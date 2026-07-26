Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y agenda de hoy, 26 de julio

El equipo colombiano de tiro con arco recurvo ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia inició su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizan en la República Dominicana. La nación cafetera es una de las favoritas a ganar las justas deportivas, que hacen parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, junto a México y Cuba.

Colombia cerró el primer día de entrega de preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una medalla de oro, cuatro de plata y una de bronce, una cosecha que lo dejó en el cuarto lugar del medallero general antes de una segunda jornada con actividad en 15 deportes.

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La delegación colombiana sumó seis podios en total el sábado 25 de julio. México quedó al frente de la clasificación con siete oros, cinco platas y seis bronces, seguido por Cuba con cuatro oros y cuatro bronces, y por Venezuela con dos oros, una plata y tres bronces.

La medalla dorada llegó en el ciclismo de ruta. Walter Vargas ganó la contrarreloj individual con un tiempo de 47 minutos y 13 segundos en un circuito de 10 kilómetros recorrido en cuatro vueltas en el Parque Mirador del Sur.

Las cuatro platas se repartieron entre el tiro con arco, el judo y el polo masculino. En arco recurvo por equipos femenino, Ana María Rendón, Isabella Forero Martínez y Tania Arias terminaron segundas, mientras que en la prueba masculina Santiago Arcila, Jorge Enríquez y Santiago Cruz también ocuparon el segundo lugar del podio.

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Colombia históricamente ha estado en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

En judo, María Villalba obtuvo la plata en los 57 kilogramos. La única medalla de bronce colombiana del día fue para Érika Lasso en los 48 kg.

Fuera del medallero, varias disciplinas dejaron resultados de avance o posiciones competitivas. En patinaje artístico, María Paulina Pérez encabezó el primer heat de libre, programa corto, con 60.85, y Deivi Camilo Rojas hizo lo mismo en solo danza con 57.67, mientras Paulina Ruiz fue cuarta en el programa corto de solo libre femenino con 33.51.

En ajedrez rápido, Valentina Argote lidera la competencia en el segundo tablero femenino con cinco puntos. Nicolle Mogollón marcha octava en ese mismo tablero con dos unidades, Esteban Valderrama es segundo en el primer tablero masculino con cuatro puntos y Andrés Garzón ocupa el cuarto puesto en el segundo tablero con cuatro.

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La subsede de Punta Cana abrió la competencia de golf con una actuación destacada de María Bohórquez, segunda entre las mujeres con 71 golpes, uno bajo par, a un tiro de la puertorriqueña María Torres, que firmó 70. Carlos Ardila quedó octavo en la rama masculina con 73 impactos, uno sobre par.

En natación de aguas abiertas, Freddy Arévalo terminó séptimo en los 10 kilómetros con 2:08:27 y Nicolás Mejía fue décimo con 2:17:40. En surf, Margarita Conde avanzó a la segunda ronda principal de longboard y quedó en repechaje de shortboard, mientras Romeo Chávez pasó a la segunda ronda principal de shortboard tras ser segundo en el sexto heat.

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Final de waterpolo femenino y entrega de medallas en tiro con arco, judo y esquí náutico: las opciones de medalla para Colombia hoy

El equipo femenino de waterpolo ya aseguró la medalla de plata y buscará la medalla de oro ante México - crédito Comité Olímpico Colombiano

La agenda colombiana del domingo 26 de julio incluye competencias en tiro con arco, patinaje artístico, bádminton, ajedrez, ecuestre, esquí náutico, golf, gimnasia rítmica, judo, polo acuático, rugby 7, surf, taekwondo, tenis y voleibol.

El waterpolo tendrá su final por el oro femenino a las 2:00 p. m. (hora local) en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Colombia ya aseguró la plata y buscará la medalla de oro ante la selección de México.

En el esquí náutico, Daniela Verswyvel y Martina Piedrahita inscribieron su nombre en la final de salto siendo 1 y 2 en la ronda preliminar. Las dos cafeteras también dominaron la prueba de trucos, por lo que son favoritas a ganar la medalla de oro en ambas finales.

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En judo, Cindy Mera estará peleando en la categoría femenina -63 kilogramos y Jhon Pérez hará lo propio en la categoría masculina -81 kilogramos. Ferney Ruiz será el otro judoca en competencia en los -73 kilogramos. Los tres deportistas son candidatos a la medalla, la cual se entregará al final del día.

Por último, el equipo femenino de tiro con arco compuesto jugará los cuartos de final ante Cuba y buscará llegar a la final por la medalla de oro en un deporte en el que Colombia es potencia y cuenta con la campeona del mundo Sara López, junto a Mariana Rodríguez y Alejandra Usquiano.

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Así va el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Las judocas dieron una medalla de plata y una de bronce a Colombia en el primer día de entrega de medallas - crédito Comité Olímpico Colombiano

México: 7 medallas de oro; 5 medallas de plata; 6 medallas de bronce. Cuba: 4 medallas de oro; 0 medallas de plata; 4 medallas de bronce. Venezuela: 2 medallas de oro; 1 medalla de plata; 3 medallas de bronce. Colombia: 1 medalla de oro; 4 medallas de plata; 1 medalla de bronce. República Dominicana: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 2 medallas de bronce. Guatemala: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 2 medallas de bronce. Puerto Rico: 1 medalla de oro; 1 medalla de plata; 3 medallas de bronce. Panamá: 1 medalla de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce. Costa Rica: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 0 medallas de bronce. El Salvador: 0 medallas de oro; 1 medalla de plata; 3 medallas de bronce. Trinidad y Tobago: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce.