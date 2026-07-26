En Ibagué, cobrador gota a gota detuvo un bus para exigir el pago al conductor: todo quedó en video

El incidente, vinculado al cobro de préstamos informales, ocurrió en presencia de usuarios y motivó la intervención de un pasajero, quien disuadió al agresor - crédito Gustavo Bonilla Doctor/Facebook

Un incidente registrado en una buseta de transporte público en Ibagué ha generado inquietud entre los habitantes de la ciudad luego de que un pasajero denunciara un presunto caso de intimidación y agresión contra un conductor, ocurrido la tarde del sábado 25 de julio de 2026.

El hecho, conocido a través de una publicación ciudadana, ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores del sector y los usuarios de los servicios colectivos.

La situación se presentó alrededor de la 1:30 p. m. , cuando una buseta de la ruta 23 realizaba su recorrido habitual transportando a varios pasajeros, entre ellos una mujer y un menor de edad.

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De acuerdo con el relato difundido por uno de los testigos, el vehículo fue interceptado por un motociclista, quien, según la denuncia, estaría vinculado con el cobro de préstamos informales denominados ‘gota a gota’, una modalidad de crédito ilegal que suele operar bajo prácticas coercitivas en diferentes regiones del país.

Intimidación y amenazas en transporte público de Ibagué generan alarma entre usuarios y comunidad - crédito Gustavo Bonilla Doctor/Facebook

El denunciante explicó que el motociclista detuvo la marcha del transporte, abrió la puerta y comenzó a increpar al conductor por una supuesta deuda en mora, empleando palabras ofensivas y exigiendo el pago inmediato del dinero. El enfrentamiento, que ocurrió dentro del vehículo, generó alarma entre los ocupantes, especialmente por la presencia del menor.

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Durante la confrontación, el hombre habría regresado a su motocicleta para extraer un objeto, descrito como un palo de escoba modificado, con el cual presuntamente agredió al conductor, quien intentó defenderse sujetando el elemento.

En medio de la tensión, el trabajador del transporte buscó otro objeto en el vehículo para protegerse, mientras la situación se tornaba cada vez más tensa.

Uno de los pasajeros intervino para pedir al agresor que respetara a las personas presentes y le recordó que no era el lugar ni el momento apropiado para resolver ese tipo de disputas.

Según la denuncia, el pasajero le manifestó que hacía parte de la Fuerza Pública y que podía solicitar la presencia policial en el sitio. Ante esta advertencia, el motociclista habría desistido de continuar con la agresión física, aunque, antes de abandonar el lugar, habría proferido amenazas en voz baja dirigidas al conductor.

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Denunciaron agresión a conductor de buseta en Ibagué tras incidente con presunto cobrador ‘gota a gota’ - crédito Gustavo Bonilla Doctor/Facebook

La denuncia ciudadana cuestionó que este tipo de hechos ocurran en espacios públicos y durante la jornada laboral, exponiendo a pasajeros, incluidos menores, a situaciones de riesgo. También advirtieron sobre la normalización de prácticas de intimidación asociadas al cobro de préstamos ilegales, que afectan tanto a trabajadores independientes como a familias vulnerables de la ciudad.

Como parte del reporte entregado a la comunidad, se indicó que la motocicleta utilizada por el presunto cobrador tenía la placa GBI 72E, información considerada relevante para que las autoridades puedan identificar al individuo y verificar los hechos.

La persona que hizo pública la situación solicitó que las autoridades correspondientes investiguen y determinen si existió agresión, amenaza u otros comportamientos que puedan constituir infracciones o delitos conforme a la ley.

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Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades policiales o judiciales respecto a este caso. Tampoco se ha establecido, de manera formal, la responsabilidad del individuo señalado en la denuncia.

La comunidad pidió respuestas para garantizar la seguridad en el transporte público - crédito Gustavo Bonilla Doctor/Facebook

Hurtaron computador de vehículo en Ibagué y quedaron grabados en cámaras

En el sector Jordán Tercera Etapa de Ibagué, dos individuos sustrajeron el computador de un automóvil estacionado frente a un local comercial en la noche del sábado 25 de julio de 2026.

Según el propietario, las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sospechosos abrieron el capó de un Chevrolet Aveo y retiraron la pieza clave para el funcionamiento del vehículo sin alertar a transeúntes ni vecinos. Tras el robo, los responsables huyeron rápidamente.

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El dueño entregó el video a las autoridades, quienes buscan establecer la identidad de los involucrados y determinar si estarían asociados a otros hechos similares en la ciudad.

La comunidad expresó inquietud ante el aumento de incidentes que afectan a propietarios de automóviles en la zona. El afectado pidió colaboración ciudadana para identificar a los presuntos responsables y contribuir a las investigaciones en curso.