la gravedad de su herida en la nariz - crédito @claudiabahamon/Instagram

Al día siguiente, Claudia constató que tenía marca visible en su nariz producto del golpe, misma que se agravó con el paso de las horas.

Eso llevó a que una amiga de Bahamón, miembro del equipo de producción, le pidiera que fueran al médico para revisarla, siendo allí cuando le diagnosticaron una fractura y una fisura en la nariz.

Los exámenes médicos confirmaron que Claudia Bahamón sufrió una fractura y una fisura en la nariz tras el accidente - crédito @claudiabahamon/Instagram

Por fortuna para la presentadora, pudo ser atendida por un especialista sin necesidad de cita y ante la premura de tener que retomar las grabaciones, confirmando que no sufrió mayores complicaciones de salud. “Y así estamos trabajando al frente del cañón...” concluyó.

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